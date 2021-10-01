Все новости Зоя Бербер

Зоя Бербер

Зоя Бербер получила звание одной из самых сексуальных женщин России без единой пикантной фотографии. Актриса не хочет зарабатывать популярность, обнажаясь перед камерой, ей больше по душе многочасовая работа.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Зоя родилась 1 сентября 1987 года в Перми. Девочка с самого детства проявляла недюжинный творческий талант и неуемную энергию. Родители отдали ее в класс с актерским уклоном, записали в танцевальную студию, и будущая звезда блистала в каждой школьной постановке.

Несмотря на привязанность к сцене Зоя и не думала становиться актрисой. В душе она была «пацанкой», стеснялась своего тела и больше всего хотела возиться с механизмами, поэтому планировала поступать на механика. Но, получив аттестат, подала документы в хореографическое училище – о чем в тот же день пожалела и позже поступила в техникум дизайна, чтобы выучиться на портного.

Получив диплом, будущая звезда поступила на курс Бориса Мильграма в Пермский институт искусства и культуры.

Родители и семья

Родные предоставили Зое полную свободу выбора, хотя вся семья души не чаяла в девочке и волновалась. Бербер несет в себе частицу каждого из родственников: имя ей досталось от бабушки, фамилия от деда-грека, а в семейном счастье поучаствовала прабабушка, которая посоветовала не гнаться за предметом первой любви, отбитым шустрой подружкой. Яркая внешность же красавице досталась от мамы, в которой смешалась немецкая, еврейская и татарская кровь.

Муж и дети

В 2010 году Зоя удачно прошла кастинг для съемок в сериале «Реальные пацаны», в котором снималась три года. Молодая актриса принципиально не отвечала на вопросы о личной жизни, и многие поклонники были уверены, что у нее роман с Николаем Наумовым, партнером по сериалу.

На самом деле артистка была неравнодушна к его другу, сценаристу Александру Синегузову.

Александр Синегузов и Зоя Бербер

Свидания Зои и Александра привели к тому, что молодые люди решили жить вместе. Оба держали свои отношения в тайне от публики, но вскоре их секрет был раскрыт: артистка забеременела и скрывать это долго не вышло. О таинственном кавалере Зои рассказал его коллега Антон Богданов, и об их романе узнала вся страна.
Ни публичность, ни рождение дочери Нади летом 2015 года не заставили влюбленных оформить свои отношения. Они по-прежнему живут вместе, Зоя намекает, что готова родить Надежде братика или сестричку, а то и трех, но на свадьбе не настаивает.

За время беременности актриса набрала 24 кг, но после родов начала тренироваться, занялась силовой йогой, ограничила себя в еде – и быстро сбросила все лишнее.

Съемки в постельных сценах

Кадр из сериала "Фарц"

Сейчас Зоя находится в отличной форме: при 174 см роста весит 50 кг. Но она не спешит раз за разом похвастаться фигурой на фотографиях в купальнике, а то и без него. Несмотря на это журнал «Максим» включил актрису в список самых сексуальных девушек России.

Режиссер сериала «Фарца» Егор Баранов, уважая ее решение и для внутреннего комфорта актеров, во время съемок интимных сцен оставлял на площадке только оператора. С партнером Александром Петровым Зоя познакомилась всего за день до съемки интимного эпизода, но во время работы не было ни лишнего стеснения, ни других неудобств.

А вот в картине «Проект «Анна Николаевна» в постельных сценах Зою заменила дублерша. Актриса тоже участвовала в отборе своей замены и проследила, чтобы пропорции у нее были идеальными – точно по условиям сценария.

Сериалы с Зоей Бербер в главной роли

Кадр из сериала "Реальные пацаны"

И в Перми, и в Москве Зоя делит свое время не только между семье и кино, но и уделяет внимание работе в театре и на телевидении. Жесткий график не позволил ей получить диплом, хотя оставалось доучиться всего полгода. Но артистка не теряет надежды пройти продюсерские курсы где-нибудь за границей.
А пока она берется за разные роли, чтобы показать, сколько мастерства вложили в нее преподаватели. После роли Леры в «Реальных пацанах» Зою пригласили на роль Нади в «Фарцу», где актриса сломала прилипший к ней образ. В 2018 году она сыграла главную роль в комедии «Счастья! Здоровья!» и поняла, какой точно не хочет видеть собственную свадьбу.

В картине «Девять жизней» ее экранным супругом стал Александр Самойленко, а сама Бербер сыграла влюбленную мечтательницу, которой приходится справляться с воинственно настроенными родственниками мужа. В том же 2019 году вышли также «Новогодний ремонт» и «Фантом» с Зоей в главных ролях. Параллельно закончились съемки детектива «Душегубы», но постпродакшен затянулся, и актриса не знает, когда лента увидит свет.

