Об этом актриса рассказала в свежем интервью Variety.

Синтия Никсон считает, что Миранда из «Секса в большом городе» всегда имела «лесбийские качества»

Синтия Никсон рассказала, что в «И просто так» любовным интересом Миранды могла стать женщина

Коллега по сериалу Сара Джессика Паркер убедила актрису вернуться к роли Миранды Хоббс.

Синтия Никсон объяснила, почему ей не хотелось сниматься в продолжении «Секса в большом городе»

Старость на фото не скрыть: как изменились звезды «Секса в большом городе» за 23 года

Разница на фото с красной дорожки в 1998 и в 2021 году бросается в глаза.

9 дек 2021 17:00