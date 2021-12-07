Все новости Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

Звезды
Подаривший бездомной бабушке квартиру Дава вызвал смех: «Абсолютный хайп»
Бывший бойфренд Ольги Бузовой отказался от участия в «Песне года».
Звезды
Стыдоба: топ-5 глупых высказываний Пересильд, вызвавших отвращение у фанатов
Поклонники отвернулись от актрисы Юлии Пересильд, которую обвинили в излишнем самолюбовании и цинизме после одного из последних интервью.
Звезды
«В психушку не отправят»: Любовь Константинова рассказала о преимуществе ношения масок
Благодаря СИЗ актриса чувствует себя свободно.
Кино
От «Петровых в гриппе» до «Злое»: что смотреть в кино с 9 сентября
Четверг — отличный день, чтобы сходить в кинотеатр.
Звезды
«Это была бестолковая критика»: Чулпан Хаматова прокомментировала хейт сериала «Зулейха открывает глаза»
В свое время сериал вызвал поток критики.
Дети
Как сестры: Чулпан Хаматова показала редкое фото 18-летней дочери
Народная артистка старается оберегать личную жизнь от общественности.
Звезды
«Я ушла, когда умер 4-й ребенок»: агент Елена Болотова рассказала о работе в команде Чулпан Хаматовой
Известная PR-менеджер отозвалась о сложностях благотворительной деятельности.
Звезды в соцсетях
«Это действительно награда»: Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за вхождение в топ-5 лидеров доверия
Список самых «народных» артистов возглавил Константин Хабенский.
Дети
«Какая у вас прекрасная блондинка»: Чулпан Хаматова показала красавицу-дочку
Знаменитость проводит каникулы в семейном кругу.
Звезды в соцсетях
«Красивая пара»: Ксения Бородина показала мужа на редком совместном фото
Супруги решили устроить себе романтический вечер.
Звезды
«Почему тянул - никто не знает»: перед аварией Михаил Ефремов планировал развестись с Софьей Кругликовой
ДТП помешало Ефремову развестись с женой?
Звезды в соцсетях
«Эмоциональный взрыв мозга»: Юлия Пересильд с коллегами по театру «зажгли» под Клаву Коку
Актеры Государственного театра наций веселятся до и после спектакля.
Звезды
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.
Мода и красота
«Теперь на Кудрявцеву похожа»: Чулпан Хаматова «потеряла изюминку», совершив радикальное преображение
Актриса превратилась в «обыкновенную» блондинку и стала похожа на ангела.
Звезды
«Какие смешные»: фанаты едва узнали Чулпан Хаматову и Юлию Пересильд на ретро фото
На снимке актрисы позируют в непривычных образах.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
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Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
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Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
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Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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