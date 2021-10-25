Все новости Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в украинском городе Днепрорудный. Позже у него родились сестры-двойняшки, и семейство переехало в Москву. В детстве будущая знаменитость и не мечтал о сцене, сначала он собирался стать врачом, потом— поступать в авиационный институт. И лишь в 11-м классе задумался об актерской профессии. Все решили случай и яркий талант Станислава.

Студию бального танца, в которой занимался Бондаренко, пригласили на вечерний концерт ГИТИСа. Там будущую звезду заметили и позвали на собеседование, которое Станислав с успехом прошел.

Главные роли в фильмах

Источник фото: Legion-Media

Уже на третьем курсе Станислав прошел пробы на роль ловеласа Павла в сериал «Талисман любви» и начал настоящую работу на съемочной площадке. Несмотря на все договоренности студии и руководителем курса совмещать работу и учебу оказалось сложно. Но старательность и упорство Бондаренко сделали свое дело. Он так успешно справился с ролью, что после окончания съемок молодого актера засыпали интересными предложениями.

Бондаренко выбрал фильм «Из пламя и света», в котором талантливо сыграл Николая Мартынова, вызвавшего на дуэль Михаила Лермонтова.

Две первые работы во многом определили амплуа молодого актера, который получал все больше предложений сниматься в мелодрамах и сериалах.

Станислав выбирал самые интересные роли, в его творческую копилку вошли роли в картинах «Капкан», «Грех», «Капитанские дети», «В ожидании чуда». Но по-настоящему популярным его сделала роль избалованного Марка Горина в сериале «Провинциалка», который вышел в 2008 году. Образ Горина тронул не одно женское сердце, что было на руку артисту, ведь подобные сериалы рассчитаны именно на женскую аудиторию.
Бондаренко продолжает много сниматься, в год выходит по 3-4 ленты с его участием.

Личная жизнь, жена и дети

2008 год вообще стал знаковым в судьбе Станислава: в этом году он женился и стал отцом. С Юлией Чиплиевой будущий кумир российских женщин познакомился в начале 2000-х, еще будучи студентом. Они столкнулись в учебном театре, куда Юлия пришла в рамках актерских курсов. Девушка сразу понравилась Станиславу, и он взял у нее номер телефона.

Но записка с номером куда-то запропастилась, и вторая встреча будущих супругов произошла лишь через несколько лет. И вновь молодые люди столкнулись случайно, на дне рождения общей подруги. Но теперь Станислав ухватил свой счастливый случай обеими руками и пустил в ход все свое обаяние.

Вскоре влюбленные поженились, и в том же году стали родителями малыша Марка. Семейная жизнь текла ровно, Станислав старался проводить с семьей все свободное от съемок время. Но в 2015 году супруги объявили, что расстаются. Позже актер признался, что жена очень сильно ревновала его к партнершам по фильмам, и скандалы следовали один за другим.

Станиславу не сразу удалось найти новую любовь. Поклонники надеялись, что ею станет «Мисс Россия» 2010 года Ирина Антоненко, партнерша актера по фильму «Золотая клетка».

У пары был страстный роман, но он ни к чему не привел, и знаменитости расстались.

В 2016 году стало известно о романе любимца женщин с моделью Аурикой Алёхиной. Влюбленные проверили свои чувства и весной 2017 года поженились, а в ноябре стали родителями. Аурика подарила мужу дочь Алексию, а спустя всего полтора года — малышку Микаэлу.

Инстаграм

Станислав Бондаренко счастлив быть отцом и мужем – это отчетливо видно по его странице в Instagram. Актер охотно делится семейными фотографиями и не скрывает лица своих дочерей, как это часто делают знаменитости.

Едва став отцом в третий раз, Станислав рассказал об этом поклонникам и показал первый снимок новорожденной дочери. В его аккаунте вообще много детских фотографий, по которым понятно, что актер старается уделять внимание и старшему сыну Марку, а мальчик нашел общий язык с сестрами.

