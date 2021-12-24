Все новости Мария Кожевникова

Мария Кожевникова

Звезды
Звезда «Универа» Мария Кожевникова сообщила, что больше трех лет страдала от депрессии
Актриса почти перестала общаться с людьми и потолстела.
Звезды
Раскрыто, почему Утяшеву хотят уволить с ТНТ: «Кабаева не согласилась с ее мнением»
За поддержку израильтянки на Олимпиаде Утяшева может покинуть пост ведущей.
Звезды
Пока COVID-19 убивает: раскрыт список скандальных звезд-антиваксеров
В среде звезд растут «антипрививочные» настроения.
Звезды
Аллочка из «Универа» возвращается в большое кино после длительного перерыва
Мария Кожевникова вновь окажется на съемочной площадке.
Звезды
Актриса Мария Кожевникова объяснила свой отказ от съемок в продолжении «Универа»
Звезда рассказала, что сейчас этот проект не для нее.
Звезды
Экс-депутат раскрыла гнусный заговор о вакцинации: «Сталкивают народ»
Кожевникова призывает заботиться друг о друге.
Звезды
«Помогите»: Кожевникова призвала родителей к серьезному разговору
Кожевникову впечатлила страшная новость из Вологды.
Мода и красота
«Выпадение не прекратится»: врачи пытаются спасти волосы Марии Кожевниковой
Актриса столкнулась с неприятным последствием коронавируса. 
Звезды
7 звезд, которые стремительно похудели после родов
От Полины Гагариной до Регины Тодоренко.
Звезды
Депрессия — не приговор: страдающей Кожевниковой помогут в церкви
Звезда «Универа» рассказала о психологических проблемах и способах борьбы с ними.
Звезды
«Покой не приходит»: зачем Кожевниковой советуют обратиться к священнику
Звезда «Универа» поделилась с поклонниками наболевшим.
Дети
«Ты Анфису больше любишь?»: Мария Кожевникова пришла на премьеру с семилетним сыном Ваней и его возлюбленной
Актриса вышла в свет вместе с детьми.
Звезды в соцсетях
«На Гогунского похож»: показавшая мужа Мария Кожевникова удивила поклонников
Актриса поразила фанатов мудрыми высказываниями.
Звезды в соцсетях
«На Ангарскую как похожи!»: Марию Кожевникову спутали с 38-летней звездой Comedy Woman
Бывшую звезду «Универа» спутали с ее коллегой по ТНТ.
Мода и красота
«Стиль "растрепыш"»: Марию Кожевникову в молодежном образе едва узнали поклонники
Обычно актриса предпочитает более сдержанные образы.
Звезды в соцсетях
«Я люблю твое крепкое плечо»: Мария Кожевникова показала мужа и нежно поздравила его с днем рождения
Пара вместе уже больше 10 лет.
Дети
«Мой Ванечка»: Мария Кожевникова поздравила сына с днем рождения и показала архивное видео
Популярная актриса опубликовала трогательное поздравление.
Звезды
«Папу забрали в больницу и прооперировали»: Мария Кожевникова рассказала о прошедших праздниках
Актриса поделилась подробностями о состоянии здоровья отца.
Звезды в соцсетях
«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.
Дети
«Третий пошел»: Мария Кожевникова показала первую тренировку трехлетнего сына на льду
Звезда «Универа» умилила поклонников кадрами с наследником.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
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