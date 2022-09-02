Ожидается, что вскоре к ней присоединится Нив Кэмпбелл.

Кортни Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс в «Крике 6»

Кристен Стюарт отклонила предложение о камео в «Крике 4»

Он просит с уважением относиться к долгой работе творческой команды.

Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией.

Сценарий нового «Крика» был написан еще до того, как в нем согласились сыграть главные звезды франшизы

Постановщики пояснили также, почему фильму было дано название оригинальной ленты 1996 года.

14 окт 2021 13:23