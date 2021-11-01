Все новости Эмили Блант

Эмили Блант

Кино
Кто озвучивает актеров турецкого сериала «Черно-белая любовь» на русском?
Многосерийный драматический боевик рассказывает историю любви двух совершенно разных людей.
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
Кино
Disney хочет уладить иск со стороны Скарлетт Йоханссон без доведения дела до суда
Но актриса вряд ли получит сумму, на которую рассчитывает. 
Кино
Disney и Дуэйн Джонсон обсуждают потенциальный сиквел «Круиза по джунглям»
Его запустят в разработку в случае успеха первой части.
Кино
Слух: Студия Paramount уже запустила в производство «Тихое место 3»
Но подробности сюжета фильма не разглашаются.
Кино
Дуэйн Джонсон утверждает, что подготовка к роли Черного Адама — уникальный опыт в его актерской карьере
Он тягает железо, наращивая «плотные и детализированные» мышцы.
Кино
Эмили Блант и Джон Красински изначально не хотели снимать сиквел «Тихого места»
Но одна идея все изменила.
Кино
«Слишком дорого»: Эмили Блант сомневается, что «Грань будущего» получит сиквел
Фильм уже шесть лет находится в разработке.
Кино
Эмили Блант призналась, что супергеройские фильмы ей не по душе
Но в случае «уникального» предложения она все же готова взяться за роль.
Кино
«Тихое место 2» выйдет на четыре месяца раньше — 28 мая 2021
Поклонники популярной истории могут ликовать.
Кино
Слух: Эмили Блант ведет переговоры о роли в киновселенной Marvel
Хоть бы на этот раз все сложилось.
Кино
Дэйкер Монтгомери претендует на одну из главных ролей в новой «Фантастической четверке»
Такой информацией делятся инсайдеры.
Кино
Слух: Джон Красински и Эмили Блант договариваются о ролях в перезапуске «Фантастической четверки»
Главный фан-кастинг может стать реальностью.
Звезды
Джейми Дорнан из «Пятидесяти оттенков серого» получил фото ребенка, «зачатого» с Дакотой Джонсон
«Фанатское безумие» не оставляет Джейми Дорнана.
Кино
«Топ Ган: Маверик» и сиквел «Тихого места» отложили до 2021 года
Paramount приняла решение перенести два крупнейших релиза.
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