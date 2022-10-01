Анна Нетребко
Роботов скоро станет невозможно отличить от человека
Специалисты из Российского государственного гуманитарного университета разработали новый метод, как помочь роботам выглядеть более человечно благодаря осмысленному взгляду.1 окт 2022 19:33
Нетребко отменила свои выступления из-за экстренной операции
Народная артистка РФ вынуждена пропустить выступление в Венской опере из-за проблем с плечом.20 окт 2021 12:14
«Как постройнела, моделька!»: 49-летняя Анна Нетребко на выставке очаровала поклонников
Звезда продолжает удивлять всех своей изящной фигурой.25 фев 2021 10:29
«Это губительно для легких, сердца и голоса!»: Анна Нетребко назвала «преступлением» требование выступать в масках
Оперная дива возмутилась новыми правилами в театрах.24 фев 2021 12:44
«Какой офигительный лук»: эффектный розово-голубой наряд Киркорова восхитил Бледанс
Яркий костюм короля поп-музыки впечатлил звезду «Маски-шоу».18 фев 2021 13:10
Домашняя и уютная: Анна Нетребко показала репетицию в смешной футболке и рваных джинсах
Звезда появилась перед фанатами в неожиданном виде.26 янв 2021 13:11
«Голоса на все времена»: Нетребко показала совместные фото с Пласидо Доминго в честь юбилея маэстро
Великий певец празднует 80-летний юбилей.25 янв 2021 02:45
«Как тебе эта челка?»: новые образы худеющей Анны Нетребко восхитили Киркорова
Оперная певица примерила несколько сексуальных образов.20 янв 2021 12:44
«Хулиганим»: сильно похудевшая Нетребко блеснула нижним бельем на смелом фото
Поклонники оперной дивы отметили, что перед ней меркнут все топ-модели мира.18 янв 2021 11:26
«Энергетика льется с экрана»: Нетребко в стильном аутфите прогулялась по морозной Москве
Артистка решила посетить известные церкви и храмы.18 янв 2021 01:40
«Пять лет свадьбы, семь лет вместе»: Эйвазов поделился совместным фото с похудевшей Нетребко
Звездные супруги в годовщину супружеской жизни публично признались в любви друг к другу.30 дек 2020 10:38
«Щелкунчика доставили, ждем крыс»: Анна Нетребко похвасталась огромной елкой, которую нарядила с сыном
Оперная дива подготовилась к встрече Рождества и Нового года.15 дек 2020 11:37
«Он другого склада, больше как робот»: Анна Нетребко рассказала о своем особенном сыне
Знаменитость сообщила, чем занимается ее ребенок.4 дек 2020 11:51
«Я вернулась в Петербург»: Анна Нетребко восхитила посетителей Шереметьевского дворца коротким платьем
Оперная певица гуляет по музеям и выставкам в культурной столице России.3 дек 2020 11:30
«Три поколения»: Анна Нетребко показала нежные фото с папой и сыном
Оперная певица гостила с семьей на своей родине в Краснодаре.25 ноя 2020 15:19
«Меня очень мучает вопрос»: Анна Нетребко удивила поклонников смелым образом
Оперная дива вновь вышла из зоны комфорта.8 июл 2020 10:52
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