Кино Сколько всего серий и сезонов в сериале ТНТ «Выживший» с Бортич? В этом телесериале, который транслировали по федеральному каналу, всего 12 серий. 18 окт 2021 16:36

Звезды «Рыба моей мечты»: Любовь Аксенова устроила пляжную фотосессию Актриса продемонстрировала стройную фигуру. 21 сен 2021 13:38

Звезды Павел Прилучный рассказал о «Любовницах» Актер приступает к съемкам в новой комедии. 20 сен 2021 14:17

Звезды «200 тысяч за смену»: Михалков назвал дневные заработки Саши Бортич и Павла Деревянко Режиссер призвал молодых актеров разбудить в себе «ощущение фальши». 15 фев 2021 13:58

Дети «Копировать — вставить»: сын Саши Бортич очаровал фанатов сходством с мамой Александр родился летом прошлого года. 11 фев 2021 14:51

Звезды в соцсетях «Очень красивая невеста!»: певица Лиза Монеточка показала зажигательные фото со своей свадьбы Церемония состоялась 1 февраля этого года. 5 фев 2021 16:39

Дети «Кот Базилио и лиса Алиса»: Саша Бортич показала мужа и сына на нежном фото с прогулки Фанаты умилились трогательным семейным кадром. 1 фев 2021 01:56

Звезды в соцсетях «Снежное морозное мяу»: Саша Бортич поделилась зимним фото без макияжа и ретуши Актриса вышла на прогулку. 15 янв 2021 07:59

Звезды в соцсетях «Что за шторы на Саше?»: оверсайз наряд Александры Бортич на шоу Урганта удивил поклонников Звезда фильма «Холоп» поделилась фактами о своей беременности и родах. 30 дек 2020 14:22

Дети «Полгода?! Вы шутите!»: Саша Бортич порадовала фанатов фото с подросшим сыном Актриса, как обычно, все свела к шутке. 22 дек 2020 16:29

Звезды в соцсетях «Нельзя быть такими милыми»: редкое фото Саши Бортич с мужем очаровало фанатов Звезда «Полицейского с Рублевки» растрогала фанатов семейным кадром. 15 дек 2020 13:40

Дети «Большой кабачок уже»: Саша Бортич очаровала поклонников фото с четырехмесячным сыном Саша Бортич показала публике своего подросшего сынишку-«кабачка». 9 ноя 2020 10:30

Дети «Ушки как у эльфика»: Александра Бортич поделилась фото 2-месячного сына Актриса призналась, что хочет поделиться своим счастьем со всем миром. 5 окт 2020 12:34

Звезды в соцсетях «Какая хищница»: Александра Бортич смутила подписчиков фото с празднования дня рождения На снимке актриса дерзко облизывает лицо подруги. 28 сен 2020 15:33

Звезды «Когда от фотошопа пропали скулы»: Александра Бортич расстроила фанатов фото с фильтрами Поклонники актрисы не оценили ее неестественный вид на новом снимке. 22 сен 2020 15:09

Звезды в соцсетях «Лавры Деми Мур покоя не дают»: беременная Саша Бортич обнажилась перед камерой Актриса поделилась откровенным фото из архива. 17 сен 2020 13:20

Звезды «Просто кошмар»: Бортич шокировала подписчиков видео со съемок сериала «Игра на выживание» Актриса показала, как над ней поработали гримеры для картины. 11 сен 2020 14:32

Звезды в соцсетях «Фото с запахом Руси»: недавно родившая Александра Бортич восхитила подписчиков Instagram 25-летняя актриса путешествует по России. 8 сен 2020 11:44

Дети «Сашка-вкусняшка»: фанаты умиляются фото Александры Бортич с сыном Актриса показала селфи с малышом. 4 сен 2020 15:26