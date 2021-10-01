Зоя Бербер получила звание одной из самых сексуальных женщин России без единой пикантной фотографии. Актриса не хочет зарабатывать популярность, обнажаясь перед камерой, ей больше по душе многочасовая работа.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Зоя родилась 1 сентября 1987 года в Перми. Девочка с самого детства проявляла недюжинный творческий талант и неуемную энергию. Родители отдали ее в класс с актерским уклоном, записали в танцевальную студию, и будущая звезда блистала в каждой школьной постановке.

Несмотря на привязанность к сцене Зоя и не думала становиться актрисой. В душе она была «пацанкой», стеснялась своего тела и больше всего хотела возиться с механизмами, поэтому планировала поступать на механика. Но, получив аттестат, подала документы в хореографическое училище – о чем в тот же день пожалела и позже поступила в техникум дизайна, чтобы выучиться на портного.

Получив диплом, будущая звезда поступила на курс Бориса Мильграма в Пермский институт искусства и культуры.

Родители и семья

Родные предоставили Зое полную свободу выбора, хотя вся семья души не чаяла в девочке и волновалась. Бербер несет в себе частицу каждого из родственников: имя ей досталось от бабушки, фамилия от деда-грека, а в семейном счастье поучаствовала прабабушка, которая посоветовала не гнаться за предметом первой любви, отбитым шустрой подружкой. Яркая внешность же красавице досталась от мамы, в которой смешалась немецкая, еврейская и татарская кровь.

Муж и дети

В 2010 году Зоя удачно прошла кастинг для съемок в сериале «Реальные пацаны», в котором снималась три года. Молодая актриса принципиально не отвечала на вопросы о личной жизни, и многие поклонники были уверены, что у нее роман с Николаем Наумовым, партнером по сериалу.

На самом деле артистка была неравнодушна к его другу, сценаристу Александру Синегузову.

Александр Синегузов и Зоя Бербер

Свидания Зои и Александра привели к тому, что молодые люди решили жить вместе. Оба держали свои отношения в тайне от публики, но вскоре их секрет был раскрыт: артистка забеременела и скрывать это долго не вышло. О таинственном кавалере Зои рассказал его коллега Антон Богданов, и об их романе узнала вся страна.

Ни публичность, ни рождение дочери Нади летом 2015 года не заставили влюбленных оформить свои отношения. Они по-прежнему живут вместе, Зоя намекает, что готова родить Надежде братика или сестричку, а то и трех, но на свадьбе не настаивает.

За время беременности актриса набрала 24 кг, но после родов начала тренироваться, занялась силовой йогой, ограничила себя в еде – и быстро сбросила все лишнее.

Съемки в постельных сценах

Кадр из сериала "Фарц"

Сейчас Зоя находится в отличной форме: при 174 см роста весит 50 кг. Но она не спешит раз за разом похвастаться фигурой на фотографиях в купальнике, а то и без него. Несмотря на это журнал «Максим» включил актрису в список самых сексуальных девушек России.

Режиссер сериала «Фарца» Егор Баранов, уважая ее решение и для внутреннего комфорта актеров, во время съемок интимных сцен оставлял на площадке только оператора. С партнером Александром Петровым Зоя познакомилась всего за день до съемки интимного эпизода, но во время работы не было ни лишнего стеснения, ни других неудобств.

А вот в картине «Проект «Анна Николаевна» в постельных сценах Зою заменила дублерша. Актриса тоже участвовала в отборе своей замены и проследила, чтобы пропорции у нее были идеальными – точно по условиям сценария.

Сериалы с Зоей Бербер в главной роли

Кадр из сериала "Реальные пацаны"

И в Перми, и в Москве Зоя делит свое время не только между семье и кино, но и уделяет внимание работе в театре и на телевидении. Жесткий график не позволил ей получить диплом, хотя оставалось доучиться всего полгода. Но артистка не теряет надежды пройти продюсерские курсы где-нибудь за границей.

А пока она берется за разные роли, чтобы показать, сколько мастерства вложили в нее преподаватели. После роли Леры в «Реальных пацанах» Зою пригласили на роль Нади в «Фарцу», где актриса сломала прилипший к ней образ. В 2018 году она сыграла главную роль в комедии «Счастья! Здоровья!» и поняла, какой точно не хочет видеть собственную свадьбу.

В картине «Девять жизней» ее экранным супругом стал Александр Самойленко, а сама Бербер сыграла влюбленную мечтательницу, которой приходится справляться с воинственно настроенными родственниками мужа. В том же 2019 году вышли также «Новогодний ремонт» и «Фантом» с Зоей в главных ролях. Параллельно закончились съемки детектива «Душегубы», но постпродакшен затянулся, и актриса не знает, когда лента увидит свет.

В 2020 году артистка поучаствовала в проекте «Любовь в нерабочие недели», главной темой которого стала жизнь в условиях режима самоизоляции.

Проект «Анна Николаевна»

Кадр из сериала "Проект "Анна Николаевна"

Весной 2020 года состоялась премьера комедийного сериала «Проект «Анна Николаевна», с Бербер в главной роли. По сюжету, в провинциальный отдел МВД доставляют прототип полицейского-андроида Анны Николаевны. О настоящей природе Ани знает только начальник отдела в исполнении Сергея Гармаша, а остальным новоприбывшую представляют как дочку министра. Экранным напарником андроида стал персонаж Антона Филипенко.

Инстаграм

Страница Зои Бербер в Instagram (https://www.instagram.com/zberberr) действительно больше похожа на личный блог, чем на аккаунт актрисы. Хотя звезда делится и фотографиями с площадки, рассказывает о рабочих моментах и рекламирует проекты со своим участием, немалую часть контента занимают личные фотографии. Зоя делится кадрами с дочкой Надей, моментами своих поездок и историями о своих буднях. Иногда она рассказывает о способах сохранения привлекательности, которыми пользуется сама.