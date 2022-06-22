Все новости Юэн МакГрегор

Юэн МакГрегор

Кино
Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен надеются, что сериал «Оби-Ван Кеноби» получит второй сезон
Сегодня состоялась премьера финального эпизода.
Кино
«Сотни» работников студии Lucasfilm сходились на съемки «Оби-Вана Кеноби», чтобы посмотреть на Дарта Вейдера
Легендарного злодея сыграл Хейден Кристенсен.
Кино
Кто озвучивает Ди Каприо в фильмах на русском?
Сергей Бурунов для многих российских зрителей – подполковник Яковлев из сериала «Полицейский с рублевки».
Кино
Кого из актеров озвучивает Бурунов в фильмах на русском?
Актер Сергей Бурунов стал популярен после выхода на экраны телевизионного сериала «Полицейский с рублевки».
Мода и красота
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.
Кино
Триумф «Короны» и успех «Теда Лассо»: победители премии «Эмми» 2021
Стрим-сервис Netflix обошел конкурентов.
Кино
Николь Кидман опубликовала серию фото в честь двадцатилетия фильма «Мулен Руж»
Актриса поделилась закадровым фото и интересными фан-артами.
ТВ и сериалы
По слухам, сериал «Кеноби» будет мрачным и депрессивным
Великий джедай погрузится во внутренние противоречия.
ТВ и сериалы
Юэн Макгрегор ответил, возможно ли появление молодого Люка Скайуокера в сериале про Оби-Вана Кеноби
Правда, это не слишком многое прояснило.
ТВ и сериалы
В сериале про Оби-Вана Кеноби не будет Джа-Джа Бинкса
Об этом сообщил актер, озвучивший персонажа в полнометражных фильмах.
ТВ и сериалы
Индира Варма из «Игры престолов» снимется в сериале про Оби-Вана Кеноби
Съемки проекта начнутся в конце весны этого года в Лос-Анджелесе.
ТВ и сериалы
Фото: Юэн Макгрегор приводит себя в форму для съемок в сериале «Кеноби»
Фотографией поделился тренер звезды.
ТВ и сериалы
Во втором сезоне «Бэтвумен» одним из злодеев станет Черная Маска
Но его экранного дебюта придется подождать.
ТВ и сериалы
Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби должны начаться в следующем месяце в Бостоне
Ранее речь шла о том, что производство шоу стартует в Англии не раньше марта 2021 года.
Кино
Режиссер «Мандалорца» Дебора Чоу ведет переговоры с Marvel о съемках одного из будущих супергеройских блокбастеров
Постановщица экранизирует комикс в рамках пятой фазы киновселенной. 
ТВ и сериалы
В сериале про Оби-Вана Кеноби будут использованы технологии спецэффектов из «Мандалорца»
Актер Юэн Макгрегор рассказал о деталях будущего проекта.
ТВ и сериалы
Режиссер сериала про Оби-Вана Кеноби заверила фанатов, что шоу для Disney+ по-прежнему в разработке
Ранее ходили слухи, что студия отказалась от идеи проекта.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории