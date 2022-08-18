Кино Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал Сейчас постановщик жалеет об упущенной возможности. 18 авг 2022 16:35

Кино Кристиан Бэйл рассказал, что многие смеялись над его намерением сыграть «серьезного» Бэтмена Такое отношение к персонажу сформировалось после кэмповых «Бэтмена навсегда» и «Бэтмена и Робина». 9 июл 2022 12:01

Кино По словам Криса Хемсворта, злодей Горр в исполнении Кристиана Бэйла пугал актерский состав «Тора 4» В трейлере персонаж Бэйла тоже выглядит устрашающе. 10 июн 2022 15:23

Кино Режиссер «Тора 4» считает Горра в исполнении Кристиана Бэйла лучшим злодеем в киновселенной Marvel У Таноса появится конкурент. 6 май 2022 16:22

Кино Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета. 15 июн 2021 13:27

Кино Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу Работа проходила с января этого года. 31 май 2021 14:13

Кино Толстый Тор останется в прошлом: в сети появились новые фото Криса Хемсворта со съемок «Тора: Любовь и гром» Бог грома и его тренировки. 28 май 2021 13:59

Кино На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда Конструкции возводят для финального блока производства. 24 май 2021 12:07

Кино Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром» Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи. 17 май 2021 16:47

Кино Слух: Кристиан Бэйл может заменить Майкла Китона во «Флэше» При этом актер никогда не говорил о желании вернуться к роли Бэтмена. 25 мар 2021 09:58

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Кристиан Бэйл уснул во время съемок одной из сцен «Бэтмена: Начало» Майклу Кейну пришлось ткнуть актера под ребра, чтобы тот проснулся. 10 мар 2021 16:20

Кино Создатели игрового ремейка «Русалочки» изменят предысторию Урсулы Авторы решили укрепить эмоциональную связь злодейки с главной героиней. 3 мар 2021 11:07

Кино Джейми Александер отправилась в Австралию на съемки «Тора: Любовь и гром» Актриса уже в Сиднее, где скоро начнется производство. 25 янв 2021 15:38

Кино Тайка Вайтити, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон на архивных фото со съемок «Тора: Рагнарёк» Кинокомикс Marvel Studios доступен на Disney+. 25 янв 2021 15:20