Все новости Флоренс Пью

Флоренс Пью

Кино
Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки»
Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU.
Кино
Оливия Уайлд отрицает, что Шайа ЛаБаф покинул фильм «Не волнуйся, солнышко» по своей воле
Режиссер настаивает на том, что она лично уволила актера, хотя у него есть переписки, доказывающие обратное.
Кино
За съемки в «Не волнуйся, солнышко» Флоренс Пью заплатили не меньше, чем Гарри Стайлсу
Режиссер фильма Оливия Уайлд прокомментировала слухи о неравноправном распределении гонораров.
Кино
Хейли Стайнфелд рассказала забавную историю, произошедшую на съемках «Соколиного Глаза»
В ней замешана Флоренс Пью. 
Кино
7 фильмов, которые заставят поверить в женскую дружбу всех скептиков
Женская дружба — явление, которое часто становится предметом спора.
Кино
Флоренс Пью претендует на роль Мадонны в предстоящем байопике о легендарной певице
Свой фильм поп-звезда называет «визуальной автобиографией». 
Кино
Скарлетт Йоханссон о прощании с ролью Наташи Романофф: «Хорошо уйти с вечеринки, когда на ней еще весело»
Похоже, она совсем не задумывается о возвращении в киновселенную Marvel.
Кино
Скарлетт Йоханссон уверена, что смерть Наташи Романофф в «Мстителях: Финал» была оправданной
Для нее решение героини спасти друзей важнее всего остального.
Кино
Режиссер «Черной Вдовы» рассказала, чем предстоящий фильм будет выделяться на фоне киновселенной Marvel
Персонажи станут сложнее, но зрителям это должно понравиться.
Кино
Дэвид Харбор хотел, чтобы в «Черной Вдове» его герой говорил на русском, но студия Marvel отвергла эту идею
Актер настаивал, что русскоязычный персонаж должен говорить на родном языке с сопровождением субтитров, однако продюсеры фильма «восприняли это не очень хорошо».
Кино
Дэвид Харбор выложил забавное фото со съемок «Черной Вдовы»
Советский супергерой и смертоносные наемницы передают зрителям привет.
Кино
Скарлетт Йоханссон оказывается лицом к лицу с суперзлодеем Таскмастером на новом кадре из «Черной Вдовы»
Битва будет жестокой.
Звезды
Звезда «Клиники» Зак Брафф подогрел слухи о тайной свадьбе с Флоренс Пью
Кольцо на безымянном пальце привлекло внимание поклонников.
Кино
Стильные очки: Флоренс Пью поделилась забавным фото со съемок «Солнцестояния»
За кадром явно было веселее, чем в фильме.
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