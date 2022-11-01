Общество Кофе при беременности влияет на рост ребенка так же, как курение Две чашки кофе в день во время беременности могут повлиять на рост ребенка. 1 ноя 2022 12:49

Общество Как сделать кофе, как в ресторане: лайфхаки от мастера номер один Главный мастер по приготовлению кофе в индийском отделении компании Lavazza поделилась секретами идеальной чашки. 17 окт 2022 21:38

Общество Можно ли детям кофе Несмотря на многолетние предупреждения медиков о том, что кофе может быть вредным для детей, родители позволяют им пить напитки с кофеином. 15 окт 2022 18:38

Звезды Кино Звезда «Теории большого взрыва» впервые станет мамой Кейли Куоко, более известная как Пенни, объявила об этом в соцсетях. 12 окт 2022 09:26

Звезды Актриса Аглая Тарасова рассказала о своем идеальном свидании Дочь Ксении Раппопорт скрывает подробности личной жизни. 23 дек 2021 10:42

Кино Кто озвучивает фильм «Холоп»? Главную мужскую роль в кинофильме «Холоп» сыграл актёр сербского происхождения Милош Бикович. У артиста выраженный акцент. 13 окт 2021 15:55

Звезды «В итоге побеждает любовь»: Ефремов и Бикович снимутся в одном фильме Ефремов и Бикович стали коллегами по съемочной площадке. 9 окт 2021 11:00

Звезды Видео: Слепаков и Тарасова укрепили слухи о романе на закрытой вечеринке Пару запечатлел старший сын Ильи Авербуха. 6 сен 2021 12:50

Кино «Теория большого взрыва»: Милоша Биковича сравнили с Шелдоном Купером Пока в Сети обсуждают скандальный разрыв актера с возлюбленной, он наслаждается отдыхом. 10 авг 2021 15:50

Звезды «Можно уничтожить репутацию»: эксперта смутили скандальные откровения бывшей Биковича Эксперт по личному бренду прокомментировала громкое расставание пары. 2 авг 2021 17:07

Звезды «Девочке хотелось в красивую жизнь»: Волошина рассталась с Биковичем и разгневала его фанатов Российская танцовщица навлекла на себя злость поклонников Милоша Биковича, с которым у нее были романтические отношения. 2 авг 2021 11:20

Звезды «Россия — моя Родина!»: Милош Бикович сделал неожиданное признание Милош Бикович получил российское гражданство. 25 фев 2021 10:02

Звезды «Сразу и не узнать»: звезду «Отеля «Элеон» Милоша Биковича в сети сравнили с молодым Микки Рурком Сербского актера сравнили с голливудской звездой. 10 фев 2021 09:55

Звезды в соцсетях «Сногсшибательно!»: Милош Бикович очаровал фанатов забавным фото на горнолыжном курорте Сербский актер отдыхает в компании друзей. 29 янв 2021 15:36

Звезды «Здесь мне 43 года»: 32-летний Милош Бикович удивил поклонников самоиронией Артист поделился «взрослым» снимком в своих социальных сетях. 11 янв 2021 11:34

Звезды в соцсетях «Даст фору любой инстадиве»: Милош Бикович запечатлелся в горах в игривых позах Звезда «Холопа» готов на фотоэксперименты в погоне за лайками. 5 янв 2021 08:08

Звезды в соцсетях «Возомнил о себе, что я джедай»: загадочный образ звезды «Холопа» Милоша Биковича покорил поклонниц Новую фотосессию артист опубликовал в своих социальных сетях. 24 дек 2020 12:29

Звезды «Было непросто»: Милош Бикович рассказал об опыте судейства «Ледникового периода» Артист принял участие в съемках одного из последних выпусков проекта. 21 дек 2020 11:51

Звезды в соцсетях «Глаза как у Бэмби»: Милош Бикович очаровал поклонниц редким архивным фото Снимок сделан четыре года назад. 14 дек 2020 10:15