Любовь Аксенова

Любовь Аксёнова — одна из самых востребованных российских актрис. Ее хотят видеть в новых проектах не только режиссеры, но и зрители. Взлет карьеры артистки произошел почти сразу после получения диплома, и с тех пор Аксёнова не опускает планку.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Люба — коренная москвичка, родилась 15 марта 1990 года в семье военного и фармацевта. До замужества носила фамилию Новикова.

Будущая звезда училась в языковой школе, поэтому на уроки уходило много времени.

Она пару лет занималась танцами, но потом сосредоточилась на учебе. С детства Люба была очень спортивной и до сих пор любит кататься на сноуборде.

После школы будущая знаменитость с первого раза поступила в РАТИ (ГИТИС), в мастерскую Алексея Шейнина. У Любови был и запасной план: в случае провала на вступительных она готовилась стать юристом.

Уже на последнем курсе ГИТИСа молодая актриса попробовала свои силы в кино. Она получила несколько эпизодических ролей в детективных сериалах «След» и «Детективы», а позже появилась в лентах «Наши соседи», «Универ. Новая общага», «Четыре времени лета».

Фильмы и сериалы с Любовью Аксеновой в главной роли

Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Аксенова получила диплом в 2010 году, и уже в следующем году получила одну из ключевых ролей в «Закрытой школе». Сериал имел большой успех, и Любовь сразу стала популярной. Ее заметили авторы ленты «Рассказы» и роль в фильме стала ее пропуском в большое кино.

Любови все чаще стали предлагать главные роли, но она продолжала сниматься и в небольших эпизодах. Ее творческую копилку дополнили картины «Выжить после», «Любит – не любит», «Обнимая небо», «Родина».

Аксенова всегда серьезно готовится к роли. Например, для фильма «Бывшие» она целый месяц голодала, чтобы лучше войти в образ бывшей наркоманки.

Чтобы понять страдания героини картины «Без меня», Люба попросила мужа на месяц уехать из дома и не поддерживала с ним связь.

Молодую актрису весьма полюбили режиссеры мелодрам, но Любовь доказала, что может справиться с любым жанром. Одними из самых запоминающихся стали ее роли в продолжении криминального сериала «Мажор», картинах «Гуляй, Вася!», «Безопасные связи», «Салют-7», фантастических фильмах «За гранью реальности» и «Кома».

В ближайшее время готовятся к выходу фильмы с участием Аксёновой «Глубже!», «Нулевой мир», «Мятеж», «Нефутбол».

Личная жизнь, муж

Любовь признается, что все в ее жизни происходит, словно само собой, плавно и незаметно. Так же рядом с ней появился продюсер Павел Аксёнов. Их познакомил общий друг, они сходили на свидание и поняли, что очень нравятся друг другу. Вскоре после знакомства актриса уже жила в его квартире, а вещи оказались перевезены.

Актриса называет мужа лучшим другом, который знает о ней все и проявляет удивительное понимание. Он поддержал супругу, когда та решила перейти на веганское питание. По словам Любы, однажды она просто поняла, что мясная пища для нее стала тяжелой и отказалась от мяса, рыба, молока. Думала, что опробует новую систему в течение недели, но прошло уже несколько лет.

Оба супруга много работают, у Любови плотный график, и о детях пока не говорят.

Фотосессия для Максим

Аксёнова не стесняется своего тела и не испытывает неловкости, когда приходится снимать интимные сцены в кино. В 2015 году она даже решилась поучаствовать в пикантной фотосессии для мужского журнала «Максим».

Местом съемки выбрали бассейн, и Любовь позировала в воде, в душевой. Она предпочла не слишком обнажаться, и на большинстве фотографий актриса предстает в купальнике, который закрывает интимные места.

Инстаграм

Звезда регулярно обновляет свою страницу в соцсети, рассказывая о своей жизни и работе. Она предстает перед поклонниками в образах своих киногероинь, в домашней одежде и даже в нижнем белье.

Любовь выбрала для себя правильное питание и иногда пишет о своем образе жизни, плюсах и минусах веганства. Она делится моментами своих путешествий в другие страны и даже просто прогулок по городу.