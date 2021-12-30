Все новости Джордж Лукас

Джордж Лукас

Кино
В какой последовательности смотреть все части «Индианы Джонса»?
Одна из самых известных приключенческих франшиз появилась на свет на Гавайях.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Звездных войны» по хронологии?
В хронологии «Звездных войн» новичку разобраться и просто, и сложно одновременно.
ТВ и сериалы
Марк Хэмилл назвал шоураннера «Мандалорца» Дэйва Филони падаваном Джорджа Лукаса
Актер также похвалил Филони его за умение следовать своим путем.
Кино
Слух: Джордж Лукас собирается вернуть себе творческий контроль над «Звездными войнами»
Но вряд ли ему это удастся.
Кино
Стивен Спилберг взялся за «Индиану Джонса» после того, как ему отказали в работе над бондианой
Он мог поставить «Шпиона, который меня любил» с Роджером Муром.
Кино
Джордж Лукас якобы ведет переговоры с Disney о новой трилогии «Звездных войн»
И даже готов лично ее финансировать.
Кино
Стивен Спилберг утверждает, что Джордж Лукас не позволил ему стать режиссером «Звездных войн»
Но на их дружбу это не повлияло.
ТВ и сериалы
Сериал «Новый агент МакГайвер» завершится после 5 сезона уже 30 апреля
Шоу вышло в эфир в 2016 году.
Кино
По слухам, Lucasfilm планирует будущее «Звездных войн» на ближайшие 20 лет
Амбициозно, но странно.
Звезды
Скончался исполнитель роли Бобы Фетта в «Звездных войнах»
В возрасте 75 лет из жизни ушел британский актер Джереми Буллок.
Кино
В родном городе Дэвида Прауса установили статую Дарта Вейдера
Фанаты почтили память знаменитого бодибилдера и актера.
ТВ и сериалы
Уорвик Дэвис о предстоящем сиквеле «Уиллоу»: «Никогда не думал, что это произойдет»
Сериал выйдет на Disney+.
Кино
Новая книга о создании «Звездных войн» подтвердила давнюю фанатскую теорию
Хотя кое-кто с ней не согласен.
Кино
Слух: Оскар Айзек ведет переговоры о возвращении в «Звездные войны»
Информацией поделился голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.
Кино
Студия Lucasfilm попытается вернуть Марка Хэмилла и Харрисона Форда в «Звездные войны»
Однако никакие подробности их возвращения пока не разглашаются.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» может стать испытанием для «Дюны» Дени Вильнёва
Проблемы подкрались с неожиданной стороны.
Кино
«Великолепный 7-часовой фильм»: режиссер «Последних джедаев» встал на защиту приквелов Джорджа Лукаса
Райан Джонсон признался, что считает работу Лукаса важной с точки зрения морали и технической составляющей.
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