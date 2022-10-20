Все новости Зак Снайдер

Зак Снайдер

Общество
В лесах России появились «зомби»: чем они опасны
В сети уже появились пугающие видео.
Технологии
Роботов скоро станет невозможно отличить от человека
Специалисты из Российского государственного гуманитарного университета разработали новый метод, как помочь роботам выглядеть более человечно благодаря осмысленному взгляду.
Технологии
Робот Optimus от Илона Маска вышел на сцену, станцевал и помахал зрителям
Глава компании Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. Предполагается, что вскоре он заменит людей на производствах, а также будет продаваться за 20 тысяч долларов.
Кино
Warner Bros организует «похоронный показ» отмененного фильма «Бэтгёрл»
Но мы все равно его не увидим.
Кино
Джесси Айзенберг о возвращении к роли Лекса Лютора в киновселенной DC: «Это был бы шок»
Актер открыт к супергеройским проектам.
Кино
Режиссер Джеймс Ганн считает, что фильм о Скуби-Ду с рейтингом 18+ вполне возможен
Эта идея особенно нравится Мэттью Лилларду.
Кино
Тайка Вайтити не заинтересован в выпуске режиссерской версии «Тора: Любовь и гром»
«Режиссерские версии – это не круто», – считает Вайтити.
Кино
Роберта Паттинсона заменили на Бена Аффлека в deepfake-отрывках из «Бэтмена»
Смотрится интересно, но не совсем естественно.
Кино
Зрительский рейтинг «Бэтмена» на Rotten Tomatoes лишь немногим уступает «Темному рыцарю»
Приведены оценки всех фильмов с персонажем.
Кино
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.
Кино
В какой последовательности смотреть все фильмы про Супермена по хронологии?
Вселенная Зака Снайдера насчитывает четыре главы истории о Супермене и его «коллегах».
Кино
Согласно критикам, Хит Леджер остается лучшим воплощением Джокера в кино
Фильм с этим персонажем имеет самый высокий критический рейтинг среди других кинокомиксов про Бэтмена.
Кино
Кто озвучивает Мстителей в фильмах Марвел на русском?
Тони Старка озвучивает Владимир Зайцев («Форсаж 9», «Гнев человеческий», «Маяк»). 
Кино
Кто озвучивает фильм «Троя» на русском?
Ахиллеса в исполнении Брэда Питта на русский язык дублировал Юрий Владимирович Деркач (франшиза «Обитель зла», сериал «Служанка», «Город грехов 2», «300 спартанцев»).
Кино
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.
Кино
Лесли Грэйс о своей реакции на получение роли Бэтгерл: «У меня буквально сломался мозг»
Актриса не могла поверить своему счастью. 
Кино
Релиз «Отряда самоубийц: Миссия навылет» на Blu-ray будет включать массу бонусов и удаленных сцен
Фильм появится на физических носителях ближе к концу октября.
Кино
Джеймс Ганн заинтересован в съемках «Отряда самоубийц 3»
Ранее студия подтвердила дальнейшее сотрудничество с постановщиком.
Кино
По словам продюсера, сиквела «Лиги справедливости» в ближайшие годы ждать не стоит
Но надежда на воссоединение супергероев все же есть.
ТВ и сериалы
Кевин Смит забавно высказался о сексуальной жизни Бэтмена: «Он хорош во всем»
Он шутит, что во время своих странствий Брюс Уэйн встретил «мастера-лизуна».
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