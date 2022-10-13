Дженсен Эклс
Как отличить фобию от страха: психологический тест
Высота, кровь, пауки, темнота... А у вас есть фобия?13 окт 2022 22:23
Дженсен Эклс рассказал, что Джареду Падалеки «повезло остаться в живых» после серьезной автокатастрофы
Падалеки ехал в качестве пассажира.26 апр 2022 16:24
Дженсен Эклс смешно объяснил, как «Сверхъестественное» лишило его страха перед нечистью
Высовывать ногу из-под одеяла теперь можно без проблем.20 янв 2022 15:17
Кто озвучивал братьев Винчестеров в «Сверхъестественном» на русском?
Сэма Винчестера в исполнении Джарада Падалеки озвучил Василий Дахненко.13 окт 2021 15:27
Дженсен Эклс выступит режиссером одного из эпизодов второго сезона «Уокера»
Звезды «Сверхъестественного» вновь объединятся.26 сен 2021 15:18
«Совпадение?»: Эклс нашел мистическую связь между «Сверхъестественным» и «Пацанами»
Экранные братья Винчестеры отметили годовщину шоу.11 сен 2021 12:00
«Он всегда будет моим братом»: Джаред Падалеки отрицает конфликт с Дженсеном Эклсом
Звезда «Сверхъестественного» успокоил поклонников.20 авг 2021 12:00
Дженсен Эклс показал щит Солдатика из третьего сезона «Пацанов»
Выглядит внушительно.7 июн 2021 15:37
В изначальной задумке «Сверхъестественного» братьев Винчестеров не было
Главным героем должен был стать журналист, путешествующий по стране.28 май 2021 16:25
Фото: Карл Урбан, Дженсен Эклс и Джек Куэйд передают привет со съемок третьего сезона «Пацанов»
Актеры готовы навести свои порядки.18 май 2021 14:55
Звезда «Пацанов» обещает как никогда кровавый третий сезон
И дальше все станет только мрачнее.29 апр 2021 10:47
Карл Урбан приступил к съемкам в третьем сезоне «Пацанов»
Актер поделился фото и поблагодарил создателей за безопасность на площадке.26 фев 2021 16:06
«Это было сложнее, чем я думал»: Дженсен Эклс признался, как нелегко ему было принять окончание «Сверхъестественного»
Прощание с любимым сериалом.20 ноя 2020 13:34
Миша Коллинз подтвердил, что Дистиэль – канон в «Сверхъестественном»
«Фанаты от этого просто с ума сходят», – рассказал актер.12 ноя 2020 21:57
Дженсен Эклс уже намекает на возвращение «Сверхъестественного»
Актер уверен, что прощается с персонажем ненадолго.11 сен 2020 16:26
Дженсен Эклс присоединился к касту 3 сезона «Пацанов» в роли самого первого супергероя
Шоураннер Эрик Крипке решил привлечь к работе актера из другого собственного проекта.18 авг 2020 14:50
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