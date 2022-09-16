Дженнифер Лоуренс
Леонардо ДиКаприо дал совет Тимоти Шаламе: «Нет тяжелым наркотикам и супергеройскому кино»
Неожиданной мудростью от старшего коллеги сам актер поделился в интервью журналу Vogue.16 сен 2022 17:13
Рон Перлман дал проницательный комментарий о концовке «Не смотрите наверх»
По его мнению, хотя фильм сам по себе и сатирический, финал таковым не является.1 мар 2022 14:09
Дженнифер Лоуренс часто представляет, как толкает человека на рельсы в метро
Звезда «Людей Икс» прошла тест на детекторе лжи. Не зря она волновалась.30 дек 2021 10:00
В какой последовательности смотреть все части «Голодных игр» по хронологии?
За экранизацию популярной трилогии Сьюзен Коллинз взялась американская компания Lionsgate.30 дек 2021 09:13
Леонардо Ди Каприо отказался от обнаженной Мерил Стрип: «Ей 72 года»
Режиссер фильма «Не смотрите наверх» поделился подробностями съемок.15 дек 2021 16:08
Мэрил Стрип обиделась на Дженнифер Лоуренс и Джону Хилла, не поняв комплимент в свой адрес
Коллеги назвали ее козой.9 дек 2021 13:41
Фото: глубоко беременная Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку с Леонардо ДиКаприо
В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Не смотрите наверх».7 дек 2021 11:10
Дженнифер Лоуренс назвала судебный иск Скарлетт Йоханссон против Disney храбрым поступком
Действия же корпорации Disney актриса сочла «нечестными».24 ноя 2021 15:58
Смертельный приговор? К чему стоило готовиться Лоуренс в самолете с отказавшим двигателем
Эксперт рассказал, что знаменитости нечего было бояться.24 ноя 2021 14:58
Мы все умрём? ДиКаприо и Лоуренс спасают мир в фильме «Не смотрите наверх»
Леонардно ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в ролях спасителей мира зрители увидят уже в декабре.17 ноя 2021 15:31
Тимоти Шаламе выложил архивные фото со съемок «Французского вестника» и «Дюны»
В прокате США обе картины с актером стартовали в один и тот же день.27 окт 2021 15:35
Беременная Дженнифер Лоуренс появилась на митинге в поддержку абортов
Актриса посетила общественное мероприятие с коллегой Эми Шумер.4 окт 2021 20:10
Официально: Дженнифер Лоуренс беременна
31-летняя обладательница «Оскара» ждет первенца от директора картинной галереи.9 сен 2021 11:43
«Деймон никогда не был ближе к Тони Старку»: Йен Сомерхолдер предался ностальгии в Сети
Звезда «Дневников вампира» поделился кадром из статьи 2012 года.9 авг 2021 15:45
Слух об участии Дженнифер Лоуренс в новой «Фантастической четверке» оказался ложным
Но подтвердилась одна важная деталь.22 фев 2021 13:41
Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках картины «Не смотри вверх» с Ди Каприо и Шаламе
Осколок стекла повредил веко актрисы, из-за чего съемки на время остановили.9 фев 2021 14:22
Слух: Marvel хочет пригласить Дженнифер Лоуренс на роль Мистик в «Докторе Стрэндже 2»
Но не факт, что актриса согласится.22 янв 2021 13:12
«Штраф до 1 млн рублей»: ресторан Моргенштерна могут закрыть после дня рождения Дани Милохина
Где Милохин, там жди скандала и штрафа.8 дек 2020 09:46
Найя Ривера могла сыграть Китнисс в «Голодных играх» вместо Дженнифер Лоуренс
Режиссер Скотт Дерриксон, который должен был снимать фильм, настаивал на присоединении Риверы к касту.17 июл 2020 14:02
Звезда «Капитана Марвел» Бри Ларсон пробовалась на роли в «Звездных войнах» и «Терминаторе»
Актриса рассказала о кастинге на участие в нескольких блокбастерах.7 июл 2020 19:42
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории