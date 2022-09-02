Все новости Кортни Кокс

Кортни Кокс

Кино
Съемки «Крика 6» подошли к концу
Творческая команда поделилась общей фотографией.
Кино
Кортни Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс в «Крике 6»
Ожидается, что вскоре к ней присоединится Нив Кэмпбелл.
Кино
Кристен Стюарт отклонила предложение о камео в «Крике 4»
Актрисе предлагали сыграть жертву маньяка, погибающую в начале фильма.
Кино
Режиссер нового «Крика» призывает зрителей воздержаться от разглашения спойлеров
Он просит с уважением относиться к долгой работе творческой команды. 
Звезды Кино
Звезда сериала «Друзья» умер от рака
Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией.
Кино
Сценарий нового «Крика» был написан еще до того, как в нем согласились сыграть главные звезды франшизы
Постановщики пояснили также, почему фильму было дано название оригинальной ленты 1996 года.
ТВ и сериалы
Кортни Кокс расстроена статусом единственной звезды «Друзей», не получившей номинации на «Эмми»
«Это определенно ранило мои чувства», — признается актриса.
ТВ и сериалы
Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей»
Она до сих пор под впечатлением от встречи.
ТВ и сериалы
Кортни Кокс обещает, что спецвыпуск «Друзей» будет полон сюрпризов
Она не сомневается, что фанаты останутся в восторге.
ТВ и сериалы
Дэвид Швиммер рассказал, когда стоит ждать эпизод-воссоединение «Друзей»
Исполнитель роли Росса Геллера порадовал фанатов новостями со съемочной площадки.
ТВ и сериалы
Лиза Кудроу заверила, что воссоединение «Друзей» непременно состоится
По ее словам, съемки стартуют в начале весны.
Кино
Продюсер объяснил, как новый «Крик» будет связан с оригинальным фильмом 1996 года
Создатели хоррора хотят возродить атмосферу классического слэшера.
Звезды
Названа новая дата начала съемок долгожданного специального выпуска сериала «Друзья»
Долгожданная встреча состоится!
Кино
Селена Гомес пополнит каст «Крика 5»
Хотя пока нет официального подтверждения о роли актрисы, пользователи Сети уверены, что оно вскоре поступит.
Кино
Дэвид Аркетт вернется к роли Райли в ребуте «Крик 5»
Актер снова перевоплотится в своего знаменитого персонажа.
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