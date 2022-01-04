Ирина Безрукова
«Есть несколько секретов»: вот почему Ольга Бузова стала народной звездой
Россиянам доступно объяснили феномен экс-участницы «Дома-2».4 янв 2022 14:00
Ирина Безрукова вспомнила, как отпраздновала свой лучший Новый год
Ирина Безрукова готовится к Новому году.29 дек 2021 13:43
Богомолов осудил молодое поколение за отсутствие интереса к сексу: «Как будто стерилизованные»
Муж Ксении Собчак дал откровенное интервью.18 дек 2021 09:00
Константин Богомолов откровенно о жизни с Ксенией Собчак: «Не думаю, что могу доверить»
Богомолов не посвящает Собчак в свои проблемы.17 дек 2021 09:02
Ирина Безрукова вспомнила погибшего сына в его день рождения
Андрею могло бы исполниться 32 года.7 дек 2021 12:31
«Боюсь за ребенка»: Безрукова рассказала об опасных съемках
Ирина Безрукова вспомнила об актерском опыте сына.8 ноя 2021 14:55
«Отправили умирать домой»: Ирина Безрукова рассказала о страшной болезни
Детство звезды было тяжелым.19 окт 2021 09:36
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От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой».6 окт 2021 12:38
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Актер доказал, что талантливый человек талантлив во всем.20 сен 2021 14:28
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«Как же повезло девушке»: Александр Петров показал нежные кадры с Милославской
Артист поделился трогательными архивными кадрами.15 фев 2021 10:54
«24 часа под наблюдением»: заболевшая коронавирусом Алена Хмельницкая легла в больницу
Решила не рисковать и отправилась под наблюдение.18 янв 2021 16:18
«А в кино он так не улыбается»: жена Хабенского трогательно поздравила мужа с 49-летием
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«Говорю, а у меня мурашки по коже»: Лолита Милявская дала оценку мюзиклу «Шахматы»
Милявская испытала всю гамму чувств на мюзикле.21 дек 2020 09:37
«В голову лезли страшные мысли»: Ирина Безрукова рассказала, что после гибели сына задумывалась о смерти
О душевных переживаниях актриса откровенно рассказала в документальном фильме о себе.14 дек 2020 03:30
«У меня не получалось плакать»: Ирина Безрукова рассказала о тяжелой жизни после смерти матери
Когда актриса была маленькой, она потеряла близкого человека.9 дек 2020 13:12
«Ему бы исполнился 31 год»: Ирина Безрукова поделилась редкими фото погибшего сына
Ирина Безрукова благодарит сына за то, что тот выбрал ее.7 дек 2020 15:05
«В съемках с Сергеем Зверевым»: Ирина Безрукова рассказала, как зарабатывала на жизнь в молодости
Актриса ответила на популярные вопросы, которые интересуют пользователей поисковых систем о ее жизни.4 дек 2020 11:33
«Я нахожусь в состоянии легкого предвкушения»: Ирина Безрукова рассказала о новых отношениях
Звезда официально подтвердила, что больше не одинока.30 ноя 2020 19:51
«Настолько другая, что и не узнать»: примерившая мрачный образ Ирина Безрукова удивила фанатов
Актриса считает, если фотограф действительно талантлив, то любая модель будет выглядеть великолепно.26 ноя 2020 17:24
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