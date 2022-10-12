Все новости Кейли Куоко

Кейли Куоко

Звезды Кино
Звезда «Теории большого взрыва» впервые станет мамой
Кейли Куоко, более известная как Пенни, объявила об этом в соцсетях.
Кино
Кейли Куоко сомневается, что сериалу «Бортпроводница» нужен третий сезон
Актриса считает, что будет трудно создать нечто лучше, чем имеющиеся два сезона.
Кино
Третий сезон мультсериала «Харли Квинн» должен выйти уже в этом году
Отвязная злодейка в озвучке звезды «Теории большого взрыва» Кейли Куоко возвращается на экраны.
Кино
Кейли Куоко объявила об окончании съемок второго сезона «Бортпроводницы»
По ее словам, съемки сезона были непростыми, «с мегавзлетами и падениями».
Кино
Кейли Куоко поделилась серией фото со съемок второго сезона «Бортпроводницы»
Продолжение популярного сериала выйдет на HBO Max в следующем году.
Мода и красота
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.
Кино
Благодаря Кейли Куоко сериал «Бортпроводница» стал менее мрачным
Актриса считала, что сюжету недоставало некой нелепости. 
ТВ и сериалы
Кейли Куоко рассказала, как трудно ей давалась сцена секса во время съемок «Бортпроводницы»
Она боялась даже посмотреть на партнера.
ТВ и сериалы
Кейли Куоко опасалась, что после «Теории большого взрыва» ее не будут воспринимать как серьезную актрису
Но она была готова двигаться по новому пути.
ТВ и сериалы
Элизабет Олсен подтвердила, что «Ванда/Вижн» не получит второй сезон
История героини продолжится в сиквеле «Доктора Стрэнджа».
ТВ и сериалы
Кейли Куоко признает, что своей карьерой она обязана «Теории большого взрыва»
И заявляет, что была бы рада играть «девушку по соседству» до конца жизни.
ТВ и сериалы
Премьера второго сезона «Бортпроводницы» ожидается весной 2022 года
Продюсеры не торопятся снимать продолжение.
Звезды в соцсетях
Кейли Куоко посмеялась над своим поражением на «Золотом глобусе — 2021»
Знаменитость уступила победу Кэтрин О’Харе.
Звезды
Кейли Куоко рассказала о съемках откровенных сцен в «Теории большого взрыва»
Актрисе пришлось играть любовные сцены с бывшим бойфрендом.
Звезды в соцсетях
Кейли Куоко прокомментировала слухи о вражде с Марго Робби
Обе актрисы причастны к известному персонажу Харли Квинн.
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