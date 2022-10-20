Том Холланд
В лесах России появились «зомби»: чем они опасны
В сети уже появились пугающие видео.20 окт 2022 13:40
У Оуэна Уилсона были проблемы с Marvel из-за того, что он слишком много рассказывал о «Локи»
Теперь актер старается помалкивать.20 авг 2022 14:48
По данным СМИ, Том Холланд и Зендея непременно снимутся в «Человеке-пауке 4»
Режиссером вновь должен выступить Джон Уоттс.7 май 2022 12:36
Том Холланд допускает возможность нового «паучьего» кроссовера в киновселенной Marvel
Феноменальный кассовый успех «Человека-паука: Нет пути домой» может послужить толчком к этому, хотя уверенности у актера нет.6 фев 2022 11:28
Кевин Файги объяснил, почему Зеленый Гоблин и Доктор Осьминог не появились в MCU до «Человека-паука: Нет пути домой»
Их непременно должны были играть те же актеры, что и раньше.9 янв 2022 11:12
Лопес с Аффлексом, Милохин с Медведевой: озвучено, почему пиар-романы работают
Психолог рассказала о таком интересном явлении как «шипперинг».1 янв 2022 14:00
Слух: в «Веноме 3» персонаж Тома Харди наконец схлестнется с Человеком-пауком
Инсайдеры полагают, что Питер Паркер может оказаться другим.31 дек 2021 11:23
В какой последовательности смотреть все фильмы о Человеке-пауке по хронологии?
За все время существования комиксов Marvel вышло немало фильмов о Человеке-пауке.30 дек 2021 08:58
Том Холланд рад, что ему наконец можно не думать о спойлерах, обсуждая «Человека-паука: Нет пути домой»
Актер признался, что хранить тайну о появлении в фильме определенных героев ему было особенно тяжело.28 дек 2021 10:49
Том Холланд признался в любви к сериалу «Пацаны»
Создатели антисупергеройского проекта оценили вкус молодого актера.23 дек 2021 12:54
На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг «Человека-паука: Нет пути домой» близок к идеальному
Зрители и критики в полном восторге.20 дек 2021 13:59
Возлюбленного Зендеи Тома Холланда просят одуматься после громкого заявления
Артист недавно подтвердил роман с Зендеей.18 дек 2021 17:00
«Голое» платье и дерзкие позы: Зендея рассталась с невинностью на красной дорожке
Зендея удивила публику, появившись на мероприятии с Томом Холландом.14 дек 2021 14:12
Марк Уолберг побудил Тома Холланда подкачаться для съемок в «Анчартед: На картах не значится»
Актеру не хотелось выглядеть ребенком на фоне старшего коллеги.10 дек 2021 14:14
Крис Хемсворт ответил, готов ли он продолжать играть Тора в новых фильмах Marvel
У актера поинтересовались о его будущем в MCU после новостей о новом контракте Тома Холланда.7 дек 2021 13:33
Тому Холланду пришлось встать на каблуки из-за Зендаи: «И все равно низкий»
Над звездой «Человека-паука» посмеялись из-за разницы в росте с возлюбленной.7 дек 2021 11:55
Доктор Стрэндж созывает трех Пауков на красочном фан-арте к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Паучки, общий сбор!27 ноя 2021 12:05
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.19 ноя 2021 14:49
Гид по «Человеку-Пауку»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Нет пути домой»
Как не запутаться в фансервисе третьей части приключений Человека-паука.18 ноя 2021 16:10
Готовясь к съемкам «Анчартед», Том Холланд поработал в баре одного из лондонских отелей
Актер тщательно прорабатывал мельчайшие детали образа своего персонажа.18 ноя 2021 14:42
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