Идрис Эльба
Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами
Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина.27 окт 2022 14:37
В постели с русской: непростой тест для Джеймса Бонда
Оказалось, что всем кандидатам на роль Джеймса Бонда необходимо проходить сложный тест, который связан с фильмом «Из России с любовью».4 окт 2022 13:27
Дочь Идриса Эльбы не сумела получить роль в триллере «Зверь» из-за «плохой химии» с отцом
Дочка центральной звезды участвовала в пробах, но в фильм не попала.22 авг 2022 17:50
В третьем сезоне мультсериала «Харли Квинн» Джеймс Ганн сыграет анимационную версию самого себя
Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» вновь встретится с Харли Квинн – на этот раз непосредственно на экране.18 мар 2022 17:35
На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда
Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы.11 окт 2021 12:00
Реге-Жан Пейдж опередил Тома Харди в качестве фаворита на роль нового Джеймса Бонда
Харди, судя по пользовательским ставкам, был главным претендентом последние несколько лет.7 окт 2021 15:14
Уилл Смит рад, что в новом «Отряде самоубийц» роль Дэдшота не отдали другому актеру
Исполнитель дал понять, что все еще может вернуться к своему образу.29 сен 2021 15:00
Марго Робби не хотела, чтобы Харли Квинн была центральным персонажем «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Это помогло Джеймсу Ганну выстроить структуру фильма.17 авг 2021 13:30
Генри Голдинг готов стать преемником Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда
Осталось дождаться предложения от продюсеров.27 июл 2021 12:37
Джеймс Ганн поделился новым кадром из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
На нем можно в деталях рассмотреть образы злодеев, отправившихся на вечеринку.31 май 2021 10:49
По словам Джеймса Ганна, он не пытался противопоставить свой «Отряд самоубийц» версии Дэвида Эйра
Задача была придерживаться концепции комикса.30 апр 2021 17:01
Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга
Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто».23 апр 2021 10:22
Джеймс Ганн сообщил, что фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на 100% готов
Режиссер изначально планировал завершить процесс на таком этапе.20 апр 2021 13:11
Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда
Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007.16 апр 2021 14:10
Джордж Клуни считает, что он слишком стар для роли Джеймса Бонда
Актер хотел бы видеть в образе 007 темнокожего британца Идриса Эльбу.17 дек 2020 15:19
Слух: Warner Bros планирует вернуть Дэдшота в исполнении Уилла Смита
Он может отправиться как на съемки третьего «Отряда самоубийц», так и на съемки сольника.12 ноя 2020 15:38
Черный Адам действительно должен был появиться в сиквеле «Отряда самоубийц»
Когда проектом занимался режиссер «Расплаты».3 ноя 2020 14:51
Кевин Харт объяснил, почему никому не рассказал про диагностированный у него коронавирус
Комик сообщил о борьбе с опасным заболеванием.8 сен 2020 15:14
Роберт Паттинсон, Марго Робби, Галь Гадот и другие звезды поучаствуют в DC FanDome 22 августа
Мероприятие от компании собирается восполнить ту пустоту, которая образовалась после прошедшего урезанного Comic-Con.10 авг 2020 16:14
Джеймс Ганн покажет первый тизер своего «Отряда самоубийц» на DC FanDome 22 августа
Осталось подождать совсем немного.6 авг 2020 16:43
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