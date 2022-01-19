Все новости Симона Юнусова

Симона Юнусова

Звезды
Раскрыто, почему мама Тимати любит внучку больше, чем внука: «Всегда о дочери мечтала»
Симона признала, что больше привязана к Алисе, чем к Ратмиру.
Дети
Сигнал об опасности? Психолог ответила на призыв спасти дочь Тимати от бабушки
В соцсетях рэпера и Симоны Юнусовой разглядели тревожные знаки.
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Психолог прокомментировала «шизофрению» Тимати: «Нарциссичный сын нарциссичной матери»
Симона Юнусова рассказала о том, что раздражает ее сына.
Звезды
Психолог поддержала «брошенную» детьми мать Тимати: «Это нормальное явление»
Симона Юнусова написала трогательный пост о сыновьях.
Звезды
«Никто не идеален»: мама Алены Шишковой заступилась за маму Тимати
Симоне Юнусовой исполнилось 62 года.
Звезды
«Его мать — валиде-султан»: Миро объяснила, почему Тимати не женится на возлюбленной
Лена Миро объяснила, почему Тимати до сих пор не женат.
Звезды
Мама Тимати заговорила о наследстве сына
Симона Юнусова показала новый двухэтажный дом Тимати.
Звезды
«Моего ребенка не оценили»: мама Тимати рассказала про увлечение внучки балетом
Симона Юнусова призвала родителей не размениваться на кастинги.
Дети
«Я бы не смогла быть строгой»: Шишкова ответила, почему «отдала» дочь свекрови
Модель считает, что недостаточно хороша как воспитатель.
Звезды
«Вы угасли после Тимати»: подписчики волнуются за Алену Шишкову
Модель покрасовалась в роскошном платье, но преданные фанаты обратили внимание на другое.
Дети
«Алиса — крутая девчонка!»: Тимати с дочерью от Шишковой на плечах произвел фурор в сети
Рэпер растит маленького серфера.
Дети
«Лучшие видео получаются с дрона»: 6-летняя дочь Тимати и Шишковой прокатилась на серфе
Алиса Юнусова уверенно ловит волну.
Дети
«Весь в папу, только улыбка мамина»: Тимати поделился забавным видео с сыном Ратмиром
Сооснователь лейбла Black star умилил фанатов семейным роликом.
Дети
«Договор есть договор»: дочь Тимати не в восторге от учебы на курорте
Алиса Юнусова занимается с неохотой, когда рядом солнце и пальмы.
Дети
«Вся наша семья — это Тимати»: дочь Алены Шишковой спародировала знаменитого отца
Поклонники назвали малышку воспитанным и умным ребенком.
Дети
«Две сестренки»: фанатов изумило сходство Алены Шишковой с подросшей дочерью от Тимати
Маму с дочкой приняли за сестер.
Дети
«Вы станете моей женой?»: дочь Тимати показала забавную пародию на холостяка
Мама известного рэпера повеселила поклонников видео с Алисой.
Дети
«Мы уже начали готовиться!»: Симона Юнусова мечтает отправить дочь Тимати в космос
«Космос точно ждет нашу пигалицу».
Звезды в соцсетях
«Не люблю салоны красоты»: шестилетняя дочь Тимати сняла очаровательное видео о себе
Наследница музыканта рассказала о плотном графике и призналась, что собирается стать артисткой.
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