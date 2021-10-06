Владимира Яглыча прославили роли военных, хотя в его творческой копилке множество образов: от студентов до врачей и князей. Он начал свою карьеру с телесериалов, но быстро «дорос» до большого кино. Яркая внешность, талант и трудолюбие стали его ключами к успеху.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Владимир родился 14 января 1983 года в семье москвичей. Будущая звезд рос, как и большинство мальчишек: увлекался спортом и мечтал стать летчиком, тем более что перед глазами у него был пример - отец служил офицером. В школе его интересовали точные науки, химия.

Старшеклассником он сменил приоритеты и вместо военного училища решил поступать на юридический факультет.

Но вмешалась судьба: понравившаяся Володе девочка поступала в театральное училище, и он решил был ближе к предмету симпатии. Так в 2000 году Владимир Яглыч стал студентом Щукинского училища. Он учился на курсе В. Князева и так успешно, что получил диплом гильдии педагогов и режиссеров как один из десяти перспективных выпускников столичных театральных вузов.

Жена и дети

Высокий блондин спортивного телосложения (рост 185 см, вес 77 кг) со студенческих лет не был обделен женским вниманием. И во время учебы, и после нее Владимир увлекался разными женщинами, а еще больше романов ему приписывали слухи.

Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова

В 2005 году актер женился на коллеге Светлане Ходченковой. Они учились в одном вузе с разницей на курс, но по-настоящему узнали друг друга только на съемках сериала «Тихий московски дворик» в 2004 году. Владимир и Светлана играли супругов и вскоре поняли, что не просто изображают теплые чувства, а переживают их.

Семейная жизнь артистов была не очень спокойной, все знакомые знали, что супруги часто скандалят. Молодые люди старались сохранить брак, но в 2010 году с громким скандалом развелись. Актеры не стали распространяться о причинах расставания, поэтому пресса и поклонники выдвинули свои версии.

Самыми популярными стали измена Яглыча с Анной Старшенбаум, а также новый кавалер Ходченковой, который якобы владел немаленьким состоянием.

Новые серьезные отношения у молодого актера начались в 2013 году после участия в шоу «Ледниковый период», где он познакомился с фигуристкой Оксаной Домниной. У них завязался бурный роман, спортсменка даже ушла от Романа Костомарова, но через полгода страсть остыла, и звезды расстались. Оксана помирилась с Романом, и они вскоре сыграли свадьбу.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч

Одиночество Владимира не продлилось долго. В 2015 году он познакомился с актрисой Антониной Паперной, и они быстро решили, что хотят быть вместе. В сети несколько раз появлялись слухи, то актеры больше не вместе, но Владимир и Антонина до сих пор вместе. Яглыч даже объявил о скорой свадьбе, но торжества пока так и не было.

В июле 2017 года актриса родила своему избраннику дочь Еву. Молодые родители тщательно скрывали девочку от публики и впервые показали в феврале 2020 года. Владимир разрешил сфотографировать их семью в полном составе. Тогда и стало известно, что пара снова ждет ребенка. В апреле Яглыч стал отцом во второй раз, у него родился сын.

Виктор Хориняк и Владимир Яглыч

Слухи несколько раз приписывали Владимиру родство с коллегой Виктором Хориняком. Всему виной удивительное сходство артистов. Путаницы добавляет и тот факт, что проекты с участием Владимира («Молодежка») и Виктора («Элеон») часто показывают по одному каналу. Даже самые преданные фанаты время от времени путают их, хотя актеров связывает только профессия.

Фильмы и сериалы с Владимиром Яглычем в главной роли

Кадр из фильма "Один вдох"

Актер начал кинокарьеру с сериалов, которые пользовались большим успехом у зрителей: «Солдаты», «Две судьбы», «Не родись красивой», «Сперш». Его роли были небольшими, но и к таким работам было приковано много внимания. Свою первую главную роль Яглыч сыграл в 2008 году в фантастическом боевике «Мы из будущего». Фильм соединил жанр военной драмы и фантастики, и стал успешным, а молодые актеры, исполнившие главные роли, проснулись знаменитыми.

Роль солдата Степана Лобова в картине «Ночь длиною в жизнь» укрепила звездный статус Владимира.

В следующем году на экраны вышел фильм «Принцесса и нищенка» с Владимиром в главной роли, а в 2010 – сразу четыре таких проекта: «Луч на повороте», «Мы из будущего-2», «Небо в огне», «Судьбы загадочное завтра». Интересные предложения посыпались на актера одно за другим, и он старался много работать.

Владимира из-за его располагающей внешности все чаще приглашали на роли военных и правоохранителей. Такими были его образы в «Под прикрытием», «Воин», «Саша добрый, Саша злой», «Команда Б». Но актер с успехом справлялся и с неожиданными образами, например, парня, взявшего под опеку пятерых детей-сирот в «Семейном бизнесе», врача в «Неслучайной встрече», хирурга в «Идеальной жертве».

Роль нападающего Руслана Жданова в сериале «Молодежка. Взрослая жизнь» принесла Яглычу новую волну популярности. А в проекте «Команда Б» герою Владимира, пилоту Михаилу Волкову, пришлось побороться за право отправиться на Луну.

Яглыч назвал одним из самых сложных для себя проектов мистический триллер «Колл-центр». Он сыграл директора интернет-магазина для взрослых, которому вместе с коллективом пришлось отбивать нападение на офис. В марте 2020 года состоялась премьера спортивной драмы «Один вдох» о людях, которые занимаются фридайвингом. Работа в картине открыла для увлекающегося спортом Яглыча новый мир.

Продолжается работа над картинами «СтендОпер» и «Вещий Олег», в обеих Владимир исполнил главные роли.

Инстаграм

Яглыч активно ведет личный микроблог в Instagram (https://www.instagram.com/yaglych/). Он не часто пишет большие тексты, предпочитая общаться с подписчиками через фотографии. Зато щедро делится рабочими моментами со съемок и встреч с друзьями и коллегами. Теперь, когда лицо его дочери рассекречено, Владимир иногда публикует ее фотографии и пишет, как горд своим отцовством. Сына пара пока скрывает, возможно вскоре на странице Яглыча появятся и его фотографии.