Александра Бортич
Сколько всего серий и сезонов в сериале ТНТ «Выживший» с Бортич?
В этом телесериале, который транслировали по федеральному каналу, всего 12 серий.18 окт 2021 16:36
«Рыба моей мечты»: Любовь Аксенова устроила пляжную фотосессию
Актриса продемонстрировала стройную фигуру.21 сен 2021 13:38
Павел Прилучный рассказал о «Любовницах»
Актер приступает к съемкам в новой комедии.20 сен 2021 14:17
«200 тысяч за смену»: Михалков назвал дневные заработки Саши Бортич и Павла Деревянко
Режиссер призвал молодых актеров разбудить в себе «ощущение фальши».15 фев 2021 13:58
«Копировать — вставить»: сын Саши Бортич очаровал фанатов сходством с мамой
Александр родился летом прошлого года.11 фев 2021 14:51
«Очень красивая невеста!»: певица Лиза Монеточка показала зажигательные фото со своей свадьбы
Церемония состоялась 1 февраля этого года.5 фев 2021 16:39
«Кот Базилио и лиса Алиса»: Саша Бортич показала мужа и сына на нежном фото с прогулки
Фанаты умилились трогательным семейным кадром.1 фев 2021 01:56
«Снежное морозное мяу»: Саша Бортич поделилась зимним фото без макияжа и ретуши
Актриса вышла на прогулку.15 янв 2021 07:59
«Что за шторы на Саше?»: оверсайз наряд Александры Бортич на шоу Урганта удивил поклонников
Звезда фильма «Холоп» поделилась фактами о своей беременности и родах.30 дек 2020 14:22
«Полгода?! Вы шутите!»: Саша Бортич порадовала фанатов фото с подросшим сыном
Актриса, как обычно, все свела к шутке.22 дек 2020 16:29
«Нельзя быть такими милыми»: редкое фото Саши Бортич с мужем очаровало фанатов
Звезда «Полицейского с Рублевки» растрогала фанатов семейным кадром.15 дек 2020 13:40
«Большой кабачок уже»: Саша Бортич очаровала поклонников фото с четырехмесячным сыном
Саша Бортич показала публике своего подросшего сынишку-«кабачка».9 ноя 2020 10:30
«Ушки как у эльфика»: Александра Бортич поделилась фото 2-месячного сына
Актриса призналась, что хочет поделиться своим счастьем со всем миром.5 окт 2020 12:34
«Какая хищница»: Александра Бортич смутила подписчиков фото с празднования дня рождения
На снимке актриса дерзко облизывает лицо подруги.28 сен 2020 15:33
«Когда от фотошопа пропали скулы»: Александра Бортич расстроила фанатов фото с фильтрами
Поклонники актрисы не оценили ее неестественный вид на новом снимке.22 сен 2020 15:09
«Лавры Деми Мур покоя не дают»: беременная Саша Бортич обнажилась перед камерой
Актриса поделилась откровенным фото из архива.17 сен 2020 13:20
«Просто кошмар»: Бортич шокировала подписчиков видео со съемок сериала «Игра на выживание»
Актриса показала, как над ней поработали гримеры для картины.11 сен 2020 14:32
«Фото с запахом Руси»: недавно родившая Александра Бортич восхитила подписчиков Instagram
25-летняя актриса путешествует по России.8 сен 2020 11:44
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