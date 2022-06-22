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Кино Триумф «Короны» и успех «Теда Лассо»: победители премии «Эмми» 2021 Стрим-сервис Netflix обошел конкурентов. 20 сен 2021 10:00

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ТВ и сериалы В сериале про Оби-Вана Кеноби будут использованы технологии спецэффектов из «Мандалорца» Актер Юэн Макгрегор рассказал о деталях будущего проекта. 18 июн 2020 13:44