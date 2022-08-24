Мишель Родригес
Джейсон Момоа рассказал, каким будет его персонаж из «Форсажа 10»
Доминику Торетто будет противостоять андрогинный садист.24 авг 2022 17:41
Мишель Родригес в восторге от «энергии любви» на съемках «Форсажа 10»
Похоже, уход Джастина Лина вовсе не станет для фильма невосполнимой потерей.1 авг 2022 20:29
Вин Дизель рассказал, что в изначальном сценарии «Форсажа 10» не было Джорданы Брюстер
Исполнитель роди Доминика Торетто вновь отмечает важность семьи.22 апр 2022 14:50
Сексолог считает переживающую о сексе Кару Делевинь фригидной
Модель переживает, что она лишилась девственности после 18 лет.19 дек 2021 12:00
Лудакрис хотел бы, чтобы дочь Пола Уокера присоединилась к «Форсажу»
Эту идею уже поддержали Вин Дизель и Джордана Брюстер.9 окт 2021 12:09
Фото: Крис Пайн и София Лиллис прибыли на съемки фильма «Подземелье драконов»
Актеры замечены на площадке в Северной Ирландии.29 июн 2021 12:07
Режиссер Джастин Лин допускает возвращение Дуэйна Джонсона в финальных частях «Форсажа»
По его словам, его появление всегда было в планах.18 июн 2021 12:17
«Улыбался как Чеширский Кот»: Вин Дизель рассказал о своей реакции на космический полет в «Форсаже 9»
Актер решил, что стоит рискнуть.16 июн 2021 18:57
Появились первые фото со съемок фэнтезийного фильма «Подземелье драконов»
Пользователи сети предполагают, что на одном из них изображена эмблема Невервинтера.9 июн 2021 15:28
В «Форсаже 9» Джордана Брюстер и Мишель Родригес наконец получат важные совместные сцены
Между Мией и Летти теперь будет активное взаимодействие.12 май 2021 16:29
Вин Дизель намекнул на возможное возвращение Евы Мендес в следующей части «Форсажа»
Звучит правдоподобно.7 май 2021 13:08
Режиссер «Форсажа 9» не стал исключать вариант кроссовера с «Миром Юрского периода»
Мишель Родригес подтвердила, что в теории такое возможно.17 апр 2021 13:17
Премьеру «Форсажа 9» отложили ещё на месяц — до 25 июня 2021
Выход девятой части перенесли еще на месяц.5 мар 2021 11:34
«Наши отношения начались со скандала»: Милла Йовович рассказала, как познакомилась с Полом Андерсоном
Заставила переписать сценарий «под себя».28 янв 2021 10:35
Вин Дизель объяснил, почему он хотел, чтобы в «Форсаже 9» его брата сыграл Джон Сина
Дело не во внешности.15 янв 2021 11:23
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории