Эндрю Гарфилд
Ради роли в «Молчании» Эндрю Гарфилд воздерживался от секса и еды
Исполнитель встал на защиту актерской игры по Станиславскому.23 авг 2022 15:29
По данным СМИ, Том Холланд и Зендея непременно снимутся в «Человеке-пауке 4»
Режиссером вновь должен выступить Джон Уоттс.7 май 2022 12:36
Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой»
Блокбастер занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.16 фев 2022 11:00
Том Холланд допускает возможность нового «паучьего» кроссовера в киновселенной Marvel
Феноменальный кассовый успех «Человека-паука: Нет пути домой» может послужить толчком к этому, хотя уверенности у актера нет.6 фев 2022 11:28
Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети»
Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором.24 янв 2022 14:31
Эндрю Гарфилд рассказал, что побудило его согласиться на участие в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Он понял, что обязательно должен сняться в фильме, когда прочитал одну из сцен.18 янв 2022 14:29
После «Тик-так…БУМ!» Эндрю Гарфилд с радостью снялся бы еще в одном мюзикле
Он попытается сохранить голос и навык игры на пианино.13 янв 2022 12:02
Голливудский ремейк «Рейда» и утечка сюжета «Пилы 10»: кинодайджест
Режиссер «Стражей Галактики» вновь поработает на Warner Bros.11 янв 2022 12:45
«Власть пса» и «король» Уилл Смит: вот кто стал триумфатором премии «Золотой глобус» 2022
79-я церемония обошлась без традиционной красной дорожки из-за прошлогоднего скандала.10 янв 2022 13:35
Слух: в «Веноме 3» персонаж Тома Харди наконец схлестнется с Человеком-пауком
Инсайдеры полагают, что Питер Паркер может оказаться другим.31 дек 2021 11:23
В какой последовательности смотреть все фильмы о Человеке-пауке по хронологии?
За все время существования комиксов Marvel вышло немало фильмов о Человеке-пауке.30 дек 2021 08:58
Том Холланд рад, что ему наконец можно не думать о спойлерах, обсуждая «Человека-паука: Нет пути домой»
Актер признался, что хранить тайну о появлении в фильме определенных героев ему было особенно тяжело.28 дек 2021 10:49
Доктор Стрэндж созывает трех Пауков на красочном фан-арте к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Паучки, общий сбор!27 ноя 2021 12:05
Гид по «Человеку-Пауку»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Нет пути домой»
Как не запутаться в фансервисе третьей части приключений Человека-паука.18 ноя 2021 16:10
Том Холланд рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» будет «мрачным» и «лишенным веселья»
Актер утверждает, что его герой впервые растерял свой оптимизм.10 ноя 2021 14:19
Эндрю Гарфилд признался, что после роли Человека-паука ему было трудно справиться со статусом суперзвезды
Он буквально сопротивлялся известности.24 сен 2021 11:35
Впервые посмотрев «Социальную сеть», Эндрю Гарфилд и Джесси Айзенберг были крайне недовольны фильмом
Они считали, что их роли следовало отдать другим актерам.20 сен 2021 13:37
Каскадер, подменяющий Тома Холланда в роли Человека-паука, опубликовал видео не совсем удачного трюка
Сцена из супергеройского сражения в «Первом мстителе: Противостояние».17 июн 2021 16:02
Эмма Стоун ответила на слухи о своем возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Она подтвердила недавние слова Эндрю Гарфилда.28 май 2021 14:10
Создатели «Человека-паука: Нет пути домой» подшутили над фанатами, показав «трейлер» долгожданного фильма
Поклонники наконец получили то, что просили...21 май 2021 14:22
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