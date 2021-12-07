Чулпан Хаматова
Подаривший бездомной бабушке квартиру Дава вызвал смех: «Абсолютный хайп»
Бывший бойфренд Ольги Бузовой отказался от участия в «Песне года».7 дек 2021 14:25
Стыдоба: топ-5 глупых высказываний Пересильд, вызвавших отвращение у фанатов
Поклонники отвернулись от актрисы Юлии Пересильд, которую обвинили в излишнем самолюбовании и цинизме после одного из последних интервью.12 ноя 2021 16:06
«В психушку не отправят»: Любовь Константинова рассказала о преимуществе ношения масок
Благодаря СИЗ актриса чувствует себя свободно.7 окт 2021 14:06
От «Петровых в гриппе» до «Злое»: что смотреть в кино с 9 сентября
Четверг — отличный день, чтобы сходить в кинотеатр.8 сен 2021 16:40
«Это была бестолковая критика»: Чулпан Хаматова прокомментировала хейт сериала «Зулейха открывает глаза»
В свое время сериал вызвал поток критики.11 фев 2021 10:23
Как сестры: Чулпан Хаматова показала редкое фото 18-летней дочери
Народная артистка старается оберегать личную жизнь от общественности.29 янв 2021 14:20
«Я ушла, когда умер 4-й ребенок»: агент Елена Болотова рассказала о работе в команде Чулпан Хаматовой
Известная PR-менеджер отозвалась о сложностях благотворительной деятельности.21 янв 2021 13:32
«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.7 янв 2021 10:58
«Какая у вас прекрасная блондинка»: Чулпан Хаматова показала красавицу-дочку
Знаменитость проводит каникулы в семейном кругу.5 янв 2021 13:52
«Красивая пара»: Ксения Бородина показала мужа на редком совместном фото
Супруги решили устроить себе романтический вечер.14 дек 2020 12:38
«Почему тянул - никто не знает»: перед аварией Михаил Ефремов планировал развестись с Софьей Кругликовой
ДТП помешало Ефремову развестись с женой?14 дек 2020 03:07
«Эмоциональный взрыв мозга»: Юлия Пересильд с коллегами по театру «зажгли» под Клаву Коку
Актеры Государственного театра наций веселятся до и после спектакля.8 дек 2020 17:04
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.7 дек 2020 17:25
«Теперь на Кудрявцеву похожа»: Чулпан Хаматова «потеряла изюминку», совершив радикальное преображение
Актриса превратилась в «обыкновенную» блондинку и стала похожа на ангела.7 дек 2020 11:30
«Какие смешные»: фанаты едва узнали Чулпан Хаматову и Юлию Пересильд на ретро фото
На снимке актрисы позируют в непривычных образах.2 окт 2020 14:10
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории