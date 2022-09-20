Милли Бобби Браун
Майя Хоук согласна с Милли Бобби Браун, что в «Очень странных делах» слишком много персонажей
Своими мыслями актриса поделилась, сидя на детекторе лжи.20 сен 2022 16:24
Милли Бобби Браун считает, что в «Очень странных делах» должно быть больше смертей
«Нам нужно быть похожими на «Игру престолов», – шутит актриса.6 июл 2022 17:26
Звезда «Очень странных дел» о четвертом сезоне: «Ставки будут как никогда высоки»
Долгое ожидание окупится сполна.30 июн 2021 16:44
Слух: Netflix хочет пригласить Галь Гадот во франшизу «Энола Холмс»
Она может сыграть Ирэн Адлер — любовный интерес Шерлока.25 май 2021 15:07
Новые фото со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» намекают на серьезное происшествие в школе Хоукинса
За дело берутся военные.4 май 2021 11:41
Милли Бобби Браун поделилась архивным видео, на котором она отрабатывает трюки «Энолы Холмс»
Актриса ностальгирует по съемкам.15 мар 2021 16:58
Слух: Милли Бобби Браун может получить сольный спин-офф «Очень странных дел»
Об этом говорят не впервые.2 мар 2021 10:56
«Годзилла против Конга»: Режиссер фильма подтвердил, что в битве монстров будет победитель
И только один…1 мар 2021 12:50
Вышел новый рекламный ролик «Годзиллы против Конга»
Премьера состоится в следующем месяце.18 фев 2021 10:44
В сиквеле «Энолы Холмс» главным злодеем может оказаться Мориарти
Любопытно представить, как на эту информацию могут отреагировать потомки Артура Конан Дойла, с которыми у создателей фильма был конфликт.25 янв 2021 16:59
Опубликован новый синопсис блокбастера «Годзилла против Конга»
Премьера состоится 20 мая 2021 года.23 дек 2020 12:30
Слух: Netflix разрабатывает спин-офф «Очень странных дел», посвященный Одиннадцать
Его пилотный эпизод показали во втором сезоне шоу.14 дек 2020 12:14
Милли Бобби Браун может заключить с Netflix эксклюзивный контракт и возглавить новую экшен-франшизу
Онлайн-сервис хочет укрепить сотрудничество с молодой звездой.8 дек 2020 16:44
Обошла всех: возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас стала главной звездой 2020 года по версии IMDb
Знаменитость обошла Марго Робби и возглавила престижный рейтинг.3 дек 2020 13:43
Конгзилла? Кинг Конга и Годзиллу соединили в одного странного монстра
Культовые чудовища вернутся на экраны весной 2021 года.24 ноя 2020 17:16
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун снимется в новом фэнтезийном фильме от Netflix
Милли Бобби Браун снимется в фильме по книге, которая еще даже не вышла.12 ноя 2020 16:03
Продюсеры «Энолы Холмс» подали ответный иск против наследников Артура Конан Дойла
Здравый смысл на их стороне.4 ноя 2020 16:42
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