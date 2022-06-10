Крис Хемсворт
По словам Криса Хемсворта, злодей Горр в исполнении Кристиана Бэйла пугал актерский состав «Тора 4»
В трейлере персонаж Бэйла тоже выглядит устрашающе.10 июн 2022 15:23
Аня Тейлор-Джой хотела бы постричься наголо для съемок во «Фьюриосе»
Однако режиссер и сценарист Джордж Миллер выступает против этого.24 апр 2022 12:31
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.30 дек 2021 12:26
Крис Хемсворт ответил, готов ли он продолжать играть Тора в новых фильмах Marvel
У актера поинтересовались о его будущем в MCU после новостей о новом контракте Тома Холланда.7 дек 2021 13:33
Кто озвучивает Тора в фильмах Марвел на русском?
Популярный персонаж вселенной Marvel говорит голосом Ивана Жаркова.1 ноя 2021 12:20
Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?
Бюджет художественного фильма кинематографической вселенной Marvel составил 220 млн долларов.14 окт 2021 13:14
«Это Тор?»: Екатерина Кузнецова показала любимого мужчину
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» приоткрыла завесу тайны над личной жизнью.24 сен 2021 12:02
Во «Фьюриосе» Аня Тейлор-Джой будет самостоятельно выполнять автомобильные трюки
«Я стараюсь не попасть в беду!» — сказала актриса.25 авг 2021 13:28
Том Харди рад, что теперь в центре франшизы «Безумный Макс» находится Фьюриоса
Он считает, что «Дорога ярости» была большим фильмом о новой героине.13 авг 2021 15:34
Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда
Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета.15 июн 2021 13:27
Главный сценарист «Локи» ответил, знает ли Доктор Стрэндж об «Управлении временными изменениями»
По мнению автора, у Верховного мага и УВИ разные задачи.11 июн 2021 15:37
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.31 май 2021 14:13
Толстый Тор останется в прошлом: в сети появились новые фото Криса Хемсворта со съемок «Тора: Любовь и гром»
Бог грома и его тренировки.28 май 2021 13:59
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.24 май 2021 12:07
Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром»
Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи.17 май 2021 16:47
Джеймс Ганн подтвердил, что действие «Стражей Галактики 3» развернется после событий «Тора: Любовь и гром»
Временные рамки четвертой фазы киновселенной становятся все более понятными.13 май 2021 13:01
Слух: Новый Капитан Америка в исполнении Энтони Маки может получить собственную трилогию
Это соответствовало бы общей структуре киновселенной Marvel.28 апр 2021 10:47
Слух: Netflix разрабатывает многосерийный спин-офф «Тайлера Рейка»
Стример хочет больше оригинальных франшиз.22 апр 2021 12:25
Джеффа Голдблюма заметили на съемках «Тора: Любовь и гром» вместе с Тайкой Вайтити и Крисом Хемсвортом
Фанаты сразу заподозрили, что это означает возвращение важного персонажа.29 мар 2021 10:05
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
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