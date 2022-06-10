В трейлере персонаж Бэйла тоже выглядит устрашающе.

По словам Криса Хемсворта, злодей Горр в исполнении Кристиана Бэйла пугал актерский состав «Тора 4»

Однако режиссер и сценарист Джордж Миллер выступает против этого.

Аня Тейлор-Джой хотела бы постричься наголо для съемок во «Фьюриосе»

«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.

В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?

У актера поинтересовались о его будущем в MCU после новостей о новом контракте Тома Холланда.

Крис Хемсворт ответил, готов ли он продолжать играть Тора в новых фильмах Marvel

Кто озвучивает Тора в фильмах Марвел на русском?

Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?

«Я стараюсь не попасть в беду!» — сказала актриса.

Во «Фьюриосе» Аня Тейлор-Джой будет самостоятельно выполнять автомобильные трюки

Он считает, что «Дорога ярости» была большим фильмом о новой героине.

Том Харди рад, что теперь в центре франшизы «Безумный Макс» находится Фьюриоса

Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда

Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета.

15 июн 2021 13:27