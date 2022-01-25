Юлианна Караулова
Телеканал «Россия-1» запускает юмористическое шоу «Возможно все!»
Продюсер канала обещает непредсказуемое зрелище.25 янв 2022 16:27
Фонограмма и пьяная Слава: концерт Лепса закончился скандалом
Григорий Лепс шокировал зрителей.20 дек 2021 13:51
Певица Юлианна Караулова раскрыла секрет о Ляйсан Утяшевой: «Теперь я знаю все!»
Павлу Воле очень повезло с женой.15 ноя 2021 09:23
Кто пел на русском в фильме Гая Ричи «Аладдин» 2019?
Многие зрители, смотревшие фильм «Аладдин» в русском переводе, интересовались, кто же исполнил женскую партию в песне A Whole New World.15 окт 2021 16:23
«Понимала, что мы перегрыземся»: Караулова не стала петь в группе SEREBRO из-за Темниковой
Певица долго расстраивалась, что отказала Максиму Фадееву.7 сен 2021 11:35
Фото: Юлианна Караулова приехала в Армению крестить сына
Звезда поделилась личными кадрами с поклонниками.3 сен 2021 13:15
«Она смогла, и я смогу»: диетолог о 7 звездах, быстро вернувшихся в форму после родов
Эксперт советует не вдохновляться знаменитостями, демонстрирующими тонкую талию через неделю после рождения ребенка.16 авг 2021 11:30
«Мамочка-красавица»: 38-летнюю Наталью Подольскую сравнили с куклой Барби
Подписчики удивились превосходной форме Натальи.24 фев 2021 01:49
«Солнечная девочка»: фанатов умилил домашний образ певицы Asti в вязаном бра
Знаменитость рассказала фанатам, что поднимает ей настроение.17 фев 2021 12:56
«Счастье Леончика»: Ида Галич показала, с каким размахом празднует первый день рождения сына
На праздник приехал бывший возлюбленный блогерши Алан Басиев.9 фев 2021 13:15
«Это костюм женщины по вызову»: Александр Васильев раскритиковал платье Яны Кошкиной
Фигуру звезды «Однажды в России» стилист посчитал неестественной.24 дек 2020 16:57
«Я точно не ханжа»: Юлианна Караулова разделась до белья для смелой фотосессии в ванне
Певица удивила поклонников откровенной фотосессией.17 дек 2020 15:30
«Половина мужчин думают, что обращаешься к ним»: Игорь Крутой прокомментировал смелое фото Юлианны Карауловой
Финалистка «Фабрики звезд 5» поделилась пикантным кадром.10 дек 2020 14:11
«Обесценила всех»: Юлианна Караулова впервые рассказала про конфликт с Бузовой на вручении премии RU.TV
Артистка сообщила, что у нее есть некоторые вопросы к звезде.27 ноя 2020 14:29
«Вылитая Примадонна»: Юлианну Караулову с «химией» и белыми волосами сравнили с Пугачевой
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