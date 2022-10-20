Общество В лесах России появились «зомби»: чем они опасны В сети уже появились пугающие видео. 20 окт 2022 13:40

Кино У Оуэна Уилсона были проблемы с Marvel из-за того, что он слишком много рассказывал о «Локи» Теперь актер старается помалкивать. 20 авг 2022 14:48

Кино По данным СМИ, Том Холланд и Зендея непременно снимутся в «Человеке-пауке 4» Режиссером вновь должен выступить Джон Уоттс. 7 май 2022 12:36

Кино Том Холланд допускает возможность нового «паучьего» кроссовера в киновселенной Marvel Феноменальный кассовый успех «Человека-паука: Нет пути домой» может послужить толчком к этому, хотя уверенности у актера нет. 6 фев 2022 11:28

Кино Кевин Файги объяснил, почему Зеленый Гоблин и Доктор Осьминог не появились в MCU до «Человека-паука: Нет пути домой» Их непременно должны были играть те же актеры, что и раньше. 9 янв 2022 11:12

Звезды Лопес с Аффлексом, Милохин с Медведевой: озвучено, почему пиар-романы работают Психолог рассказала о таком интересном явлении как «шипперинг». 1 янв 2022 14:00

Кино Слух: в «Веноме 3» персонаж Тома Харди наконец схлестнется с Человеком-пауком Инсайдеры полагают, что Питер Паркер может оказаться другим. 31 дек 2021 11:23

Кино В какой последовательности смотреть все фильмы о Человеке-пауке по хронологии? За все время существования комиксов Marvel вышло немало фильмов о Человеке-пауке. 30 дек 2021 08:58

Кино Том Холланд рад, что ему наконец можно не думать о спойлерах, обсуждая «Человека-паука: Нет пути домой» Актер признался, что хранить тайну о появлении в фильме определенных героев ему было особенно тяжело. 28 дек 2021 10:49

Кино Том Холланд признался в любви к сериалу «Пацаны» Создатели антисупергеройского проекта оценили вкус молодого актера. 23 дек 2021 12:54

Кино На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг «Человека-паука: Нет пути домой» близок к идеальному Зрители и критики в полном восторге. 20 дек 2021 13:59

Звезды Возлюбленного Зендеи Тома Холланда просят одуматься после громкого заявления Артист недавно подтвердил роман с Зендеей. 18 дек 2021 17:00

Звезды «Голое» платье и дерзкие позы: Зендея рассталась с невинностью на красной дорожке Зендея удивила публику, появившись на мероприятии с Томом Холландом. 14 дек 2021 14:12

Кино Марк Уолберг побудил Тома Холланда подкачаться для съемок в «Анчартед: На картах не значится» Актеру не хотелось выглядеть ребенком на фоне старшего коллеги. 10 дек 2021 14:14

Кино Крис Хемсворт ответил, готов ли он продолжать играть Тора в новых фильмах Marvel У актера поинтересовались о его будущем в MCU после новостей о новом контракте Тома Холланда. 7 дек 2021 13:33

Звезды Тому Холланду пришлось встать на каблуки из-за Зендаи: «И все равно низкий» Над звездой «Человека-паука» посмеялись из-за разницы в росте с возлюбленной. 7 дек 2021 11:55

Кино Доктор Стрэндж созывает трех Пауков на красочном фан-арте к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» Паучки, общий сбор! 27 ноя 2021 12:05

Звезды Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть. 19 ноя 2021 14:49

Кино Гид по «Человеку-Пауку»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Нет пути домой» Как не запутаться в фансервисе третьей части приключений Человека-паука. 18 ноя 2021 16:10