В 2020 году артистка поучаствовала в проекте «Любовь в нерабочие недели», главной темой которого стала жизнь в условиях режима самоизоляции.

Проект «Анна Николаевна»

Кадр из сериала "Проект "Анна Николаевна"

Весной 2020 года состоялась премьера комедийного сериала «Проект «Анна Николаевна», с Бербер в главной роли. По сюжету, в провинциальный отдел МВД доставляют прототип полицейского-андроида Анны Николаевны. О настоящей природе Ани знает только начальник отдела в исполнении Сергея Гармаша, а остальным новоприбывшую представляют как дочку министра. Экранным напарником андроида стал персонаж Антона Филипенко.

Инстаграм

Страница Зои Бербер в Instagram (https://www.instagram.com/zberberr) действительно больше похожа на личный блог, чем на аккаунт актрисы. Хотя звезда делится и фотографиями с площадки, рассказывает о рабочих моментах и рекламирует проекты со своим участием, немалую часть контента занимают личные фотографии. Зоя делится кадрами с дочкой Надей, моментами своих поездок и историями о своих буднях. Иногда она рассказывает о способах сохранения привлекательности, которыми пользуется сама.

Звезды
«Время тишины»: Зоя Бербер рассказала о своих планах на осень
Звезда «Реальных пацанов» мечтает о новых путешествиях.
Звезды в соцсетях
«На вас природа постаралась»: Зоя Бербер из «Реальных пацанов» показала детское фото с красавицей-мамой
Звезда сериалов поделилась архивным семейным кадром.
Звезды в соцсетях
«Соблазнительные красотки»: Маша Горбань интригует фанатов совместной съемкой с Зоей Бербер
Знаменитость предложила поклонникам угадать совместный проект артисток.
Звезды в соцсетях
«Итальянская женщина»: Зоя Бербер из «Реальных пацанов» похвасталась фигурой в пикантном платье с сеткой
Актриса призналась, что собирается худеть.
Звезды в соцсетях
«Пацаном не рождаются»: Зоя Бербер примерила мужскую роль для новогодней серии «Проекта "Анна Николаевна"»
Актриса удивила поклонников неожиданным перевоплощением.
Звезды в соцсетях
«Когда твои кумиры Монро и Джей Ло»: Зоя Бербер в ботфортах и мини подразнила фанатов смелым видео
Актриса показала, как прошла работа над недавней фотосессией.
Звезды в соцсетях
«Фантастичная!»: Зоя Бербер на премьере «Реальных пацанов против зомби» показала необычное платье
В столице состоялся показ фильма про зомби-апокалипсис в Перми.
Звезды
«Лети, Зоя, лети»: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер намерена сняться в космосе
Зоя Бербер улетит от пацанов в космос?
Звезды в соцсетях
«Уже десять лет?»: сериал «Реальные Пацаны» возвращается на большие экраны
Новостью поделилась на своей странице актриса Зоя Бербер.
Звезды
«Пацаны против зомби»: Зоя Бербер и Николай Наумов воссоединились на съемках
Актриса сообщила о выходе на экраны фантастической истории с любимыми героями.
Звезды
«Это Анна Николаевна?»: Зоя Бербер заинтриговала фанатов кадрами со съемок нового сериала
Актриса возвращается к роли сексуального андроида.
Звезды
«Неудачный прикид»: фанаты критикуют Зою Бербер за образ на премии «ОК! Awards»
Поклонники не оценили замысловатый наряд актрисы.
Дети
«Уже такая взрослая?»: Зоя Бербер удивила сеть фото с дочкой на руках
Совместный снимок актрисы с малышкой поразил ее подписчиков.
ТВ и сериалы
«Второй волне быть!»: Зоя Бербер взбудоражила сеть информацией о съемках в сиквеле сериала «Чума!»
Актриса вновь вернется к роли Марты в комедийном шоу. 
Звезды
«Это запрещённые приёмчики»: Зоя Бербер похвасталась грудью в откровенном наряде
33-летняя актриса взбудоражила фанатов. 
Звезды
«Шпица в домашнем халате пришла?»: звезды хорошенько повеселились на дне рождения Зои Бербер
Актриса поделилась снимками с яркого праздника.
Звезды
«Я влюбился снова»: звезда «Проекта «Анна Николаевна» Зоя Бербер показала грудь на чувственном фото
Актриса приняла участие в специальном фотопроекте.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории