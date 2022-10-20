Зак Снайдер
В лесах России появились «зомби»: чем они опасны
В сети уже появились пугающие видео.20 окт 2022 13:40
Роботов скоро станет невозможно отличить от человека
Специалисты из Российского государственного гуманитарного университета разработали новый метод, как помочь роботам выглядеть более человечно благодаря осмысленному взгляду.1 окт 2022 19:33
Робот Optimus от Илона Маска вышел на сцену, станцевал и помахал зрителям
Глава компании Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. Предполагается, что вскоре он заменит людей на производствах, а также будет продаваться за 20 тысяч долларов.1 окт 2022 17:16
Warner Bros организует «похоронный показ» отмененного фильма «Бэтгёрл»
Но мы все равно его не увидим.27 авг 2022 12:59
Джесси Айзенберг о возвращении к роли Лекса Лютора в киновселенной DC: «Это был бы шок»
Актер открыт к супергеройским проектам.21 авг 2022 13:11
Режиссер Джеймс Ганн считает, что фильм о Скуби-Ду с рейтингом 18+ вполне возможен
Эта идея особенно нравится Мэттью Лилларду.4 авг 2022 13:43
Тайка Вайтити не заинтересован в выпуске режиссерской версии «Тора: Любовь и гром»
«Режиссерские версии – это не круто», – считает Вайтити.11 июл 2022 16:41
Роберта Паттинсона заменили на Бена Аффлека в deepfake-отрывках из «Бэтмена»
Смотрится интересно, но не совсем естественно.26 май 2022 16:53
Зрительский рейтинг «Бэтмена» на Rotten Tomatoes лишь немногим уступает «Темному рыцарю»
Приведены оценки всех фильмов с персонажем.5 мар 2022 12:15
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.6 янв 2022 14:16
В какой последовательности смотреть все фильмы про Супермена по хронологии?
Вселенная Зака Снайдера насчитывает четыре главы истории о Супермене и его «коллегах».24 дек 2021 07:03
Согласно критикам, Хит Леджер остается лучшим воплощением Джокера в кино
Фильм с этим персонажем имеет самый высокий критический рейтинг среди других кинокомиксов про Бэтмена.5 дек 2021 11:35
Кто озвучивает Мстителей в фильмах Марвел на русском?
Тони Старка озвучивает Владимир Зайцев («Форсаж 9», «Гнев человеческий», «Маяк»).13 окт 2021 15:50
Кто озвучивает фильм «Троя» на русском?
Ахиллеса в исполнении Брэда Питта на русский язык дублировал Юрий Владимирович Деркач (франшиза «Обитель зла», сериал «Служанка», «Город грехов 2», «300 спартанцев»).13 окт 2021 15:32
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.13 окт 2021 14:50
Лесли Грэйс о своей реакции на получение роли Бэтгерл: «У меня буквально сломался мозг»
Актриса не могла поверить своему счастью.18 сен 2021 12:37
Релиз «Отряда самоубийц: Миссия навылет» на Blu-ray будет включать массу бонусов и удаленных сцен
Фильм появится на физических носителях ближе к концу октября.7 сен 2021 15:35
Джеймс Ганн заинтересован в съемках «Отряда самоубийц 3»
Ранее студия подтвердила дальнейшее сотрудничество с постановщиком.5 сен 2021 11:57
По словам продюсера, сиквела «Лиги справедливости» в ближайшие годы ждать не стоит
Но надежда на воссоединение супергероев все же есть.9 авг 2021 13:13
Кевин Смит забавно высказался о сексуальной жизни Бэтмена: «Он хорош во всем»
Он шутит, что во время своих странствий Брюс Уэйн встретил «мастера-лизуна».25 июн 2021 14:57
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