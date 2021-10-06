Милла Йовович
7 звезд, которые стремительно похудели после родов
От Полины Гагариной до Регины Тодоренко.6 окт 2021 15:33
Милла Йовович не исключает своего возвращения во франшизу «Обитель зла»
Правда, от конкретных обещаний воздерживается.22 июн 2021 14:48
Перезапуск «Обители зла» обзавелся первым постером — пока без персонажей
Зато указаны имена основных действующих лиц.11 мар 2021 10:51
Милла Йовович и Дэйв Батиста снимутся в экранизации рассказа автора «Игры престолов»
Режиссером проекта станет супруг актрисы Пол У. С. Андерсон.1 мар 2021 15:36
«Третья копия мамы»: Милла Йовович показала фото с первого дня рождения младшей дочери
Поклонников удивило, как сильно наследницы похожи на знаменитую мать.3 фев 2021 12:36
«Я очень боялась этой беременности»: 45-летняя Милла Йовович о рождении третьего ребенка
Перед тем как родить третью дочку, звезда Голливуда столкнулась с неожиданными трудностями.28 янв 2021 13:59
«Наши отношения начались со скандала»: Милла Йовович рассказала, как познакомилась с Полом Андерсоном
Заставила переписать сценарий «под себя».28 янв 2021 10:35
«Еще больше похожа на маму»: дочь Миллы Йовович с ярким макияжем покорила сердца подписчиков
Копия мамы: юная Эвер Андерсон удивила фанатов звезды.27 янв 2021 09:54
Милла Йовович может вернуться к роли Элис в сериале «Обитель зла»
Новое шоу из мира «Обители зла» находится в разработке.19 янв 2021 11:54
Милла Йовович была бы рада вернуться во франшизу «Обитель зла»
Но у режиссера Пола У. С. Андерсона нет желания возвращаться к своему многолетнему проекту.18 дек 2020 14:01
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.7 дек 2020 17:25
«Папа в окружении принцесс»: Милла Йовович собрала всю семью на празднование Дня благодарения
Звезда поделилась трогательным семейным фото.27 ноя 2020 15:16
«Человек пошел»: Милла Йовович показала первые шаги младшей годовалой дочери
Фанаты актрисы в восторге.26 ноя 2020 11:36
«Какая сладкая»: Анна Старшенбаум блеснула формами в игривом костюме зайчика
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Актриса поделилась милым фото.23 ноя 2020 13:06
«Пятый элемент»: Анна Старшенбаум становится копией Миллы Йовович
Поразительное сходство!20 ноя 2020 14:23
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