Новая Кейт Кейн из сериала «Бэтвумен» отреагировала на свой дебют во «Вселенной Стрелы»

Она будет приглашенной звездой в других шоу.

По слухам, «Бэтвумен» закроют после третьего сезона, но Джависия Лесли останется во «Вселенной Стрелы»

Руби Роуз не против вернуться в «Бэтвумен», но не считает, что это было бы уместно

Все внимание должно быть сосредоточено на ее преемнице.

11 мар 2021 12:56