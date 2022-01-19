Симона Юнусова
Раскрыто, почему мама Тимати любит внучку больше, чем внука: «Всегда о дочери мечтала»
Симона признала, что больше привязана к Алисе, чем к Ратмиру.19 янв 2022 09:31
Сигнал об опасности? Психолог ответила на призыв спасти дочь Тимати от бабушки
В соцсетях рэпера и Симоны Юнусовой разглядели тревожные знаки.30 дек 2021 09:00
Психолог прокомментировала «шизофрению» Тимати: «Нарциссичный сын нарциссичной матери»
Симона Юнусова рассказала о том, что раздражает ее сына.8 дек 2021 16:06
Психолог поддержала «брошенную» детьми мать Тимати: «Это нормальное явление»
Симона Юнусова написала трогательный пост о сыновьях.8 дек 2021 14:35
«Никто не идеален»: мама Алены Шишковой заступилась за маму Тимати
Симоне Юнусовой исполнилось 62 года.8 ноя 2021 11:55
«Его мать — валиде-султан»: Миро объяснила, почему Тимати не женится на возлюбленной
Лена Миро объяснила, почему Тимати до сих пор не женат.5 ноя 2021 09:34
Мама Тимати заговорила о наследстве сына
Симона Юнусова показала новый двухэтажный дом Тимати.27 окт 2021 10:05
«Моего ребенка не оценили»: мама Тимати рассказала про увлечение внучки балетом
Симона Юнусова призвала родителей не размениваться на кастинги.8 окт 2021 09:57
«Я бы не смогла быть строгой»: Шишкова ответила, почему «отдала» дочь свекрови
Модель считает, что недостаточно хороша как воспитатель.30 авг 2021 10:00
«Вы угасли после Тимати»: подписчики волнуются за Алену Шишкову
Модель покрасовалась в роскошном платье, но преданные фанаты обратили внимание на другое.3 авг 2021 14:00
«Алиса — крутая девчонка!»: Тимати с дочерью от Шишковой на плечах произвел фурор в сети
Рэпер растит маленького серфера.10 фев 2021 17:03
«Лучшие видео получаются с дрона»: 6-летняя дочь Тимати и Шишковой прокатилась на серфе
Алиса Юнусова уверенно ловит волну.3 фев 2021 15:15
«Весь в папу, только улыбка мамина»: Тимати поделился забавным видео с сыном Ратмиром
Сооснователь лейбла Black star умилил фанатов семейным роликом.29 янв 2021 16:06
«Договор есть договор»: дочь Тимати не в восторге от учебы на курорте
Алиса Юнусова занимается с неохотой, когда рядом солнце и пальмы.29 янв 2021 11:58
«Вся наша семья — это Тимати»: дочь Алены Шишковой спародировала знаменитого отца
Поклонники назвали малышку воспитанным и умным ребенком.21 янв 2021 13:24
«Две сестренки»: фанатов изумило сходство Алены Шишковой с подросшей дочерью от Тимати
Маму с дочкой приняли за сестер.18 янв 2021 02:47
«Вы станете моей женой?»: дочь Тимати показала забавную пародию на холостяка
Мама известного рэпера повеселила поклонников видео с Алисой.22 дек 2020 14:50
«Мы уже начали готовиться!»: Симона Юнусова мечтает отправить дочь Тимати в космос
«Космос точно ждет нашу пигалицу».27 ноя 2020 16:02
«Не люблю салоны красоты»: шестилетняя дочь Тимати сняла очаровательное видео о себе
Наследница музыканта рассказала о плотном графике и призналась, что собирается стать артисткой.19 ноя 2020 11:44
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