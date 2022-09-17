Флоренс Пью
Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки»
Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU.17 сен 2022 12:11
Оливия Уайлд отрицает, что Шайа ЛаБаф покинул фильм «Не волнуйся, солнышко» по своей воле
Режиссер настаивает на том, что она лично уволила актера, хотя у него есть переписки, доказывающие обратное.9 сен 2022 22:59
За съемки в «Не волнуйся, солнышко» Флоренс Пью заплатили не меньше, чем Гарри Стайлсу
Режиссер фильма Оливия Уайлд прокомментировала слухи о неравноправном распределении гонораров.25 авг 2022 16:05
Хейли Стайнфелд рассказала забавную историю, произошедшую на съемках «Соколиного Глаза»
В ней замешана Флоренс Пью.17 ноя 2021 15:08
7 фильмов, которые заставят поверить в женскую дружбу всех скептиков
Женская дружба — явление, которое часто становится предметом спора.5 окт 2021 14:00
Флоренс Пью претендует на роль Мадонны в предстоящем байопике о легендарной певице
Свой фильм поп-звезда называет «визуальной автобиографией».27 сен 2021 14:07
Скарлетт Йоханссон о прощании с ролью Наташи Романофф: «Хорошо уйти с вечеринки, когда на ней еще весело»
Похоже, она совсем не задумывается о возвращении в киновселенную Marvel.25 июн 2021 15:43
Скарлетт Йоханссон уверена, что смерть Наташи Романофф в «Мстителях: Финал» была оправданной
Для нее решение героини спасти друзей важнее всего остального.22 июн 2021 15:37
Режиссер «Черной Вдовы» рассказала, чем предстоящий фильм будет выделяться на фоне киновселенной Marvel
Персонажи станут сложнее, но зрителям это должно понравиться.14 июн 2021 14:18
Дэвид Харбор хотел, чтобы в «Черной Вдове» его герой говорил на русском, но студия Marvel отвергла эту идею
Актер настаивал, что русскоязычный персонаж должен говорить на родном языке с сопровождением субтитров, однако продюсеры фильма «восприняли это не очень хорошо».3 июн 2021 16:42
Дэвид Харбор выложил забавное фото со съемок «Черной Вдовы»
Советский супергерой и смертоносные наемницы передают зрителям привет.31 май 2021 14:19
Скарлетт Йоханссон оказывается лицом к лицу с суперзлодеем Таскмастером на новом кадре из «Черной Вдовы»
Битва будет жестокой.5 май 2021 14:15
Звезда «Клиники» Зак Брафф подогрел слухи о тайной свадьбе с Флоренс Пью
Кольцо на безымянном пальце привлекло внимание поклонников.10 мар 2021 11:11
Стильные очки: Флоренс Пью поделилась забавным фото со съемок «Солнцестояния»
За кадром явно было веселее, чем в фильме.1 дек 2020 12:49
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