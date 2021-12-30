Все новости Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Кино
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.
Звезды
Сам себе сценарист, режиссер и актер: топ-5 одурманенных славой звезд, которые пошли на постыдный шаг
Ради славы или в порывах творчества актеры нередко меняют свое амплуа, пробуя себя одновременно и в роли сценаристов, и режиессеров, и продюсеров и даже композиторов.
Кино
Дженнифер Лоуренс назвала судебный иск Скарлетт Йоханссон против Disney храбрым поступком
Действия же корпорации Disney актриса сочла «нечестными».
Кино
Какой следующий фильм после «Черной вдовы» по хронологии Марвел?
Действие сольного фильма, посвященного персонажу, происходит в 2016 году – сразу после событий ленты «Первый мститель: Противостояние».
Кино
В каком фильме Марвел впервые появляется «Чёрная вдова»?
Черная вдова – псевдоним шпионки, чье настоящее имя Наташа Романофф.
Кино
Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?
Бюджет художественного фильма кинематографической вселенной Marvel составил 220 млн долларов.
Кино
7 фильмов, которые заставят поверить в женскую дружбу всех скептиков
Женская дружба — явление, которое часто становится предметом спора.
Кино
Во втором сезоне мультсериала Marvel «Что, если…?» будет эпизод, основанный на фильме «Черная Вдова»
Об этом рассказал дизайнер шоу. 
Дети
Снова мама! Муж Скарлетт Йоханссон раскрыл пол и необычное имя их ребенка
Звезда «Черной Вдовы» стала мамой во второй раз.
Кино
«Если не вымрут, то сократятся в численности»: уничтожат ли стрим-сервисы кинотеатры
Кинокритик порассуждал о том, при каком условии кинотеатры сумеют выжить.
Кино
Disney хочет уладить иск со стороны Скарлетт Йоханссон без доведения дела до суда
Но актриса вряд ли получит сумму, на которую рассчитывает. 
Кино
«Черная вдова» установила рекорд в «пандемийном» прокате
Супергеройский блокбастер смог преодолеть $100-миллионный порог в американском прокате в рекордные для нынешних времен шесть дней. 
Кино
Скарлетт Йоханссон о прощании с ролью Наташи Романофф: «Хорошо уйти с вечеринки, когда на ней еще весело»
Похоже, она совсем не задумывается о возвращении в киновселенную Marvel.
Кино
У Дэвида Харбора есть идеи насчет того, где был Красный Страж во время событий «Мстителей: Финал»
Но делиться ими он не спешит.
Кино
Скарлетт Йоханссон уверена, что смерть Наташи Романофф в «Мстителях: Финал» была оправданной
Для нее решение героини спасти друзей важнее всего остального.
Кино
Скарлетт Йоханссон рада, что сольный фильм о Наташе Романофф выходит именно сейчас
Это позволило раскрыть важные темы.
Кино
Режиссер «Черной Вдовы» рассказала, чем предстоящий фильм будет выделяться на фоне киновселенной Marvel
Персонажи станут сложнее, но зрителям это должно понравиться.
Кино
Дэвид Харбор хотел, чтобы в «Черной Вдове» его герой говорил на русском, но студия Marvel отвергла эту идею
Актер настаивал, что русскоязычный персонаж должен говорить на родном языке с сопровождением субтитров, однако продюсеры фильма «восприняли это не очень хорошо».
Кино
Почему съемки в «Черной Вдове» обернулись стрессом для Скарлетт Йоханссон
У съемочной группы не было рекомендаций относительно сюжета.
Кино
Дэвид Харбор выложил забавное фото со съемок «Черной Вдовы»
Советский супергерой и смертоносные наемницы передают зрителям привет.
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