Сериалы со Станиславом Бондаренко

Кадр из сериала "Верни мою любовь"

За артистом прочно закрепилось амплуа героя мелодрам, но он старается каждый раз привносить в характеры своих персонажей что-то новое, чтобы не стать заложником одного образа. В его творческой копилке около 40 сериалов, в том числе:

  • Скалолазка;
  • Анка с Молдаванки;
  • Иллюзия любви;
  • Непридуманная жизнь;
  • Моя мама против;
  • Дорога длиною в жизнь;
  • Верни мою любовь;
  • Красотки;
  • Сводная сестра;
  • Иллюзия счастья;
  • Княжна из хрущевки;
  • Будет светлым день;
  • Случайный свидетель;
  • Люба. Любовь;
  • Ищу тебя;
  • Ныряльщица за жемчугом;
  • Десять стрел для одной.
Кино
Кто играет Черткова в сериале «Большое небо»?
Роль одного из главный персонажей в телесериале “Большое небо” сыграл артист, которого зовут Станислав Бондаренко.
Кино
Сколько серий и сезонов в сериале «Верни мою любовь»?
Сериал о любовном треугольнике вышел в 2014 году.
Звезды
«Я влюбился»: Бондаренко рассказал, почему не сложились отношения с Арнтгольц
Станислав Бондаренко не стал отрицать, что был влюблен в Арнтгольц
Звезды
«Нужно уметь прощать»: Станислав Бондаренко о секретах крепкого брака
Актер активно работает над отношениями. 
Звезды
«Нет 15 миллионов»: Кирилл Дыцевич пожаловался на маленькую зарплату
Белорусский актер снимает квартиру в Москве.
Звезды в соцсетях
«Самые красивые актеры»: фанатов восхитило совместное фото Михайловской, Бондаренко и Жидкова
Артисты снова начали гастролировать после перерыва, который длился год.
Дети
«Из американских страшилок»: атмосферное фото Стаса Бондаренко с женой и тремя детьми удивило фанатов
Жена актера отмечает, что семья — главное в жизни человека.
Дети
«Фотосессия с детьми — это весело»: Станислав Бондаренко показал редкий кадр с сыном и дочерьми
Гордый отец похвастался наследниками.
Звезды
Сильная генетика: Станислав Бондаренко поделился редким фото с моложавым отцом
Актер поздравил отца с днем рождения.
Звезды в соцсетях
«Больше не надо сбавлять!»: Станислав Бондаренко показал результаты похудения после праздников
Актер похвастался подтянутой фигурой.
Дети
Принцессы: красавицы-дочки Стаса Бондаренко на детском утреннике умилили соцсети
Супруга актера поделилась трогательным видео.
Звезды
«Война на домашнем фронте»: Стас Бондаренко пожаловался на неудобства дистанционного обучения
Актер поделился сложностями своего сына во время учебы в онлайн-режиме.
Звезды
«Ради бабы своей все дела отложу»: Станислав Бондаренко порадовал поклонниц забавным фото
Шутливый пост актера позабавил поклонников.
Звезды
«Как и в 2019»: зрители назвали Антона Батырева самым популярным актером 2020 года
Портал «Кино-театр.ру» подвел итоги уходящего года и назвал самого популярного актера.
Звезды в соцсетях
«Актер. Папа. Муж»: Станислав Бондаренко взбудоражил сеть новым стильным фото
Поклонники назвали Станислава идеальным актером и семьянином.
Дети
«Как близнецы»: Станислав Бондаренко рассмешил фанатов трогательным фото с дочерьми
Актер выложил в сеть забавные семейные фото.
Звезды в соцсетях
«Все без ретуши, как есть»: жена Стаса Бондаренко удивила подписчиков фото из постели
Аурика Алехина отметила юбилей в кругу семьи. 
Звезды в соцсетях
«Достоин называться мужчиной»: новое семейное фото Стаса Бондаренко восхитило сеть
Актер нежно поздравил возлюбленную с днем рождения.
Звезды
«К чему эти татуировки»: жену Станислава Бондаренко раскритиковали за «нечистое» тело
Аурика Алехина рассказала, что сама в ответе за свою судьбу. 
Звезды
«Нельзя быть на свете красивым таким»: Стас Бондаренко поделился с фанатами новым фото
Актер восхитил подписчиков свежим снимком у травяной скульптуры.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории