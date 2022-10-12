Все новости Даниил Страхов

Даниил Страхов

Даниила Страхова называют одним их секс-символом современного российского кинематографа. Он обязан этим не только своей яркой внешности, но и харизме и актерскому таланту, который помогает ему справляться с самыми сложными образами.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Даниил родился 2 марта 1976 года в семье москвичей, которые были далеки от кино и театра. Его мать была частно практикующим психотерапевтом, а отец занимался этнолингвистикой и в 1989 году переехал в США, где с ним живет и младшая дочь Лиза.

Мальчику с детства предоставили свободу в выборе занятия. Даниил учился в столичной школе, но по особой программе в рамках экспериментальной «Школы самоопределения» при Академии педагогических наук. Ученики могли сами выбирать для себя предметы, исходя из интересов и будущей профессии.

Страхов увлекался литературой и математикой, но ступать твердо решил в театральное и занимался в театральном кружке.

Окончив школу в 1993 году, он поступил в Школу-студию МХАТ, но перевелся в Щукинское училище на курс Евгения Симонова. После получения диплома в 1997 году Страхов два года прослужил в Театре имени Гоголя. Именно там он блеснул в образе Николая Аблеухова в постановке Сергея Голомазова «Петербург», за который получил премию «Московские дебюты».

Жена и дети

История любви Даниила могла бы стать сюжетом фильма. На втором году обучения в Щукинском училище будущая звезда влюбился в сокурсницу. Но сердце девушки было занято другим, и Даниил отступился. Но судьба готовила им вторую встречу.

Даниил Страхов и Мария Леонова

Даниил и Мария вновь столкнулись в Театре имени Гоголя. Оба были свободны, и Даниил вскоре понял, что девушка отвечает взаимностью на его симпатию. Молодые люди начали встречаться, вскоре съехались и прожили вместе четыре года, прежде чем стать официальными супругами. Даниил дважды делал предложение Марии: первое, в студенческие годы, избранница звезды отвергла, а вот в 2001 году влюбленные все-таки зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. Даниил и Мария не устраивали пышных торжеств: на регистрацию брака они не пригласили даже родителей. С ними молодожены встретились уже в кафе, где и рассказали, что стали семьей. Леонова призналась, что готова нарядиться в настоящее подвенечное платье на серебряный или золотой юбилей свадьбы.

Живут звезды в собственном доме под Саратовым и сами выполняют всю домашнюю работу. Они так и не завели детей, и супруги дружно обходят эту тему в своих интервью.

Фильмы и сериалы с Даниилом Страховым в главной роли

Кадр из сериала "Бедная Настя"

Творческая копилка Страхова полна самых разных образов и жанров. Еще студентом он сыграл гротескную роль фаворита Эрнесто Ромы в картине «Карьера Артуро Уи. Новая версия». После ряда ролей второго плана настоящим прорывом в 2003 году стал образ Дмитрия Грозовского в «Всегда говори всегда». Сериал продлили на три сезона, а Даниилу стали предлагать преимущественно роли первого плана. Он участвовал в самых разных проектах, и актер старался не оставаться в одном амплуа.

Настоящую известность и миллионы фанатов принес ему исторический сериал «Бедная Настя» и роль барона Корфа. А «Дети Арбата» только закрепили его звездный статус. Причем, в 2004 году он сыграл главные роли сразу в картинах «Звездочет», «Торгаши» и продолжении «Всегда говори всегда».

В 2006 году зрители увидели «Жаркий ноябрь», «Перегон», «Грозовые ворота», за роль в которых Страхов получил медаль «За укрепление боевого содружества» от Министерства обороны.

Зрителям особо запомнились образ старшего лейтенанта Демина из «Мы из будущего», Вадима Стрельцова из «Инкассаторов», Валерия Чистякова из «Апофегея», черного археолога Шульца из «Зоннентау». Работа Даниила в сериале «Исаев» была отмечена премией ФСБ. Актер так погрузился в работу над проектом, что отказывался от других предложений, и кинорежиссеры на время переключились на других актеров.

В следующие годы Страхов чаще появляется на сцене театра и в фильмах-спектакля: «Ревизор», «Идеальный муж», «Драма на охоте». С 2009 по 2013 годы он служил в Театре на Малой Бронной, но ушел из-за конфликтов внутри коллектива. Артист до сих пор появляется в некоторых постановках.

После были картины «Розыгрыш», «Леди исчезают в полночь», после которой Страхов вновь надел белый халат в «Знахаре», «Про Веру», «Сашкина удача». Продолжается работа над лентами «Аманат», «Наследники», «Курорт цвета хаки».

Инстаграм и ютуб

У Даниила в Instagram нет своей страницы, он не считает нужным тратить время на соцсети. Но за него это делают преданные поклонники, которые делятся информацией о творчестве кумира (https://www.instagram.com/daniil_strahov_art). В аккаунте собраны кадры из фильмов и спектаклей, рабочие моменты подготовки к съемкам или фотографии, сделанные в закулисье.

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