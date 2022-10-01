Все новости Анна Нетребко

Анна Нетребко

Технологии
Роботов скоро станет невозможно отличить от человека
Специалисты из Российского государственного гуманитарного университета разработали новый метод, как помочь роботам выглядеть более человечно благодаря осмысленному взгляду.
Звезды
Нетребко отменила свои выступления из-за экстренной операции
Народная артистка РФ вынуждена пропустить выступление в Венской опере из-за проблем с плечом.
Звезды
«Как постройнела, моделька!»: 49-летняя Анна Нетребко на выставке очаровала поклонников
Звезда продолжает удивлять всех своей изящной фигурой.
Звезды
«Это губительно для легких, сердца и голоса!»: Анна Нетребко назвала «преступлением» требование выступать в масках
Оперная дива возмутилась новыми правилами в театрах.
Мода и красота
«Какой офигительный лук»: эффектный розово-голубой наряд Киркорова восхитил Бледанс
Яркий костюм короля поп-музыки впечатлил звезду «Маски-шоу».
Звезды в соцсетях
Домашняя и уютная: Анна Нетребко показала репетицию в смешной футболке и рваных джинсах
Звезда появилась перед фанатами в неожиданном виде.
Звезды
«Голоса на все времена»: Нетребко показала совместные фото с Пласидо Доминго в честь юбилея маэстро
Великий певец празднует 80-летний юбилей.
Звезды в соцсетях
«Как тебе эта челка?»: новые образы худеющей Анны Нетребко восхитили Киркорова
Оперная певица примерила несколько сексуальных образов.
Звезды в соцсетях
«Хулиганим»: сильно похудевшая Нетребко блеснула нижним бельем на смелом фото
Поклонники оперной дивы отметили, что перед ней меркнут все топ-модели мира.
Звезды в соцсетях
«Энергетика льется с экрана»: Нетребко в стильном аутфите прогулялась по морозной Москве
Артистка решила посетить известные церкви и храмы.
Звезды
«Пять лет свадьбы, семь лет вместе»: Эйвазов поделился совместным фото с похудевшей Нетребко
Звездные супруги в годовщину супружеской жизни публично признались в любви друг к другу.
Звезды в соцсетях
«Щелкунчика доставили, ждем крыс»: Анна Нетребко похвасталась огромной елкой, которую нарядила с сыном
Оперная дива подготовилась к встрече Рождества и Нового года.
Дети
«Он другого склада, больше как робот»: Анна Нетребко рассказала о своем особенном сыне
Знаменитость сообщила, чем занимается ее ребенок.
Звезды
«Я вернулась в Петербург»: Анна Нетребко восхитила посетителей Шереметьевского дворца коротким платьем
Оперная певица гуляет по музеям и выставкам в культурной столице России.
Звезды в соцсетях
«Три поколения»: Анна Нетребко показала нежные фото с папой и сыном
Оперная певица гостила с семьей на своей родине в Краснодаре.
Звезды
«Меня очень мучает вопрос»: Анна Нетребко удивила поклонников смелым образом
Оперная дива вновь вышла из зоны комфорта. 
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории