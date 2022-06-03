Синтия Никсон
Синтия Никсон считает, что Миранда из «Секса в большом городе» всегда имела «лесбийские качества»
Об этом актриса рассказала в свежем интервью Variety.3 июн 2022 16:02
Синтия Никсон рассказала, что в «И просто так» любовным интересом Миранды могла стать женщина
Актриса сочла такой расклад отталкивающим.7 фев 2022 11:02
Синтия Никсон объяснила, почему ей не хотелось сниматься в продолжении «Секса в большом городе»
Коллега по сериалу Сара Джессика Паркер убедила актрису вернуться к роли Миранды Хоббс.29 дек 2021 14:45
Старость на фото не скрыть: как изменились звезды «Секса в большом городе» за 23 года
Разница на фото с красной дорожки в 1998 и в 2021 году бросается в глаза.9 дек 2021 17:00
Шоураннер «Секса в большом городе» опроверг предположение о смерти Саманты
Создатели сериала более творчески подойдут к вопросу объяснения отсутствия оригинальных персонажей в продолжении.6 дек 2021 11:58
Почему новый «Секс в большом городе» разочарует фанатов: отвечает кинокритик
«Секс в большом городе» возвращается на экраны.26 ноя 2021 15:46
От Шварценеггера до Макконахи: озвучена неожиданная причина, почему актеров затягивает в политику
Медийные личности стремятся построить карьеру на политическом поприще не только ради самопиара.23 ноя 2021 16:00
Возобновление «Секса в большом городе»: Сара Джессика Паркер выложила фото в честь первой читки сценария
Троица нью-йоркских модниц снова вместе.14 июн 2021 15:08
Четверо ветеранов «Секса в большом городе» вернутся к своим ролям в возрождении сериала
Становится все интереснее.10 июн 2021 15:40
Крис Нот вернется к роли Мистера Бига в сиквеле «Секса в большом городе»
Продолжение начнут снимать для HBO Max уже этим летом27 май 2021 14:29
Сара Рамирес получила одну из ключевых ролей в возрождении «Секса в большом городе»
Встречаем новую подругу Кэрри Брэдшоу.20 май 2021 15:37
В возрождении «Секса в большом городе» в число ключевых персонажей войдут женщины разных рас
Главные героини расширят свой круг общения.6 май 2021 17:03
«О, я соврала!»: Джиллиан Андерсон рассказала, как получила роль Скалли в «Секретных материалах»
Актрисе пришлось прибавить себе несколько лет.18 ноя 2020 21:25
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