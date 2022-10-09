Джаред Лето
Чем закончится сериал «Жизнь по вызову»
В Сети обсуждают скандальную премьеру с Павлом Прилучным, которую раньше хотели назвать «Рынок шкур».9 окт 2022 21:20
Постарела и сменила имидж: что стало с Тони Брэкстон, спевшей UnBreak My Heart
В конце 90-х Тони Брэкстон буквально разрывала все мировые чарты своими хитами, но затем ушла в тень.7 окт 2022 10:59
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда
Голливудский актер воплотит на экране образ легендарного модельера.7 окт 2022 08:57
Мэтт Смит не расстраивается из-за провала «Морбиуса»
Актер уже смирился.7 авг 2022 13:25
Слух: в «Веноме 3» персонаж Тома Харди наконец схлестнется с Человеком-пауком
Инсайдеры полагают, что Питер Паркер может оказаться другим.31 дек 2021 11:23
Согласно критикам, Хит Леджер остается лучшим воплощением Джокера в кино
Фильм с этим персонажем имеет самый высокий критический рейтинг среди других кинокомиксов про Бэтмена.5 дек 2021 11:35
«Регина Дубовицкая на минималках»: изменившийся Малахов показал себя во всей красе
Ведущий неприятно удивил поклонников.5 дек 2021 08:00
Леди Гага и Адам Драйвер сымпровизировали сцену секса в фильме «Дом Gucci»
«Мы чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы делать то, что необходимо», — говорит Драйвер.20 ноя 2021 11:06
Сальма Хайек опозорилась на премьере фильма: «Сумоист, одетый в платье»
Сальму Хайек раскритиковали за неудачный наряд.11 ноя 2021 10:06
Появился новый постер «Дома Гуччи» со всеми ключевыми персонажами фильма
На плакате запечатлены Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и другие.30 сен 2021 15:08
В изначальной задумке «Сверхъестественного» братьев Винчестеров не было
Главным героем должен был стать журналист, путешествующий по стране.28 май 2021 16:25
Сальма Хайек похвалила Леди Гагу за роль в «Доме Гуччи»
Звезда всего пару раз видела такую актерскую преданность персонажу.24 май 2021 15:48
Леди Гага выложила фото с Ридли Скоттом в честь окончания съемок «Дома Гуччи»
Актриса радостно постукивает кулаками с пожилым режиссером.11 май 2021 16:32
«Это слишком мило!»: Джаред Лето всполошил соцсети детским фото
Актер поздравил старшего брата с днем рождения и выложил архивный кадр.18 мар 2021 14:00
Леди Гага поделилась фото с Адамом Драйвером со съемок фильма о Гуччи
Фотография появилась у певицы в Instagram.10 мар 2021 11:07
Сериал «Супермен и Лоис» продлен на второй сезон
Шоу дебютировало 23 февраля этого года.3 мар 2021 09:53
Джаред Лето рассказал, что своим обликом в «Бойцовском клубе» он обязан Брэду Питту
Актер вспоминает съемки в фильме с большой теплотой.2 мар 2021 16:17
Слух: Бен Аффлек и Джаред Лето могут сняться в экранизации комикса «Бэтмен: Убийственная шутка»
Проект якобы находится на стадии обсуждения.15 фев 2021 12:12
Слух: Джаред Лето хочет, чтобы Зак Снайдер снял сольный фильм о Джокере
И, вероятнее всего, контракт актера это допускает.4 янв 2021 12:43
Джаред Лето может сыграть с Марго Робби в «Пиратах Карибского моря»
Фронтмен 30 Seconds to Mars может быть занят в женском спин-оффе приключенческого фильма.28 дек 2020 16:50
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