Джордж Лукас
В какой последовательности смотреть все части «Индианы Джонса»?
Одна из самых известных приключенческих франшиз появилась на свет на Гавайях.30 дек 2021 10:01
В какой последовательности смотреть все части «Звездных войны» по хронологии?
В хронологии «Звездных войн» новичку разобраться и просто, и сложно одновременно.30 дек 2021 09:49
Марк Хэмилл назвал шоураннера «Мандалорца» Дэйва Филони падаваном Джорджа Лукаса
Актер также похвалил Филони его за умение следовать своим путем.10 июн 2021 15:05
Слух: Джордж Лукас собирается вернуть себе творческий контроль над «Звездными войнами»
Но вряд ли ему это удастся.8 июн 2021 10:41
Стивен Спилберг взялся за «Индиану Джонса» после того, как ему отказали в работе над бондианой
Он мог поставить «Шпиона, который меня любил» с Роджером Муром.4 июн 2021 16:58
Джордж Лукас якобы ведет переговоры с Disney о новой трилогии «Звездных войн»
И даже готов лично ее финансировать.1 июн 2021 12:11
Стивен Спилберг утверждает, что Джордж Лукас не позволил ему стать режиссером «Звездных войн»
Но на их дружбу это не повлияло.20 май 2021 11:19
Сериал «Новый агент МакГайвер» завершится после 5 сезона уже 30 апреля
Шоу вышло в эфир в 2016 году.10 апр 2021 13:01
По слухам, Lucasfilm планирует будущее «Звездных войн» на ближайшие 20 лет
Амбициозно, но странно.19 мар 2021 11:14
Скончался исполнитель роли Бобы Фетта в «Звездных войнах»
В возрасте 75 лет из жизни ушел британский актер Джереми Буллок.18 дек 2020 10:45
В родном городе Дэвида Прауса установили статую Дарта Вейдера
Фанаты почтили память знаменитого бодибилдера и актера.3 дек 2020 14:17
Уорвик Дэвис о предстоящем сиквеле «Уиллоу»: «Никогда не думал, что это произойдет»
Сериал выйдет на Disney+.26 ноя 2020 15:08
Новая книга о создании «Звездных войн» подтвердила давнюю фанатскую теорию
Хотя кое-кто с ней не согласен.17 ноя 2020 17:16
Слух: Оскар Айзек ведет переговоры о возвращении в «Звездные войны»
Информацией поделился голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.9 ноя 2020 17:02
Студия Lucasfilm попытается вернуть Марка Хэмилла и Харрисона Форда в «Звездные войны»
Однако никакие подробности их возвращения пока не разглашаются.6 ноя 2020 12:33
Второй сезон «Мандалорца» может стать испытанием для «Дюны» Дени Вильнёва
Проблемы подкрались с неожиданной стороны.5 ноя 2020 15:24
«Великолепный 7-часовой фильм»: режиссер «Последних джедаев» встал на защиту приквелов Джорджа Лукаса
Райан Джонсон признался, что считает работу Лукаса важной с точки зрения морали и технической составляющей.3 июл 2020 06:25
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