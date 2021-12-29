Все новости Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь

Звезды
Звезда «Дома-2» Ксения Бородина похвасталась брендовыми подарками шестилетней дочери
Телеведущая подарила дочери на шестилетие новую модель айфона.
Звезды
Свадебное платье Пынзарь стоило копейки: «Зашла в магазин на каком-то рынке»
Наряд стоил 20 тысяч рублей.
Звезды
«Как Сережа любит Дашу»: Пынзарь вызвала зависть семейным фото
Экс-участники «Дома-2» построили любовь надолго.
Звезды в соцсетях
«Похожа на Моисеева!»: народ в шоке от неузнаваемой Дарьи Пынзарь
Фанаты раскритиковали экс-участницу реалити-шоу за пластику.
Звезды в соцсетях
«Глаз не оторвать»: Дарья Пынзарь в смелом сарафане без белья блеснула пышными формами
Звезда «Дома-2» поразила подписчиков откровенными снимками в летнем платье.
Мода и красота
«Дарья, надо худеть»: Пынзарь удивила подписчиков милитари-стилем на детском празднике
Инстадива побывала на торжестве у подруги.
Звезды в соцсетях
«Замечательные ноги»: Дарья Пынзарь подразнила мужчин соблазнительными бедрами в смелых шортах
Знаменитость проводит каникулы в Турции.
Звезды в соцсетях
«Обе деланные-переделанные»: фанаты едва узнали Ольгу Бузову на фото с Дарьей Пынзарь
Поклонники не признали именинницу на фото с вечеринки.
Звезды
«Русская русалочка»: Дарья Пынзарь в открытом топе без бра позировала с дельфином
Даша Пынзарь предпочитает теплые воды Атлантики ледяной проруби.
Звезды в соцсетях
«Большая и аппетитная»: Дарья Пынзарь в дерзком бикини взбудоражила мужчин видом сзади
Дарья Пынзарь перед походом в казино обнажилась.
Звезды
«Не мешало бы похудеть»: фанаты обсуждают «честное» пляжное фото 35-летней Дарьи Пынзарь
Знаменитость проводит каникулы в США вместе со своим супругом.
Звезды в соцсетях
«Без пластики и силикона красивая была»: фигуру 35-летней Дарьи Пынзарь обсуждают подписчики
Инстадива вновь попала под прицел хейтеров.
Звезды
«Может совсем без одежды пора?»: звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала формы в экстремальном декольте
Дарья Пынзарь почти обнажила грудь в одном из ресторанов Флориды.
Звезды
«Ягодка опять»: Дарья Пынзарь в пикантном купальнике сверкнула формами в объятиях мужа
Знаменитость недавно отпраздновала 35-летие.
Звезды в соцсетях
«Фотошоп творит чудеса»: Дарья Пынзарь из «Дома-2» показала смелые фото на пляже в Майами
Знаменитость сообщила, что ее жизнь очень противоречива.
Звезды в соцсетях
«Нас сразу обманул таксист»: Дарья Пынзарь поделилась первыми впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Поездка четы Пынзарь в США началась с обмана.
Мода и красота
«Румяны щеки»: Дарья Пынзарь из «Дома-2» восхитила поклонников образом русской красавицы
Знаменитость примерила сказочный образ в предновогодней фотосессии.
Звезды
«Это больше 300 рабочих мест»: Дарья Пынзарь выразилась против закрытия «Дома-2»
Известная участница телемарафона нашла новые аргументы для продолжения проекта.
Звезды
«А потом я отъелась!»: Дарья Пынзарь из «Дома-2» рассказала, что хочет сделать пластическую операцию
Предстоящие изменения девушка анонсировала на своей странице в Instagram.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории