Вин Дизель
Джейсон Момоа рассказал, каким будет его персонаж из «Форсажа 10»
Доминику Торетто будет противостоять андрогинный садист.24 авг 2022 17:41
Мишель Родригес в восторге от «энергии любви» на съемках «Форсажа 10»
Похоже, уход Джастина Лина вовсе не станет для фильма невосполнимой потерей.1 авг 2022 20:29
Вин Дизель рассказал, что в изначальном сценарии «Форсажа 10» не было Джорданы Брюстер
Исполнитель роди Доминика Торетто вновь отмечает важность семьи.22 апр 2022 14:50
До съемок в «Форсаже» Галь Гадот претендовала на роль девушки Джеймса Бонда
Но в ней актриса, похоже, была не слишком заинтересована.10 янв 2022 10:30
В какой последовательности смотреть все части «Хитмэна»?
Существует два фильма – «Хитмэн» (2007) и «Хитмэн: Агент 47» (2015). Однако «Хитмэн: Агент 47» представляет собой не продолжение, а ремейк.10 янв 2022 08:58
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Три икса»
Эти фильмы полюбились многим зрителям.29 дек 2021 16:51
Раскрыто, почему лысеющий Лепс не носит парик: «По пьяни потеряет»
Певца сравнили с Хрусталевым.1 дек 2021 13:16
У Дуэйна Джонсона уже есть идея для сиквела «Хоббса и Шоу»
Ее одобрила творческая команда основной франшизы.4 ноя 2021 12:18
Режиссер Джеймс Ганн опубликовал фото с офисным псом, намекая на скорый старт съемок «Стражей Галактики 3»
На заднем фоне запечатлено нечто интригующее.3 ноя 2021 13:39
Кто озвучивает Доминика Торетто в «Форсажах» на русском?
Этот персонаж уже стал визитной карточкой Вин Дизеля.1 ноя 2021 12:23
Пережившего страшную трагедию Шепелева обвинили в лицемерии
Шепелева обвинили в лицемерии по отношению к Орловой.27 окт 2021 08:47
Лудакрис хотел бы, чтобы дочь Пола Уокера присоединилась к «Форсажу»
Эту идею уже поддержали Вин Дизель и Джордана Брюстер.9 окт 2021 12:09
Вин Дизель сообщил, что выход «Риддика 4» «ближе, чем вы думаете»
Актер побывал на встрече, которая играет важную роль в судьбе проекта.27 сен 2021 13:17
«Папа бы гордился»: дочь покойного Пола Уокера выходит замуж
Хотя Брайан О’Коннор во вселенной «Форсажа» еще жив, самому Полу уже не доведется увидеть дочь в свадебном платье.10 авг 2021 11:20
Галкин, Дизель, Хилькевич и другие звезды, которых случайно «похоронили»
Поклонники не раз хватались за сердце из-за неожиданных новостей.2 авг 2021 12:30
Режиссер «Форсажа» помышляет о возвращении героя Пола Уокера в финальных частях франшизы
Джастин Лин постоянно думает о том, как вернуть персонажа на экраны.2 июл 2021 16:47
Вин Дизель ответил, вернется ли Карди Би в «Форсаже 10»
На звезду хип-хопа у создателей саги большие планы.24 июн 2021 11:40
Вин Дизель ответил, возможен ли приквел «Форсажа» о Доминике Торетто
Актер считает, что это вполне реально.18 июн 2021 15:43
Режиссер Джастин Лин допускает возвращение Дуэйна Джонсона в финальных частях «Форсажа»
По его словам, его появление всегда было в планах.18 июн 2021 12:17
«Улыбался как Чеширский Кот»: Вин Дизель рассказал о своей реакции на космический полет в «Форсаже 9»
Актер решил, что стоит рискнуть.16 июн 2021 18:57
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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