Кейли Куоко, более известная как Пенни, объявила об этом в соцсетях.

Актриса считает, что будет трудно создать нечто лучше, чем имеющиеся два сезона.

Кейли Куоко сомневается, что сериалу «Бортпроводница» нужен третий сезон

Отвязная злодейка в озвучке звезды «Теории большого взрыва» Кейли Куоко возвращается на экраны.

Третий сезон мультсериала «Харли Квинн» должен выйти уже в этом году

По ее словам, съемки сезона были непростыми, «с мегавзлетами и падениями».

Продолжение популярного сериала выйдет на HBO Max в следующем году.

Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021

Благодаря Кейли Куоко сериал «Бортпроводница» стал менее мрачным

Она боялась даже посмотреть на партнера.

Кейли Куоко рассказала, как трудно ей давалась сцена секса во время съемок «Бортпроводницы»

Кейли Куоко опасалась, что после «Теории большого взрыва» ее не будут воспринимать как серьезную актрису

Но она была готова двигаться по новому пути.

23 июн 2021 14:18