Виктория Дайнеко
Певица Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа
Экс-супруг отказывается исправно платить алименты.20 янв 2022 08:40
Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на экс-супруга: «Не проводит время с ребенком»
Дайнеко рассказала, почему не может наладить личную жизнь.18 янв 2022 12:23
«Агрессию принимает за силу»: вот что может толкать Дайнеко в объятья абьюзеров
Виктория Дайнеко призналась, что постоянно возвращается к абюзерам.11 янв 2022 15:38
За будущее неженатого Димы Билана волнуются: «Пора семью»
Пользователи сети считают, что певцу пора подумать о будущем.25 дек 2021 14:00
Зрители недовольны новогодней программой российских телеканалов
Стало известно, кого покажут по телевизору в новогоднюю ночь.22 дек 2021 16:18
Фигуристка Татьяна Тотьмянина напугала подписчиков снимком с катетером
Спортсменка выглядит изможденной.9 дек 2021 09:51
«Тяжело жить с мужчиной-нарциссом»: Дайнеко о том, тяготит ли ее одиночество
Певица рассказала поклонникам о личном.23 авг 2021 15:20
«Такая настоящая»: Виктория Дайнеко в одной рубашке блеснула нижним бельем в постели
Певица решила поздравить мужчин соблазнительным снимком.25 фев 2021 09:33
«Естественная красота»: Виктория Дайнеко показала редкое селфи без макияжа и фотошопа
Поклонники оценили внешность певицы.22 фев 2021 14:04
«Роскошная женщина»: Виктория Дайнеко в смелом платье похвасталась идеальными ногами
Артистка призналась себе в любви.16 фев 2021 13:53
«2014 против 2021»: Виктория Дайнеко поймала на плагиате британскую певицу Дуа Липу
Артистка опубликовала необычные фотографии.2 фев 2021 13:50
«Как в фильме»: Виктория Дайнеко поделилась пикантным фото в ванне
Откровенный кадр знаменитость сделала в отпуске на Мальдивах.28 янв 2021 10:26
«Ретуширую вены на лбу»: Виктория Дайнеко рассказала о редактировании своих фото
Знаменитость проводит каникулы на Мальдивах.13 янв 2021 14:21
«Классный вид сзади»: Виктория Дайнеко в смелом бикини показала изящные формы у бассейна
Певица поделилась, как отдыхает на Мальдивах.12 янв 2021 14:52
«Я против того, чтобы обманывать детей»: Дайнеко рассказала 5-летней дочери, что Деда Мороза не существует
Артистка считает, что вера в волшебство мешает.28 дек 2020 09:41
«Откуда такие ноги?»: Виктория Дайнеко подразнила фанатов смелым фото без юбки
Певица «забыла» надеть юбку.23 дек 2020 09:30
«Самая красивая снегурочка»: Виктория Дайнеко снялась в смелом платье с глубоким декольте
Певица продемонстрировала фолловерам вечерний наряд.22 дек 2020 14:22
«Какая шикарная»: Виктория Дайнеко подразнила поклонников чувственным фото в платье без бра
Певица поделилась фотоотчетом из поездки в Лондон.1 дек 2020 12:03
Неловко вышло: 5 российских звезд, которые попались на фонограмме
Уже давно ни для кого не секрет, что некоторые звезды российской эстрады частенько поют под фонограмму – а ещё их частенько на этом «ловят».6 ноя 2020 09:35
Виктория Дайнеко вернулась в Россию после того, как 4 месяца не могла вылететь из США
Певица с дочкой оказались заперты на карантине в другой стране.31 июл 2020 14:55
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