Общество Как отличить фобию от страха: психологический тест Высота, кровь, пауки, темнота... А у вас есть фобия? 13 окт 2022 22:23

Кино Дженсен Эклс рассказал, что Джареду Падалеки «повезло остаться в живых» после серьезной автокатастрофы Падалеки ехал в качестве пассажира. 26 апр 2022 16:24

Кино Дженсен Эклс смешно объяснил, как «Сверхъестественное» лишило его страха перед нечистью Высовывать ногу из-под одеяла теперь можно без проблем. 20 янв 2022 15:17

Кино Кто озвучивал братьев Винчестеров в «Сверхъестественном» на русском? Сэма Винчестера в исполнении Джарада Падалеки озвучил Василий Дахненко. 13 окт 2021 15:27

Кино Дженсен Эклс выступит режиссером одного из эпизодов второго сезона «Уокера» Звезды «Сверхъестественного» вновь объединятся. 26 сен 2021 15:18

Кино «Совпадение?»: Эклс нашел мистическую связь между «Сверхъестественным» и «Пацанами» Экранные братья Винчестеры отметили годовщину шоу. 11 сен 2021 12:00

Кино «Он всегда будет моим братом»: Джаред Падалеки отрицает конфликт с Дженсеном Эклсом Звезда «Сверхъестественного» успокоил поклонников. 20 авг 2021 12:00

ТВ и сериалы Дженсен Эклс показал щит Солдатика из третьего сезона «Пацанов» Выглядит внушительно. 7 июн 2021 15:37

ТВ и сериалы В изначальной задумке «Сверхъестественного» братьев Винчестеров не было Главным героем должен был стать журналист, путешествующий по стране. 28 май 2021 16:25

ТВ и сериалы Фото: Карл Урбан, Дженсен Эклс и Джек Куэйд передают привет со съемок третьего сезона «Пацанов» Актеры готовы навести свои порядки. 18 май 2021 14:55

ТВ и сериалы Звезда «Пацанов» обещает как никогда кровавый третий сезон И дальше все станет только мрачнее. 29 апр 2021 10:47

ТВ и сериалы Карл Урбан приступил к съемкам в третьем сезоне «Пацанов» Актер поделился фото и поблагодарил создателей за безопасность на площадке. 26 фев 2021 16:06

Звезды «Это было сложнее, чем я думал»: Дженсен Эклс признался, как нелегко ему было принять окончание «Сверхъестественного» Прощание с любимым сериалом. 20 ноя 2020 13:34

Звезды Миша Коллинз подтвердил, что Дистиэль – канон в «Сверхъестественном» «Фанаты от этого просто с ума сходят», – рассказал актер. 12 ноя 2020 21:57

ТВ и сериалы Дженсен Эклс уже намекает на возвращение «Сверхъестественного» Актер уверен, что прощается с персонажем ненадолго. 11 сен 2020 16:26