Кристиан Бэйл
Тейлор Свифт добивалась камео в «Сумерках», но режиссер фильма ей отказал
Сейчас постановщик жалеет об упущенной возможности.18 авг 2022 16:35
Кристиан Бэйл рассказал, что многие смеялись над его намерением сыграть «серьезного» Бэтмена
Такое отношение к персонажу сформировалось после кэмповых «Бэтмена навсегда» и «Бэтмена и Робина».9 июл 2022 12:01
По словам Криса Хемсворта, злодей Горр в исполнении Кристиана Бэйла пугал актерский состав «Тора 4»
В трейлере персонаж Бэйла тоже выглядит устрашающе.10 июн 2022 15:23
Режиссер «Тора 4» считает Горра в исполнении Кристиана Бэйла лучшим злодеем в киновселенной Marvel
У Таноса появится конкурент.6 май 2022 16:22
Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда
Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета.15 июн 2021 13:27
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.31 май 2021 14:13
Толстый Тор останется в прошлом: в сети появились новые фото Криса Хемсворта со съемок «Тора: Любовь и гром»
Бог грома и его тренировки.28 май 2021 13:59
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.24 май 2021 12:07
Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром»
Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи.17 май 2021 16:47
Слух: Кристиан Бэйл может заменить Майкла Китона во «Флэше»
При этом актер никогда не говорил о желании вернуться к роли Бэтмена.25 мар 2021 09:58
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Кристиан Бэйл уснул во время съемок одной из сцен «Бэтмена: Начало»
Майклу Кейну пришлось ткнуть актера под ребра, чтобы тот проснулся.10 мар 2021 16:20
Создатели игрового ремейка «Русалочки» изменят предысторию Урсулы
Авторы решили укрепить эмоциональную связь злодейки с главной героиней.3 мар 2021 11:07
Джейми Александер отправилась в Австралию на съемки «Тора: Любовь и гром»
Актриса уже в Сиднее, где скоро начнется производство.25 янв 2021 15:38
Тайка Вайтити, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон на архивных фото со съемок «Тора: Рагнарёк»
Кинокомикс Marvel Studios доступен на Disney+.25 янв 2021 15:20
Бен Аффлек поучаствовал в работе над сценарием грядущего «Флэша»
Недавно стало известно, что актер вернется в фильме к роли Бэтмена.25 авг 2020 14:41
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