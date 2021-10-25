Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в украинском городе Днепрорудный. Позже у него родились сестры-двойняшки, и семейство переехало в Москву. В детстве будущая знаменитость и не мечтал о сцене, сначала он собирался стать врачом, потом— поступать в авиационный институт. И лишь в 11-м классе задумался об актерской профессии. Все решили случай и яркий талант Станислава.

Студию бального танца, в которой занимался Бондаренко, пригласили на вечерний концерт ГИТИСа. Там будущую звезду заметили и позвали на собеседование, которое Станислав с успехом прошел.

Главные роли в фильмах

Источник фото: Legion-Media

Уже на третьем курсе Станислав прошел пробы на роль ловеласа Павла в сериал «Талисман любви» и начал настоящую работу на съемочной площадке. Несмотря на все договоренности студии и руководителем курса совмещать работу и учебу оказалось сложно. Но старательность и упорство Бондаренко сделали свое дело. Он так успешно справился с ролью, что после окончания съемок молодого актера засыпали интересными предложениями.

Бондаренко выбрал фильм «Из пламя и света», в котором талантливо сыграл Николая Мартынова, вызвавшего на дуэль Михаила Лермонтова.

Две первые работы во многом определили амплуа молодого актера, который получал все больше предложений сниматься в мелодрамах и сериалах.

Станислав выбирал самые интересные роли, в его творческую копилку вошли роли в картинах «Капкан», «Грех», «Капитанские дети», «В ожидании чуда». Но по-настоящему популярным его сделала роль избалованного Марка Горина в сериале «Провинциалка», который вышел в 2008 году. Образ Горина тронул не одно женское сердце, что было на руку артисту, ведь подобные сериалы рассчитаны именно на женскую аудиторию.

Бондаренко продолжает много сниматься, в год выходит по 3-4 ленты с его участием.

Личная жизнь, жена и дети

2008 год вообще стал знаковым в судьбе Станислава: в этом году он женился и стал отцом. С Юлией Чиплиевой будущий кумир российских женщин познакомился в начале 2000-х, еще будучи студентом. Они столкнулись в учебном театре, куда Юлия пришла в рамках актерских курсов. Девушка сразу понравилась Станиславу, и он взял у нее номер телефона.

Но записка с номером куда-то запропастилась, и вторая встреча будущих супругов произошла лишь через несколько лет. И вновь молодые люди столкнулись случайно, на дне рождения общей подруги. Но теперь Станислав ухватил свой счастливый случай обеими руками и пустил в ход все свое обаяние.

Вскоре влюбленные поженились, и в том же году стали родителями малыша Марка. Семейная жизнь текла ровно, Станислав старался проводить с семьей все свободное от съемок время. Но в 2015 году супруги объявили, что расстаются. Позже актер признался, что жена очень сильно ревновала его к партнершам по фильмам, и скандалы следовали один за другим.

Станиславу не сразу удалось найти новую любовь. Поклонники надеялись, что ею станет «Мисс Россия» 2010 года Ирина Антоненко, партнерша актера по фильму «Золотая клетка».

У пары был страстный роман, но он ни к чему не привел, и знаменитости расстались.

В 2016 году стало известно о романе любимца женщин с моделью Аурикой Алёхиной. Влюбленные проверили свои чувства и весной 2017 года поженились, а в ноябре стали родителями. Аурика подарила мужу дочь Алексию, а спустя всего полтора года — малышку Микаэлу.

Инстаграм

Станислав Бондаренко счастлив быть отцом и мужем – это отчетливо видно по его странице в Instagram. Актер охотно делится семейными фотографиями и не скрывает лица своих дочерей, как это часто делают знаменитости.

Едва став отцом в третий раз, Станислав рассказал об этом поклонникам и показал первый снимок новорожденной дочери. В его аккаунте вообще много детских фотографий, по которым понятно, что актер старается уделять внимание и старшему сыну Марку, а мальчик нашел общий язык с сестрами.

Сериалы со Станиславом Бондаренко

Кадр из сериала "Верни мою любовь"

За артистом прочно закрепилось амплуа героя мелодрам, но он старается каждый раз привносить в характеры своих персонажей что-то новое, чтобы не стать заложником одного образа. В его творческой копилке около 40 сериалов, в том числе: