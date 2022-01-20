Певица Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа

Дайнеко рассказала, почему не может наладить личную жизнь.

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на экс-супруга: «Не проводит время с ребенком»

Виктория Дайнеко призналась, что постоянно возвращается к абюзерам.

«Агрессию принимает за силу»: вот что может толкать Дайнеко в объятья абьюзеров

Пользователи сети считают, что певцу пора подумать о будущем.

Стало известно, кого покажут по телевизору в новогоднюю ночь.

«Тяжело жить с мужчиной-нарциссом»: Дайнеко о том, тяготит ли ее одиночество

«Такая настоящая»: Виктория Дайнеко в одной рубашке блеснула нижним бельем в постели

«Естественная красота»: Виктория Дайнеко показала редкое селфи без макияжа и фотошопа

Артистка призналась себе в любви.

«2014 против 2021»: Виктория Дайнеко поймала на плагиате британскую певицу Дуа Липу

Откровенный кадр знаменитость сделала в отпуске на Мальдивах.

«Как в фильме»: Виктория Дайнеко поделилась пикантным фото в ванне

«Ретуширую вены на лбу»: Виктория Дайнеко рассказала о редактировании своих фото

Певица поделилась, как отдыхает на Мальдивах.

«Классный вид сзади»: Виктория Дайнеко в смелом бикини показала изящные формы у бассейна

Артистка считает, что вера в волшебство мешает.

«Я против того, чтобы обманывать детей»: Дайнеко рассказала 5-летней дочери, что Деда Мороза не существует

«Откуда такие ноги?»: Виктория Дайнеко подразнила фанатов смелым фото без юбки

«Самая красивая снегурочка»: Виктория Дайнеко снялась в смелом платье с глубоким декольте

Певица поделилась фотоотчетом из поездки в Лондон.

«Какая шикарная»: Виктория Дайнеко подразнила поклонников чувственным фото в платье без бра

Уже давно ни для кого не секрет, что некоторые звезды российской эстрады частенько поют под фонограмму – а ещё их частенько на этом «ловят».

Неловко вышло: 5 российских звезд, которые попались на фонограмме

Виктория Дайнеко вернулась в Россию после того, как 4 месяца не могла вылететь из США

Певица с дочкой оказались заперты на карантине в другой стране.

31 июл 2020 14:55