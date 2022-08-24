Все новости Джейсон Момоа

Джейсон Момоа

Кино
Джейсон Момоа рассказал, каким будет его персонаж из «Форсажа 10»
Доминику Торетто будет противостоять андрогинный садист.
Кино
Эмбер Херд пожаловалась, что ее роль в «Аквамене 2» была урезана
В этом актриса обвиняет Джонни Деппа и его команду.
Кино
Вин Дизель рассказал, что в изначальном сценарии «Форсажа 10» не было Джорданы Брюстер
Исполнитель роди Доминика Торетто вновь отмечает важность семьи.
Звезды
Актер Джейсон Момоа впервые после новости о разводе появился без обручального кольца
Звезду «Аквамена» видели возле супермаркета.
Звезды
От Гоар Аветисян до Гарика Харламова: самые громкие расставания в 2022 году
Винить в этом ретроградный Меркурий или обстоятельства так сложились — неизвестно.
Звезды
Разрушил веру в брак: Джейсон Момоа бросил жену после 16 лет отношений
Супруги продолжают любить друг друга.
Кино
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.
Кино
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.
Кино
Сколько частей у фильма «Аквамен» DC?
Пока в массовый прокат вышла первая часть «Аквамена» (2018).
Кино
Рэндолл Пак и еще трое артистов пополнили актерский состав «Аквамена 2»
В фильме появится противник Зеленого Фонаря. 
Кино
Джейсон Момоа дает характеристику Дункану Айдахо в новом проморолике «Дюны»
Легендарный воин и благородный страж. 
Кино
Джейсон Момоа поделился впечатлениями от новой «Дюны» — актер посмотрел фильм три раза
На один из просмотров он взял с собой детей.
Кино
Эмбер Херд показала свою подготовку к съемкам рукопашных схваток в «Аквамене 2»
Актриса продемонстрировала в видео свою боевую хореографию. 
Кино
Как Дрого встретил Дейенерис: Момоа и Кларк привели в восторг фанатов «Игры престолов»
Актер все так же носит экранную жену на руках.
Кино
Джейсон Момоа прибыл в Лондон для съемок «Аквамена 2»
На этот раз его персонаж будет блондином.
Кино
Дэйв Батиста хотел бы сыграть в «Звездном пути»
Актер считает, что он рожден для роли Клингонца.
Кино
Режиссер Джеймс Ван приветствует Эмбер Херд на съемках «Аквамена 2»
Актриса сейчас проходит обязательный карантин.
Кино
Слух: Netflix разрабатывает новый фильм с Эмбер Херд и Бри Ларсон
Засекреченный проект со звездами Marvel и DC.
Кино
Фото: Эмбер Херд усердно готовится к съемкам в «Аквамене 2»
Актриса озвучила название трека, под который она тренируется.
Кино
По слухам, в «Аквамене 2» будет еще больше магических и странных монстров
Это соответствует канону.
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