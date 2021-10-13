Александра Никифорова стала актрисой по примеру своей тети и ни разу не разочаровалась в профессии. Артистка не считает известность главной наградой для актера, по ее мнению, это просто признак того, что ты хорошо сделал свою работу.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Александра родилась 16 февраля 1993 года в Севастополе. С самого детства девочка выбрала своим кумиром тетю, работавшую в Театре Черноморского флота, и решила стать актрисой. В 15 лет будущая звезда уже блистала в театре юного зрителя.

В выпускном классе она выиграла бесплатное обучение в Санкт-Петербургском университете и начала изучать актерское мастерство. Через полгода она начала сомневаться в выборе и перевелась на лингвистический факультет, но поняла, что там ей точно не место.

Саша бросила учебу, а осенью на общих основаниях поступила в Российский институт сценических искусств, но и его не закончила. В 2015 году будущая звезда взяла академотпуск, а позже и вовсе перевелась в московское театральное училище имени Щепкина. Там в 2017 году она наконец получила диплом.

Личная жизнь

Жизнь будущей звезды в Санкт-Петербурге сильно изменилась не только благодаря выигранному месту в университете. В северной столице молодая актриса встретила свою любовь, ради которой перебралась в Москву. Режиссер Евгений Семенов прочно занял место в сердце Александры, и вскоре влюбленные поженились.

В 2015 году Никифорова забеременела и взяла отпуск в вузе. Но после рождения дочери Ани она не долго оставалась дома: ради новой роли она отказалась от декрета.

Часто муж привозил Анечку прямо на съемочную площадку, чтобы Александра могла покормить малышку. Актрисе для этого выделили отдельную комнату.

Через год после рождения дочери между супругами начались скандалы. Муж обвинил Александру в попытке переписать все доходы семьи на себя и в измене. Знаменитости расстались, и Аня осталась с отцом, потому что Александра постоянно была занята на съемках. В 2017 году между бывшими супругами прогремел еще один скандал: актриса взяла дочь на месяц, чтобы свозить к морю, и не вернула Аню к отцу.

Пока Александра снималась в Турции, дочь находилась с ее родителями, а Евгений начал готовиться к суду по установлению единоличной опеки. Он обвинил бывшую супругу в том, что она снималась в фильмах для взрослых, но актриса не стала никак комментировать его обвинения. В конце концов, Никифорова и Семенов договорились, кто и сколько времени будет проводить с дочерью, и о скандале забыли.

Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру

Кадр из сериала "Султан моего сердца"

Во время работы над сериалом «Султан моего сердца» Александра сдружилась с актером Али Эрсаном Дуру, своим партнером по съемкам. Им не помешал даже языковой порог: хотя актрисе и пришлось в срочном порядке выучить турецкий язык, говорила она не совсем уверенно. С Эрсаном Дуру они объяснялись то на турецком, то на английском. Актеры проводили много времени и за кадром, а артист даже посетил Москву, где Александра устроила ему экскурсию.

Из-за их близкого общения поклонники и пресса заговорила о романе. Сначала актеры не комментировали слухи, но позже Никифорова заявила, что с турецким коллегой у них только дружеские отношения.

Фильмы и сериалы с Александрой Никифоровой в главной роли

Кадр из сериала "Анна детективъ"

Первую роль в кино звезда сыграла в 15 лет. Она перевоплотилась в школьницу Люду Свиридову в приключенческой картине «Трое с площади Карронад». В студенческие годы ее творческую копилку пополнили несколько фильмов, куда молодую актрису приглашали на эпизодические роли.

И вот в 2016 году ей предложили сыграть главную героиню в сериале «Анна-детективъ», в числе режиссеров которого был ее супруг Евгений Семенов. Роль медиума-помощницы полиции стала весьма близка Александре и принесла актрисе любовь зрителей.

Позже актриса успела поработать с Сергеем Безруковым в «Годунове», Алексеем Серебряковым в «Докторе Рихтере».

В 2018 году она исполнила главную роль в картине «Оборванная мелодия», и спешно начала учить турецкий язык для съемок в сериале «Султан моего сердца». Образ дочери русского посла, которая преподает французский язык детям турецкого султана сделала Никифорову по-настоящему знаменитой.

Пока Александра была в Турции, закончилась работа над отснятыми ранее «Кассиршами», «Невестой комдива». В 2019 году Никифорова параллельно работает в продолжении «Анны-детектива» и картинах «Тайна последней главы», «Прыжок богомола». Продолжается работа над лентами «Другая кровь», «Одно теплое слово», «Чистые руки».

Официальный Инстаграм

Как всякая современная знаменитость Александра ведет страницу в Instagram. Актриса рассказывает подписчикам не только о рабочих моментах и новых ролях. Она делится впечатлениями от путешествий, например, в 2019 году она вернулась в Турцию, но уже в качестве туристки.

Никифорова не стесняется показаться перед подписчиками без макияжа и прически, а они отвечают ей комплиментами. Поклонники актрисы видят, как растет ее дочь, хотя такие кадры и не самые частые в личном блоге артистки.