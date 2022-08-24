Джейсон Момоа
Джейсон Момоа рассказал, каким будет его персонаж из «Форсажа 10»
Доминику Торетто будет противостоять андрогинный садист.24 авг 2022 17:41
Эмбер Херд пожаловалась, что ее роль в «Аквамене 2» была урезана
В этом актриса обвиняет Джонни Деппа и его команду.18 май 2022 16:28
Вин Дизель рассказал, что в изначальном сценарии «Форсажа 10» не было Джорданы Брюстер
Исполнитель роди Доминика Торетто вновь отмечает важность семьи.22 апр 2022 14:50
Актер Джейсон Момоа впервые после новости о разводе появился без обручального кольца
Звезду «Аквамена» видели возле супермаркета.20 янв 2022 14:31
От Гоар Аветисян до Гарика Харламова: самые громкие расставания в 2022 году
Винить в этом ретроградный Меркурий или обстоятельства так сложились — неизвестно.19 янв 2022 16:15
Разрушил веру в брак: Джейсон Момоа бросил жену после 16 лет отношений
Супруги продолжают любить друг друга.14 янв 2022 08:01
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.6 янв 2022 14:16
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.28 ноя 2021 12:23
Сколько частей у фильма «Аквамен» DC?
Пока в массовый прокат вышла первая часть «Аквамена» (2018).22 окт 2021 12:01
Рэндолл Пак и еще трое артистов пополнили актерский состав «Аквамена 2»
В фильме появится противник Зеленого Фонаря.27 сен 2021 14:04
Джейсон Момоа дает характеристику Дункану Айдахо в новом проморолике «Дюны»
Легендарный воин и благородный страж.23 сен 2021 16:53
Джейсон Момоа поделился впечатлениями от новой «Дюны» — актер посмотрел фильм три раза
На один из просмотров он взял с собой детей.12 сен 2021 11:18
Эмбер Херд показала свою подготовку к съемкам рукопашных схваток в «Аквамене 2»
Актриса продемонстрировала в видео свою боевую хореографию.18 авг 2021 14:08
Как Дрого встретил Дейенерис: Момоа и Кларк привели в восторг фанатов «Игры престолов»
Актер все так же носит экранную жену на руках.16 авг 2021 10:00
Джейсон Момоа прибыл в Лондон для съемок «Аквамена 2»
На этот раз его персонаж будет блондином.19 июл 2021 14:23
Дэйв Батиста хотел бы сыграть в «Звездном пути»
Актер считает, что он рожден для роли Клингонца.28 июн 2021 16:53
Режиссер Джеймс Ван приветствует Эмбер Херд на съемках «Аквамена 2»
Актриса сейчас проходит обязательный карантин.21 июн 2021 16:00
Слух: Netflix разрабатывает новый фильм с Эмбер Херд и Бри Ларсон
Засекреченный проект со звездами Marvel и DC.26 май 2021 16:22
Фото: Эмбер Херд усердно готовится к съемкам в «Аквамене 2»
Актриса озвучила название трека, под который она тренируется.27 апр 2021 10:27
По слухам, в «Аквамене 2» будет еще больше магических и странных монстров
Это соответствует канону.17 мар 2021 15:47
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