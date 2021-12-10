Татьяна Арнтгольц на схемочной площадке любит работать честно, не думая о том, сколько популярности принесет ей проект. Она уверена, что актерская работа должна приносить удовольствие, поэтому с легкостью отказывается от не понравившихся сценариев.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Татьяна родилась 18 марта 1982 года в Калининграде, в актерской семье. Девочка с самого рождения была не одна: через 20 минут после нее в семье появилась еще одна дочь, Ольга.

Девочки с малых лет проводили время в театре: пока родители были на сцене, они оставались на попечении костюмерш.

Но они не долго были в стороне, уже в 9 лет Таня впервые участвовала в спектакле «Золотой цыпленок» с ролью лягушонка.

Таня и Оля были очень энергичными детьми и больше любили ходить на занятия по гимнастике и пятиборью, чем в музыкальную школу, куда обеих записали родители. На экзамены по игре на скрипке девочки просто не пришли.

Татьяна сначала хотела стать журналистом, но после 9-го класса все-таки записалась в профильный актерский класс лицея вместе с сестрой. Там преподаватели впервые отметили, что сестры Арнтгольц очень разные по поведению и актерскому таланту. Они и получали совершенно разные роли, пока учились.

Получив аттестат, обе поступили в Щепкинское училище на курс ректора, Николая Афонина. И уже с первого курса Татьяна начала сниматься в кино. Ее дебютом на экране стала роль девушки главного героя в картине NEXT. Сокурсники так завидовали ее таланту, что никогда не поздравляли с успехами.

Личная жизнь, семья, муж и дети

На съемках сериала «Простые истины-2» в 2000 году Татьяна познакомилась с актером Анатолием Руденко. Сначала никакой химии между ними не возникло, но постепенно они узнавали друг друга, и взаимная симпатия переросла в чувство. В 2006 году их роман стал очевиден не только для знакомых, но и для поклонников. Однако из-за обилия работы у влюбленных было не так много времени друг на друга, и чувства перегорели.

Первым мужем актрисы стал Иван Жидков, который в юности был соседом знаменитости, но их знакомство были случайным. Они встретились в аэропорту, и Иван влюбился с первого взгляда. Молодые люди обменялись телефонами, встретились еще раз, а вскоре стали жить вместе.

Осенью 2008 года они поженились без пышных торжеств, в присутствии самых близких друзей. Через год у актерской четы родилась дочь Маша.

Несмотря на рождение ребенка Татьяне все присылали предложения новых ролей, вскоре она продолжила сниматься в кино. Карьера Ивана не так резво шла в гору, и супруги начали ссориться. Только в конце 2013 года стало известно, что еще летом артисты расстались.

Татьяна растит дочь не так, как росла сама. Она настаивает, что упор нужно сделать на учебе, а захочет ли Маша работать в сфере театра и кино, девочка решит сама, когда подрастет. Пока звездная наследница такого желания не выражала, а ее главным увлечением стал конный спорт.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

Татьяне приписывали еще несколько романов с коллегами по съемочной площадке, в том числе с Григорием Антипенко и Сергеем Перегудовым, но актриса не подтвердила ни один из них. Пока в декабре 2018 года не появилась на публике под руку с актером Марком Богатыревым.

После этого звезды перестали скрывать свои отношения: они вместе выходили в свет, публиковали совместные фото в соцсетях, писали трогательные поздравления на именины. Летом 2019 года актриса познакомила Марка со своими родителями, чем спровоцировала слухи о помолвке и скорой свадьбе. Сам Марк весной 2020 года подтвердил, что намерен отвести Татьяну под венец и планирует сделать это в ближайшем будущем.

Фильмы и сериалы с Татьяной Арнтгольц в главной роли

Кадр из фильма "Снайперы: любовь под прицелом"

В 2000 году начинающая актриса дебютировала в 4-серийном фильме NEXT, после которого ее пригласили в сериал «Простые истины». Проект сделал из актрисы звезду в одно мгновение: ее приглашали на интервью, зазывали в новые проекты, зрители узнавали на улицах.

Но слава не помогла ей найти работу в театре после окончания училища. Единственная труппа, которая согласилась принять к себе молодую звезду, поставила условие: театр или кино. Татьяна выбрала съемки, ее как раз пригласили в новый проект да не в одни. В 2003 году она сыграла главные роли сразу в трех картинах: «Зачем тебе алиби?», «Медовых месяц», «Кавалеры морской звезды». Ей даже пришлось отказаться от некоторых предложений, но там сестру заменила Ольга.

Режиссеры продолжали примерять на Татьяну образы нежных и хрупких девушек, пока в 2004 году она не сыграла Веру в сериале «Наваждение». Ее героине пришлось побывать в тюрьме и психиатрической лечебнице, а актрисе — сыграть непросто характер.

После этого режиссеры поняли, что Татьяна может воплотить на экране и более глубокие образы, чем ей доставались обычно.

В творческую копилку звезды вошли еще много проектов, из которых зрителям больше запомнились «Талисман любви», «Брак по завещанию», «Фурцева», «Виктория», «Соблазн», «Чемпионы», «Прошлое умеет ждать», «Наживка для ангела», «Сезон дождей».

Особую строчку в творчестве Татьяны занимают военные фильмы: «Снайперы: любовь под прицелом», «Ночные ласточки», «Под ливнем пуль». Роль медсестры в последней картине сама актриса считает одной из лучших в своей карьере.

Инстаграм

В личном блоге (https://www.instagram.com/tarntgoltsofficial) Татьяна публикует кадры их картин со своим участием, рабочие моменты со съемочных площадок. Она делится с поклонниками впечатлениями от поездок и красивыми видами, встреченными в путешествиях. Она часто рассказывает о встречах с сестрой и времени, проведенном со своим бойфрендом Марком.

Актриса не остается в стороне от благотворительности. Она иногда публикует объявления о сборе средств на лечение детей. Недавно звезда поддержала проект Нелли Уваровой для особых детей и получила футболку с рисунком одного из подопечных Нелли.