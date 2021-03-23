Руби Роуз
Новая Кейт Кейн из сериала «Бэтвумен» отреагировала на свой дебют во «Вселенной Стрелы»
Актриса счастлива вновь стать частью мира DC.23 мар 2021 11:53
По слухам, «Бэтвумен» закроют после третьего сезона, но Джависия Лесли останется во «Вселенной Стрелы»
Она будет приглашенной звездой в других шоу.18 мар 2021 16:04
Руби Роуз не против вернуться в «Бэтвумен», но не считает, что это было бы уместно
Все внимание должно быть сосредоточено на ее преемнице.11 мар 2021 12:56
Звезда «Бэтвумен» Джависия Лесли рассказала о своей строгой диете, полезной для души и тела
И посоветовала каждому прислушаться к своему телу.16 фев 2021 13:49
Сериал «Бэтвумен» вряд ли продлится дольше двух-трех сезонов
Сейчас у шоу абсолютно провальные рейтинги.26 янв 2021 15:47
Во втором сезоне «Бэтвумен» одним из злодеев станет Черная Маска
Но его экранного дебюта придется подождать.13 янв 2021 17:08
Шоураннер «Бэтвумен» рассказала, как изменился второй сезон после прихода Джависии Лесли
Предыстория новой главной героини претерпела изменения в более «достоверную и позитивную» сторону.12 янв 2021 16:30
«Бэтвумен»: Джависия Лесли показывает свой супергеройский костюм в новом закулисном видео
Премьера второго сезона состоится 17 января.8 дек 2020 16:32
Бэтвумен может получить собственный полнометражный фильм
Без Джависии Лесли и даже без Руби Роуз.19 ноя 2020 15:52
Руби Роуз откровенно назвала причину ухода из «Бэтвумен»
Актриса впервые прокомментировала отказ от участия в съемках сериала после первого же сезона.12 авг 2020 14:10
Звезда «Бог меня зафрендил» Джависия Лесли заменила Руби Роуз в «Бэтвумен»
Шоураннеры сериала приняли решение о новой главной героине.13 июл 2020 12:12
Слухи: звезда «Ривердейла» Ванесса Морган может заменить Руби Роуз в роли Бэтвумен
Шоураннеры сериала раздумывают над новой героиней, которая оживит проект.10 июн 2020 10:35
Никакого рекаста: после ухода Руби Роуз сюжет «Бэтвумен» возглавит абсолютно новая героиня
Создатели сериала решили полностью поменять концепцию шоу.8 июн 2020 10:55
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