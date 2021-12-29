Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Ксения Бородина похвасталась брендовыми подарками шестилетней дочери
Телеведущая подарила дочери на шестилетие новую модель айфона.29 дек 2021 10:17
Свадебное платье Пынзарь стоило копейки: «Зашла в магазин на каком-то рынке»
Наряд стоил 20 тысяч рублей.6 дек 2021 11:32
«Как Сережа любит Дашу»: Пынзарь вызвала зависть семейным фото
Экс-участники «Дома-2» построили любовь надолго.6 авг 2021 10:30
«Похожа на Моисеева!»: народ в шоке от неузнаваемой Дарьи Пынзарь
Фанаты раскритиковали экс-участницу реалити-шоу за пластику.18 мар 2021 12:02
«Глаз не оторвать»: Дарья Пынзарь в смелом сарафане без белья блеснула пышными формами
Звезда «Дома-2» поразила подписчиков откровенными снимками в летнем платье.22 фев 2021 13:01
«Дарья, надо худеть»: Пынзарь удивила подписчиков милитари-стилем на детском празднике
Инстадива побывала на торжестве у подруги.10 фев 2021 15:38
«Замечательные ноги»: Дарья Пынзарь подразнила мужчин соблазнительными бедрами в смелых шортах
Знаменитость проводит каникулы в Турции.8 фев 2021 12:06
«Обе деланные-переделанные»: фанаты едва узнали Ольгу Бузову на фото с Дарьей Пынзарь
Поклонники не признали именинницу на фото с вечеринки.26 янв 2021 15:57
«Русская русалочка»: Дарья Пынзарь в открытом топе без бра позировала с дельфином
Даша Пынзарь предпочитает теплые воды Атлантики ледяной проруби.20 янв 2021 12:51
«Большая и аппетитная»: Дарья Пынзарь в дерзком бикини взбудоражила мужчин видом сзади
Дарья Пынзарь перед походом в казино обнажилась.18 янв 2021 16:13
«Не мешало бы похудеть»: фанаты обсуждают «честное» пляжное фото 35-летней Дарьи Пынзарь
Знаменитость проводит каникулы в США вместе со своим супругом.14 янв 2021 14:08
«Без пластики и силикона красивая была»: фигуру 35-летней Дарьи Пынзарь обсуждают подписчики
Инстадива вновь попала под прицел хейтеров.13 янв 2021 09:50
«Может совсем без одежды пора?»: звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала формы в экстремальном декольте
Дарья Пынзарь почти обнажила грудь в одном из ресторанов Флориды.11 янв 2021 16:15
«Ягодка опять»: Дарья Пынзарь в пикантном купальнике сверкнула формами в объятиях мужа
Знаменитость недавно отпраздновала 35-летие.8 янв 2021 13:44
«Фотошоп творит чудеса»: Дарья Пынзарь из «Дома-2» показала смелые фото на пляже в Майами
Знаменитость сообщила, что ее жизнь очень противоречива.7 янв 2021 11:11
«Нас сразу обманул таксист»: Дарья Пынзарь поделилась первыми впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Поездка четы Пынзарь в США началась с обмана.5 янв 2021 11:01
«Румяны щеки»: Дарья Пынзарь из «Дома-2» восхитила поклонников образом русской красавицы
Знаменитость примерила сказочный образ в предновогодней фотосессии.24 дек 2020 16:51
«Это больше 300 рабочих мест»: Дарья Пынзарь выразилась против закрытия «Дома-2»
Известная участница телемарафона нашла новые аргументы для продолжения проекта.23 дек 2020 16:20
«А потом я отъелась!»: Дарья Пынзарь из «Дома-2» рассказала, что хочет сделать пластическую операцию
Предстоящие изменения девушка анонсировала на своей странице в Instagram.25 ноя 2020 11:33
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