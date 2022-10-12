Кейли Куоко
Звезда «Теории большого взрыва» впервые станет мамой
Кейли Куоко, более известная как Пенни, объявила об этом в соцсетях.12 окт 2022 09:26
Кейли Куоко сомневается, что сериалу «Бортпроводница» нужен третий сезон
Актриса считает, что будет трудно создать нечто лучше, чем имеющиеся два сезона.1 июн 2022 16:22
Третий сезон мультсериала «Харли Квинн» должен выйти уже в этом году
Отвязная злодейка в озвучке звезды «Теории большого взрыва» Кейли Куоко возвращается на экраны.7 мар 2022 12:32
Кейли Куоко объявила об окончании съемок второго сезона «Бортпроводницы»
По ее словам, съемки сезона были непростыми, «с мегавзлетами и падениями».22 фев 2022 13:53
Кейли Куоко поделилась серией фото со съемок второго сезона «Бортпроводницы»
Продолжение популярного сериала выйдет на HBO Max в следующем году.6 окт 2021 12:12
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.20 сен 2021 11:00
Благодаря Кейли Куоко сериал «Бортпроводница» стал менее мрачным
Актриса считала, что сюжету недоставало некой нелепости.8 авг 2021 12:18
Кейли Куоко рассказала, как трудно ей давалась сцена секса во время съемок «Бортпроводницы»
Она боялась даже посмотреть на партнера.30 июн 2021 16:54
Кейли Куоко опасалась, что после «Теории большого взрыва» ее не будут воспринимать как серьезную актрису
Но она была готова двигаться по новому пути.23 июн 2021 14:18
Элизабет Олсен подтвердила, что «Ванда/Вижн» не получит второй сезон
История героини продолжится в сиквеле «Доктора Стрэнджа».10 июн 2021 14:06
Кейли Куоко признает, что своей карьерой она обязана «Теории большого взрыва»
И заявляет, что была бы рада играть «девушку по соседству» до конца жизни.22 мар 2021 10:13
Премьера второго сезона «Бортпроводницы» ожидается весной 2022 года
Продюсеры не торопятся снимать продолжение.15 мар 2021 14:20
Кейли Куоко посмеялась над своим поражением на «Золотом глобусе — 2021»
Знаменитость уступила победу Кэтрин О’Харе.1 мар 2021 11:43
Кейли Куоко рассказала о съемках откровенных сцен в «Теории большого взрыва»
Актрисе пришлось играть любовные сцены с бывшим бойфрендом.12 ноя 2020 10:57
Кейли Куоко прокомментировала слухи о вражде с Марго Робби
Обе актрисы причастны к известному персонажу Харли Квинн.28 июл 2020 15:16
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