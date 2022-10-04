Галь Гадот
В постели с русской: непростой тест для Джеймса Бонда
Оказалось, что всем кандидатам на роль Джеймса Бонда необходимо проходить сложный тест, который связан с фильмом «Из России с любовью».4 окт 2022 13:27
В игровом ремейке «Белоснежки» Галь Гадот будет петь и танцевать
Актрисе очень нравится ее новый образ.20 апр 2022 17:36
Ливан и Кувейт отказались показывать «Смерть на Ниле» из-за наличия в фильме Галь Гадот
Препятствием стала служба актрисы в армии Израиля.11 фев 2022 16:03
Человек-паук на «Оскаре», 3 сезон «Великой» и новый «Пункт назначения»: кинодайджест
Стало известно, кто снимет новую часть «Тихого места».12 янв 2022 12:35
До съемок в «Форсаже» Галь Гадот претендовала на роль девушки Джеймса Бонда
Но в ней актриса, похоже, была не слишком заинтересована.10 янв 2022 10:30
Продюсер «Красного уведомления» не исключает выпуск сиквела, если того потребуют фанаты
У создателей уже есть идеи насчет продолжения.8 янв 2022 12:14
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.6 янв 2022 14:16
В честь годовщины премьеры «Чудо-женщины: 1984» Галь Гадот поделилась подборкой архивных фото со съемок
Актриса намекнула, что ждет съемок третьей части.27 дек 2021 14:08
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором.21 дек 2021 15:26
Секс-скандалами едины: как актрисы поставили на колени Голливуд, вскрыв его темные секреты
Отношение к женщинам в сердце киноиндустрии изменилось после жутких обвинений в адрес самых влиятельных мужчин этой сферы.21 дек 2021 10:00
Райан Рейнольдс рассказал о своей самой первой роли: «Мне тогда было лет 18–19»
От краха актера спасла лишь импровизация.19 ноя 2021 15:45
«Лучше смотреть, занимаясь другими делами»: за что критики обругали «Красное уведомление»
Новый комедийный боевик не спасла даже звездная тройка в лице актеров Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.12 ноя 2021 15:05
Дуэйн Джонсон показал пару новых фото со съемок «Красного уведомления»
Также актер намекнул, когда ждать премьеру.22 июн 2021 17:16
Галь Гадот уже подогревает интерес к «Чудо-женщине 3»
Она заявила, что сделает все возможное для достойного продолжения истории.4 июн 2021 15:34
Слух: Netflix хочет пригласить Галь Гадот во франшизу «Энола Холмс»
Она может сыграть Ирэн Адлер — любовный интерес Шерлока.25 май 2021 15:07
Слух: Галь Гадот может сыграть принцессу ситхов в новых «Звездных войнах»
Фильм представит историю семьи, относящейся к Темной стороне.11 май 2021 16:23
Фанаты «Мортал Комбат» хотят, чтобы в сиквеле роль Китаны сыграла Галь Гадот
Хотя некоторые считают, что роль должна достаться темнокожей актрисе.28 апр 2021 13:11
Галь Гадот беременна третьим ребенком
«Чудо-женщина» сама объявила о грядущем пополнении в семье.2 мар 2021 11:15
Благодаря «Человеку-пауку 3» Том Холланд может стать самым высокооплачиваемым актером Sony
Студия возлагает на звезду большие надежды.28 дек 2020 16:13
Пэтти Дженкинс намекнула, что в «Чудо-женщине 3» состоится возвращение Гепарды
В финале «Чудо-женщины: 1984» судьба героини осталась нераскрытой.28 дек 2020 16:10
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