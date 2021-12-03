Все новости Мария Кончаловская

Мария Кончаловская

Звезды
Дочь Кончаловского и Толкалиной рассказала о проблемах с психикой
Художница обнародовала свой диагноз в ТикТоке.
Звезды
«Родила»: в семье дочери Кончаловского пополнение
Мария Михалкова-Кончаловская учится и работает
Мода и красота
Дочь Толкалиной заподозрили в пластике: «Возможно, нос будет выглядеть иначе»
21-летней модели может потребоваться хирургическое вмешательство.
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«Кредит на грудь»: дочь Толкалиной решилась на пластику
Знаменитость планирует сделать операцию в ближайший год.
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«Получается 10 штук»: дочь Толкалиной и Кончаловского засветила тайные татуировки
Звездная наследница призналась, что не все эксперименты с рисунками оказались удачными.
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Кончаловский за работой: Юлия Высоцкая показала 83-летнего мужа
Режиссер не перестает творить даже в праздники.
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«С любовью, мачеха»: 47-летняя Юлия Высоцкая трогательно поздравила Егора Кончаловского с 55-летием
Поклонники оценили юмор телеведущей и восхитились отношениями в семье.
Звезды
«Если бы убрать тату»: фанаты не оценили смелую фотосессию дочери Егора Кончаловского
Режиссер поделился снимком 19-летней дочери.
Дети
«Мама выглядит моложе дочки»: Любовь Толкалина на красной дорожке ММКФ поразила фанатов
Актриса поделилась совместным снимком со взрослой дочерью с кинособытия.
Звезды
«Какой талант»: Любовь Толкалина восхитила фанатов озвучиванием книги Устиновой
Актриса попробовала себя в новом амплуа. 
Дети
«Как две сестрички»: Любовь Толкалина поделилась подробностями со свадьбы дочери Марии
Неделю назад актриса выдала замуж свою единственную дочь. 
Звезды
«Папина гордость, мамина радость»: фото со свадьбы дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского восхитили сеть
19-летняя Мария вышла замуж за избранника.
Звезды
«42 и 24 - никакой разницы»: Любовь Толкалина восхитила подписчиков архивным фото
Актриса уверена, что самое лучшее еще впереди. 
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«Одно лицо!»: Любовь Толкалина поразила фанатов невероятным фото с дочерью
Актриса выглядит не старше 21-летней Марии Кончаловской.
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