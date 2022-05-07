Тоби Магуайр

Кино По данным СМИ, Том Холланд и Зендея непременно снимутся в «Человеке-пауке 4» Режиссером вновь должен выступить Джон Уоттс. 7 май 2022 12:36

Кино Игра Тоби Магуайра в «Братьях» повлияла на подход Джейка Джилленхола к актерскому искусству С тех пор он был готов на все, лишь бы вжиться в роль. 21 фев 2022 14:28

Кино Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой» Блокбастер занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории. 16 фев 2022 11:00

Кино Том Холланд допускает возможность нового «паучьего» кроссовера в киновселенной Marvel Феноменальный кассовый успех «Человека-паука: Нет пути домой» может послужить толчком к этому, хотя уверенности у актера нет. 6 фев 2022 11:28

Кино Кирстен Данст еще не посмотрела «Человека-паука: Нет пути домой» Но планирует сделать это вместе со своим сыном. 15 янв 2022 12:30

Кино В какой последовательности смотреть все части фильма «Кошки против собак»? Комедийный фильм о противостоянии собак и кошек был снят в Ванкувере и в павильонах киностудии Eagle Creek Studios. 10 янв 2022 09:12

Кино В какой последовательности смотреть все фильмы о Человеке-пауке по хронологии? За все время существования комиксов Marvel вышло немало фильмов о Человеке-пауке. 30 дек 2021 08:58

Кино Том Холланд рад, что ему наконец можно не думать о спойлерах, обсуждая «Человека-паука: Нет пути домой» Актер признался, что хранить тайну о появлении в фильме определенных героев ему было особенно тяжело. 28 дек 2021 10:49

Кино Доктор Стрэндж созывает трех Пауков на красочном фан-арте к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» Паучки, общий сбор! 27 ноя 2021 12:05

Кино Гид по «Человеку-Пауку»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Нет пути домой» Как не запутаться в фансервисе третьей части приключений Человека-паука. 18 ноя 2021 16:10

Кино Том Холланд рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» будет «мрачным» и «лишенным веселья» Актер утверждает, что его герой впервые растерял свой оптимизм. 10 ноя 2021 14:19

Кино Эндрю Гарфилд признался, что после роли Человека-паука ему было трудно справиться со статусом суперзвезды Он буквально сопротивлялся известности. 24 сен 2021 11:35

Кино Каскадер, подменяющий Тома Холланда в роли Человека-паука, опубликовал видео не совсем удачного трюка Сцена из супергеройского сражения в «Первом мстителе: Противостояние». 17 июн 2021 16:02

Кино Эмма Стоун ответила на слухи о своем возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Нет пути домой» Она подтвердила недавние слова Эндрю Гарфилда. 28 май 2021 14:10

Кино Создатели «Человека-паука: Нет пути домой» подшутили над фанатами, показав «трейлер» долгожданного фильма Поклонники наконец получили то, что просили... 21 май 2021 14:22

Кино В сеть просочилась информация, подтверждающая участие Кирстен Данст в «Человеке-пауке: Нет пути домой» Это косвенно намекает и на возможное участие Тоби Магуайра. 17 май 2021 12:16

Кино Слух: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд появятся во втором акте «Человека-паука: Нет пути домой» Тому Холланду не придется сражаться в одиночестве. 21 апр 2021 10:59

Звезды Том Холланд едва не лишился роли Человека-паука из-за возраста Создатели картины всерьез беспокоились, отдавая эту роль подростку. 3 мар 2021 10:36

Кино Зендая обмолвилась, что в «Человеке-пауке 3» ей придется убегать от инопланетян Актриса привела интересную метафору. 27 янв 2021 17:10