Кирилл Дыцевич

Известность к молодому актеру пришла еще в студенческие годы. Кирилл выиграл конкурс «Мистер Беларусь-2014», и это стало его пропуском на многие съемочные площадки. Артист хотел лишь научиться презентовать себя, а получил отличную стартовую площадку для карьеры в кино.

Биография

Кирилл родился 21 декабря 1992 года в городке Береза в Беларуси. Родители дали единственному сыну полную свободу в выборе увлечений и профессии. Будущая звезда посещал творческие кружки и секции, но свою жизнь решил связать с микроэлектроникой и поступил в политехнический университет.

Музыка осталась его хобби, и во время дружеских посиделок, когда он с друзьями придумывал новый любительский клип, Кирилла заметил декан актерского факультета Белорусской академии искусств Владимир Мищанчук.

Он посоветовал юному дарованию не терять времени и идти учиться на его факультет, что Дыцевич и сделал.

Идея поучаствовать в первом мужском конкурсе красоты Беларуси принадлежала одному из преподавателей Кирилла. Молодой актер планировал научиться искусству презентации, чтобы в будущем не бояться проходить пробы на роль. Но и для конкурса он постарался: походил в спортзал, чтобы сделать торс более рельефным, что при росте 193 см и весе 80 кг сыграло ему на руку.

После получения титула Кирилл проснулся знаменитым. Получив диплом, он решил перебраться в Москву, где его приняли в труппу Московского театра им. Александра Пушкина.

Фильмы и сериалы с Кириллом Дыцевичем в главной роли

Кадр из сериала "Хороший парень"

Кирилл начал пробовать свои силы в кино в 2013 году. Первая роль была эпизодической, в сериале «Все сокровища мира», но после он все чаще получал главные роли. В его творческую копилку за год отправились сериалы «Ненавижу и люблю», «Под знаком Луны», картина «Букет».

После конкурса красоты предложений стало больше, но артисту пришлось делить время между учебой, кино и телевидением. Его пригласили вести вокальное шоу «Вечера в Мирском замке» и сняться в проекте «Свидание с Мистером Беларусь». Практически один за другим вышла на экраны ленты с его участием «Государственная граница», «Старшая дочь», «Домработница», «Дочь за отца», «Удар Зодиака».

А после роли Константина Городецкого в фильме «Ради любви я все смогу» Кирилл получил поистине всенародное признание. Предложения о работе сыпались одно за другим.

Артист много снимался в России, Украине и Беларуси, по нескольку раз в год пересекая границы бывших союзных государств. В 2016 году имя Дыцевича появилось в титрах украинской мелодрамы «Запретная любовь», российской комедии «Любовь без правил», белорусско-российском проекте «Танкист». Он сыграл главные роли в лентах «Каждому свое», «Тот, кто не спит», «Хороший парень». С конца 2018 года он все больше снимается в украинских проектах: «Полюби меня такой», «Ищу тебя», «Любовь с закрытыми глазами», «Подари мне счастье».

Олеся Фаттахова и Кирилл Дыцевич

Кадр из сериала "Тот, кто не спит"

Дыцевич почти все время находился на виду, но о его личной жизни почти ничего не было известно. Сам актер рассказывал, что ищет добрую и таланливую девушку, которая знает себе цену.

Кирилл не делал официальных заявлений, но поклонники и журналисты часто приписывали ему отношения с партнершами по фильмам. Так, в 2017 году на экраны вышел сериал «Тот, кто не спит», в котором главную женскую роль исполнила Олеся Фаттахова. Отношения главных героев оказались запутанными и очень страстными, на экране между ними так и искрило. Актеры сыграли свои роли так хорошо, что зрители уверились: химия на экране — это отголосок отношений между артистами. Звезды не комментировали слухи о своем романе, и постепенно молва сошла на нет.

Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская

Источник фото: instagram.com/dytsevichkiryl/ instagram.com/samburskaya/

А летом 2017 года у поклонников актера появился новый повод для обсуждения: Настасья Самбурская опубликовала на своей странице в соцсети их совместное фото. Подпись «Женаты» ввела фанатов в шок: зная чувство юмора Настасьи, половина поклонников решили, что это шутка, но другая половина поверила, что импульсивная актриса могла тайно выйти замуж.

Надпись оказалась пророческой, потому что в ноябре того же года молодые люди и правда поженились.

Но не успели утихнуть последние поздравления, как в звездном семействе начался раздор. Одной из причин неурядиц стали натянутые отношения Настасьи со свекровью. Вскоре супруги удалили все совместные фотографии с просторов соцсетей, а в январе 2018 года развелись.

Инстаграм

Как и многие звезды, Кирилл ведет свои страницы в соцсетях. В своем Instagram-аккаунте он чаще всего публикует свои фотографии из поездок и съемочной площадки. Внимательные поклонники могут подсмотреть, что происходит по ту сторону камеры, на закадровых фотографиях.

Недавно актер показал, какой необычный грим ему наложили. На плече Кирилла внезапно появился вполне реалистичный укус, от которого по венам заструилась черная кровь. Фанаты сошлись во мнении, что в таком образе артисту самое место в триллере про оборотней.