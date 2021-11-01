Эмили Блант
Кто озвучивает актеров турецкого сериала «Черно-белая любовь» на русском?
Многосерийный драматический боевик рассказывает историю любви двух совершенно разных людей.1 ноя 2021 13:46
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Disney хочет уладить иск со стороны Скарлетт Йоханссон без доведения дела до суда
Но актриса вряд ли получит сумму, на которую рассчитывает.11 авг 2021 14:25
Disney и Дуэйн Джонсон обсуждают потенциальный сиквел «Круиза по джунглям»
Его запустят в разработку в случае успеха первой части.22 июл 2021 12:18
Слух: Студия Paramount уже запустила в производство «Тихое место 3»
Но подробности сюжета фильма не разглашаются.30 июн 2021 16:09
Дуэйн Джонсон утверждает, что подготовка к роли Черного Адама — уникальный опыт в его актерской карьере
Он тягает железо, наращивая «плотные и детализированные» мышцы.2 июн 2021 14:42
Эмили Блант и Джон Красински изначально не хотели снимать сиквел «Тихого места»
Но одна идея все изменила.22 май 2021 10:40
«Слишком дорого»: Эмили Блант сомневается, что «Грань будущего» получит сиквел
Фильм уже шесть лет находится в разработке.13 май 2021 10:46
Эмили Блант призналась, что супергеройские фильмы ей не по душе
Но в случае «уникального» предложения она все же готова взяться за роль.12 май 2021 13:02
«Тихое место 2» выйдет на четыре месяца раньше — 28 мая 2021
Поклонники популярной истории могут ликовать.5 мар 2021 11:15
Слух: Эмили Блант ведет переговоры о роли в киновселенной Marvel
Хоть бы на этот раз все сложилось.28 янв 2021 11:38
Дэйкер Монтгомери претендует на одну из главных ролей в новой «Фантастической четверке»
Такой информацией делятся инсайдеры.15 дек 2020 16:23
Слух: Джон Красински и Эмили Блант договариваются о ролях в перезапуске «Фантастической четверки»
Главный фан-кастинг может стать реальностью.27 ноя 2020 11:11
Джейми Дорнан из «Пятидесяти оттенков серого» получил фото ребенка, «зачатого» с Дакотой Джонсон
«Фанатское безумие» не оставляет Джейми Дорнана.27 ноя 2020 11:06
«Топ Ган: Маверик» и сиквел «Тихого места» отложили до 2021 года
Paramount приняла решение перенести два крупнейших релиза.24 июл 2020 14:43
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