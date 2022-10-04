Все новости Галь Гадот

Галь Гадот

Кино
В постели с русской: непростой тест для Джеймса Бонда
Оказалось, что всем кандидатам на роль Джеймса Бонда необходимо проходить сложный тест, который связан с фильмом «Из России с любовью».
Кино
В игровом ремейке «Белоснежки» Галь Гадот будет петь и танцевать
Актрисе очень нравится ее новый образ.
Кино
Ливан и Кувейт отказались показывать «Смерть на Ниле» из-за наличия в фильме Галь Гадот
Препятствием стала служба актрисы в армии Израиля.
Кино
Человек-паук на «Оскаре», 3 сезон «Великой» и новый «Пункт назначения»: кинодайджест
Стало известно, кто снимет новую часть «Тихого места».
Кино
До съемок в «Форсаже» Галь Гадот претендовала на роль девушки Джеймса Бонда
Но в ней актриса, похоже, была не слишком заинтересована. 
Кино
Продюсер «Красного уведомления» не исключает выпуск сиквела, если того потребуют фанаты
У создателей уже есть идеи насчет продолжения.
Кино
По слухам, в киновселенной DC появится новая Лига справедливости с Бэтгерл и Супергерл
Также в состав войдут Шазам и Флэш.
Кино
В честь годовщины премьеры «Чудо-женщины: 1984» Галь Гадот поделилась подборкой архивных фото со съемок
Актриса намекнула, что ждет съемок третьей части.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором. 
Кино
Секс-скандалами едины: как актрисы поставили на колени Голливуд, вскрыв его темные секреты
Отношение к женщинам в сердце киноиндустрии изменилось после жутких обвинений в адрес самых влиятельных мужчин этой сферы.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о своей самой первой роли: «Мне тогда было лет 18–19»
От краха актера спасла лишь импровизация. 
Кино
«Лучше смотреть, занимаясь другими делами»: за что критики обругали «Красное уведомление»
Новый комедийный боевик не спасла даже звездная тройка в лице актеров Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.
Кино
Дуэйн Джонсон показал пару новых фото со съемок «Красного уведомления»
Также актер намекнул, когда ждать премьеру.
Кино
Галь Гадот уже подогревает интерес к «Чудо-женщине 3»
Она заявила, что сделает все возможное для достойного продолжения истории.
Кино
Слух: Netflix хочет пригласить Галь Гадот во франшизу «Энола Холмс»
Она может сыграть Ирэн Адлер — любовный интерес Шерлока.
Кино
Слух: Галь Гадот может сыграть принцессу ситхов в новых «Звездных войнах»
Фильм представит историю семьи, относящейся к Темной стороне.
Кино
Фанаты «Мортал Комбат» хотят, чтобы в сиквеле роль Китаны сыграла Галь Гадот
Хотя некоторые считают, что роль должна достаться темнокожей актрисе.
Звезды в соцсетях
Галь Гадот беременна третьим ребенком
«Чудо-женщина» сама объявила о грядущем пополнении в семье.
Кино
Благодаря «Человеку-пауку 3» Том Холланд может стать самым высокооплачиваемым актером Sony
Студия возлагает на звезду большие надежды.
Кино
Пэтти Дженкинс намекнула, что в «Чудо-женщине 3» состоится возвращение Гепарды
В финале «Чудо-женщины: 1984» судьба героини осталась нераскрытой.
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