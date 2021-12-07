Чулпан Хаматова

Бывший бойфренд Ольги Бузовой отказался от участия в «Песне года».

Поклонники отвернулись от актрисы Юлии Пересильд, которую обвинили в излишнем самолюбовании и цинизме после одного из последних интервью.

«В психушку не отправят»: Любовь Константинова рассказала о преимуществе ношения масок

От «Петровых в гриппе» до «Злое»: что смотреть в кино с 9 сентября

Четверг — отличный день, чтобы сходить в кинотеатр.

8 сен 2021 16:40