Тоби Магуайр
По данным СМИ, Том Холланд и Зендея непременно снимутся в «Человеке-пауке 4»
Режиссером вновь должен выступить Джон Уоттс.7 май 2022 12:36
Игра Тоби Магуайра в «Братьях» повлияла на подход Джейка Джилленхола к актерскому искусству
С тех пор он был готов на все, лишь бы вжиться в роль.21 фев 2022 14:28
Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой»
Блокбастер занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.16 фев 2022 11:00
Том Холланд допускает возможность нового «паучьего» кроссовера в киновселенной Marvel
Феноменальный кассовый успех «Человека-паука: Нет пути домой» может послужить толчком к этому, хотя уверенности у актера нет.6 фев 2022 11:28
Кирстен Данст еще не посмотрела «Человека-паука: Нет пути домой»
Но планирует сделать это вместе со своим сыном.15 янв 2022 12:30
В какой последовательности смотреть все части фильма «Кошки против собак»?
Комедийный фильм о противостоянии собак и кошек был снят в Ванкувере и в павильонах киностудии Eagle Creek Studios.10 янв 2022 09:12
В какой последовательности смотреть все фильмы о Человеке-пауке по хронологии?
За все время существования комиксов Marvel вышло немало фильмов о Человеке-пауке.30 дек 2021 08:58
Том Холланд рад, что ему наконец можно не думать о спойлерах, обсуждая «Человека-паука: Нет пути домой»
Актер признался, что хранить тайну о появлении в фильме определенных героев ему было особенно тяжело.28 дек 2021 10:49
Доктор Стрэндж созывает трех Пауков на красочном фан-арте к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Паучки, общий сбор!27 ноя 2021 12:05
Гид по «Человеку-Пауку»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Нет пути домой»
Как не запутаться в фансервисе третьей части приключений Человека-паука.18 ноя 2021 16:10
Том Холланд рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» будет «мрачным» и «лишенным веселья»
Актер утверждает, что его герой впервые растерял свой оптимизм.10 ноя 2021 14:19
Эндрю Гарфилд признался, что после роли Человека-паука ему было трудно справиться со статусом суперзвезды
Он буквально сопротивлялся известности.24 сен 2021 11:35
Каскадер, подменяющий Тома Холланда в роли Человека-паука, опубликовал видео не совсем удачного трюка
Сцена из супергеройского сражения в «Первом мстителе: Противостояние».17 июн 2021 16:02
Эмма Стоун ответила на слухи о своем возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Она подтвердила недавние слова Эндрю Гарфилда.28 май 2021 14:10
Создатели «Человека-паука: Нет пути домой» подшутили над фанатами, показав «трейлер» долгожданного фильма
Поклонники наконец получили то, что просили...21 май 2021 14:22
В сеть просочилась информация, подтверждающая участие Кирстен Данст в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Это косвенно намекает и на возможное участие Тоби Магуайра.17 май 2021 12:16
Слух: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд появятся во втором акте «Человека-паука: Нет пути домой»
Тому Холланду не придется сражаться в одиночестве.21 апр 2021 10:59
Том Холланд едва не лишился роли Человека-паука из-за возраста
Создатели картины всерьез беспокоились, отдавая эту роль подростку.3 мар 2021 10:36
Зендая обмолвилась, что в «Человеке-пауке 3» ей придется убегать от инопланетян
Актриса привела интересную метафору.27 янв 2021 17:10
«Я никогда не скажу "нет"»: Руперт Гринт рассказал о возможных съемках в «Гарри Поттере»
Исполнитель роли Рона Уизли с теплом вспоминает время, проведенное на съемочной площадке франшизы.6 янв 2021 15:35
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