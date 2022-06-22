Юэн МакГрегор
Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен надеются, что сериал «Оби-Ван Кеноби» получит второй сезон
Сегодня состоялась премьера финального эпизода.22 июн 2022 17:07
«Сотни» работников студии Lucasfilm сходились на съемки «Оби-Вана Кеноби», чтобы посмотреть на Дарта Вейдера
Легендарного злодея сыграл Хейден Кристенсен.4 июн 2022 12:20
Кто озвучивает Ди Каприо в фильмах на русском?
Сергей Бурунов для многих российских зрителей – подполковник Яковлев из сериала «Полицейский с рублевки».19 окт 2021 15:27
Кого из актеров озвучивает Бурунов в фильмах на русском?
Актер Сергей Бурунов стал популярен после выхода на экраны телевизионного сериала «Полицейский с рублевки».19 окт 2021 15:02
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.20 сен 2021 11:00
Триумф «Короны» и успех «Теда Лассо»: победители премии «Эмми» 2021
Стрим-сервис Netflix обошел конкурентов.20 сен 2021 10:00
Николь Кидман опубликовала серию фото в честь двадцатилетия фильма «Мулен Руж»
Актриса поделилась закадровым фото и интересными фан-артами.4 июн 2021 16:36
По слухам, сериал «Кеноби» будет мрачным и депрессивным
Великий джедай погрузится во внутренние противоречия.6 май 2021 10:20
Юэн Макгрегор ответил, возможно ли появление молодого Люка Скайуокера в сериале про Оби-Вана Кеноби
Правда, это не слишком многое прояснило.29 апр 2021 10:38
В сериале про Оби-Вана Кеноби не будет Джа-Джа Бинкса
Об этом сообщил актер, озвучивший персонажа в полнометражных фильмах.31 мар 2021 15:19
Индира Варма из «Игры престолов» снимется в сериале про Оби-Вана Кеноби
Съемки проекта начнутся в конце весны этого года в Лос-Анджелесе.2 мар 2021 11:19
Фото: Юэн Макгрегор приводит себя в форму для съемок в сериале «Кеноби»
Фотографией поделился тренер звезды.26 фев 2021 12:53
Во втором сезоне «Бэтвумен» одним из злодеев станет Черная Маска
Но его экранного дебюта придется подождать.13 янв 2021 17:08
Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби должны начаться в следующем месяце в Бостоне
Ранее речь шла о том, что производство шоу стартует в Англии не раньше марта 2021 года.7 дек 2020 16:29
Режиссер «Мандалорца» Дебора Чоу ведет переговоры с Marvel о съемках одного из будущих супергеройских блокбастеров
Постановщица экранизирует комикс в рамках пятой фазы киновселенной.25 июн 2020 16:24
В сериале про Оби-Вана Кеноби будут использованы технологии спецэффектов из «Мандалорца»
Актер Юэн Макгрегор рассказал о деталях будущего проекта.18 июн 2020 13:44
Режиссер сериала про Оби-Вана Кеноби заверила фанатов, что шоу для Disney+ по-прежнему в разработке
Ранее ходили слухи, что студия отказалась от идеи проекта.12 июн 2020 07:10
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