Кино Майя Хоук согласна с Милли Бобби Браун, что в «Очень странных делах» слишком много персонажей Своими мыслями актриса поделилась, сидя на детекторе лжи. 20 сен 2022 16:24

Кино Милли Бобби Браун считает, что в «Очень странных делах» должно быть больше смертей «Нам нужно быть похожими на «Игру престолов», – шутит актриса. 6 июл 2022 17:26

ТВ и сериалы Звезда «Очень странных дел» о четвертом сезоне: «Ставки будут как никогда высоки» Долгое ожидание окупится сполна. 30 июн 2021 16:44

Кино Слух: Netflix хочет пригласить Галь Гадот во франшизу «Энола Холмс» Она может сыграть Ирэн Адлер — любовный интерес Шерлока. 25 май 2021 15:07

ТВ и сериалы Новые фото со съемок четвертого сезона «Очень странных дел» намекают на серьезное происшествие в школе Хоукинса За дело берутся военные. 4 май 2021 11:41

Кино Милли Бобби Браун поделилась архивным видео, на котором она отрабатывает трюки «Энолы Холмс» Актриса ностальгирует по съемкам. 15 мар 2021 16:58

ТВ и сериалы Слух: Милли Бобби Браун может получить сольный спин-офф «Очень странных дел» Об этом говорят не впервые. 2 мар 2021 10:56

Кино «Годзилла против Конга»: Режиссер фильма подтвердил, что в битве монстров будет победитель И только один… 1 мар 2021 12:50

Кино Вышел новый рекламный ролик «Годзиллы против Конга» Премьера состоится в следующем месяце. 18 фев 2021 10:44

Кино В сиквеле «Энолы Холмс» главным злодеем может оказаться Мориарти Любопытно представить, как на эту информацию могут отреагировать потомки Артура Конан Дойла, с которыми у создателей фильма был конфликт. 25 янв 2021 16:59

Кино Опубликован новый синопсис блокбастера «Годзилла против Конга» Премьера состоится 20 мая 2021 года. 23 дек 2020 12:30

ТВ и сериалы Слух: Netflix разрабатывает спин-офф «Очень странных дел», посвященный Одиннадцать Его пилотный эпизод показали во втором сезоне шоу. 14 дек 2020 12:14

Кино Милли Бобби Браун может заключить с Netflix эксклюзивный контракт и возглавить новую экшен-франшизу Онлайн-сервис хочет укрепить сотрудничество с молодой звездой. 8 дек 2020 16:44

Звезды Обошла всех: возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас стала главной звездой 2020 года по версии IMDb Знаменитость обошла Марго Робби и возглавила престижный рейтинг. 3 дек 2020 13:43

Кино Конгзилла? Кинг Конга и Годзиллу соединили в одного странного монстра Культовые чудовища вернутся на экраны весной 2021 года. 24 ноя 2020 17:16

Звезды Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун снимется в новом фэнтезийном фильме от Netflix Милли Бобби Браун снимется в фильме по книге, которая еще даже не вышла. 12 ноя 2020 16:03