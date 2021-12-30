Скарлетт Йоханссон
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.30 дек 2021 12:26
Сам себе сценарист, режиссер и актер: топ-5 одурманенных славой звезд, которые пошли на постыдный шаг
Ради славы или в порывах творчества актеры нередко меняют свое амплуа, пробуя себя одновременно и в роли сценаристов, и режиессеров, и продюсеров и даже композиторов.2 дек 2021 15:00
Дженнифер Лоуренс назвала судебный иск Скарлетт Йоханссон против Disney храбрым поступком
Действия же корпорации Disney актриса сочла «нечестными».24 ноя 2021 15:58
Какой следующий фильм после «Черной вдовы» по хронологии Марвел?
Действие сольного фильма, посвященного персонажу, происходит в 2016 году – сразу после событий ленты «Первый мститель: Противостояние».29 окт 2021 16:32
В каком фильме Марвел впервые появляется «Чёрная вдова»?
Черная вдова – псевдоним шпионки, чье настоящее имя Наташа Романофф.27 окт 2021 12:24
Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?
Бюджет художественного фильма кинематографической вселенной Marvel составил 220 млн долларов.14 окт 2021 13:14
7 фильмов, которые заставят поверить в женскую дружбу всех скептиков
Женская дружба — явление, которое часто становится предметом спора.5 окт 2021 14:00
Во втором сезоне мультсериала Marvel «Что, если…?» будет эпизод, основанный на фильме «Черная Вдова»
Об этом рассказал дизайнер шоу.4 сен 2021 13:58
Снова мама! Муж Скарлетт Йоханссон раскрыл пол и необычное имя их ребенка
Звезда «Черной Вдовы» стала мамой во второй раз.19 авг 2021 13:20
«Если не вымрут, то сократятся в численности»: уничтожат ли стрим-сервисы кинотеатры
Кинокритик порассуждал о том, при каком условии кинотеатры сумеют выжить.12 авг 2021 17:00
Disney хочет уладить иск со стороны Скарлетт Йоханссон без доведения дела до суда
Но актриса вряд ли получит сумму, на которую рассчитывает.11 авг 2021 14:25
«Черная вдова» установила рекорд в «пандемийном» прокате
Супергеройский блокбастер смог преодолеть $100-миллионный порог в американском прокате в рекордные для нынешних времен шесть дней.17 июл 2021 14:27
Скарлетт Йоханссон о прощании с ролью Наташи Романофф: «Хорошо уйти с вечеринки, когда на ней еще весело»
Похоже, она совсем не задумывается о возвращении в киновселенную Marvel.25 июн 2021 15:43
У Дэвида Харбора есть идеи насчет того, где был Красный Страж во время событий «Мстителей: Финал»
Но делиться ими он не спешит.24 июн 2021 15:27
Скарлетт Йоханссон уверена, что смерть Наташи Романофф в «Мстителях: Финал» была оправданной
Для нее решение героини спасти друзей важнее всего остального.22 июн 2021 15:37
Скарлетт Йоханссон рада, что сольный фильм о Наташе Романофф выходит именно сейчас
Это позволило раскрыть важные темы.16 июн 2021 18:38
Режиссер «Черной Вдовы» рассказала, чем предстоящий фильм будет выделяться на фоне киновселенной Marvel
Персонажи станут сложнее, но зрителям это должно понравиться.14 июн 2021 14:18
Дэвид Харбор хотел, чтобы в «Черной Вдове» его герой говорил на русском, но студия Marvel отвергла эту идею
Актер настаивал, что русскоязычный персонаж должен говорить на родном языке с сопровождением субтитров, однако продюсеры фильма «восприняли это не очень хорошо».3 июн 2021 16:42
Почему съемки в «Черной Вдове» обернулись стрессом для Скарлетт Йоханссон
У съемочной группы не было рекомендаций относительно сюжета.1 июн 2021 12:09
Дэвид Харбор выложил забавное фото со съемок «Черной Вдовы»
Советский супергерой и смертоносные наемницы передают зрителям привет.31 май 2021 14:19
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