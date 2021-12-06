Все новости Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

Звезды
«Получится не у каждой»: стилист похвалила Ирину Горбачеву за «отсутствие» бровей
Ирина Горбачева показалась на публике в необычном образе.
Звезды
Стилист раскритиковала неудачный образ Рудковской на Russian in Vogue
Поклонники посчитали, что стилист Рудковской неудачно над ней подшутил.
Звезды
Эксперимент с париком вышел Ирине Горбачевой боком: «Похожа на Михаила Ефремова»
Ирину Горбачеву высмеяли в Инстаграме.
Кино
Будут ли снимать продолжение сериала «Чики»?
Точного ответа на этот вопрос нет.
Звезды
«Глупо все это сделал»: как солист Quest Pistols позвал Ирину Горбачеву замуж
Актриса раскрыла свой новый статус в выпуске YouTube-шоу «А поговорить?».  
Звезды в соцсетях
«Как вы на папу похожи»: Ирина Горбачева показала трогательные детские фото из семейного архива
Звезда поблагодарила родителей за свое детство.
Звезды в соцсетях
«Мой нос дышит на 40 процентов»: Ирина Горбачева попала в больницу
Актриса планирует прожить 145 лет.
Звезды
«Красавица вне времени»: 51-летняя Варум в молодежном наряде восхитила фанатов на шоу Урганта
После других гостей программы Анжелика показалась ангелом.
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«Как вам блондинкой хорошо!»: Ирину Горбачеву на «Вечернем Урганте» сравнили с Мэрилин Монро
Актриса пропиарила свой новый фильм.
Звезды
«Женственно и чувственно»: Ирина Горбачева подразнила мужчин соблазнительными фото в кружевном белье
Актриса приняла участие в смелой фотосессии.
Звезды в соцсетях
«Настоящий патриот и просто хороший парень»: Роман Курцын поделился кадром со съемок фильма «Огонь»
Курцын впечатлил фанатов фото с «реальными» ожогами.
Звезды
«Звездная команда»: Курцын, Слепаков и Хабенский интригуют поклонников «крутым» проектом
«С Хабенским не крутых не бывает!»
Звезды
«Вместе мы можем все»: актрис из сериала «Чики» назвали «Женщинами года»
Самая «сильная» унесла статуэтку домой.
Звезды в соцсетях
«Думала, это Нелли Фуртадо»: подписчики не узнали Ирину Горбачеву на чувственном фото
Актриса вновь продемонстрировала талант к перевоплощениям. 
Звезды
«Красивой женщине и лысина идет»: эпатажное фото Ирины Горбачевой взбудоражило сеть
Актриса вспомнила яркий образ из прошлого.
Звезды
«Не могла понять, кто на видео»: подписчики едва узнали Ирину Горбачеву в новом образе
Звезда сериала «Чики» продемонстрировала свои уникальные актерские способности. 
Звезды
«Незаконно прекрасна»: Виктория Исакова показала честное фото без макияжа
Актриса приняла участие в необычном фотопроекте.
Звезды в соцсетях
«Это какой-то сон»: Алена Михайлова и «Чики» заинтриговали фанатов фото со съемок «Вечернего Урганта»
Актрисы стали гостьями первого выпуска нового сезона проекта.
ТВ и сериалы
«И хохотала, и ревела»: Юлия Снигирь поделилась восторженным отзывом на сериал «Чики» 
Актриса похвалила свою однокурсницу Ирину Горбачеву. 
Последнее
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