Кино Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина. 27 окт 2022 14:37

Кино В постели с русской: непростой тест для Джеймса Бонда Оказалось, что всем кандидатам на роль Джеймса Бонда необходимо проходить сложный тест, который связан с фильмом «Из России с любовью». 4 окт 2022 13:27

Кино Дочь Идриса Эльбы не сумела получить роль в триллере «Зверь» из-за «плохой химии» с отцом Дочка центральной звезды участвовала в пробах, но в фильм не попала. 22 авг 2022 17:50

Кино В третьем сезоне мультсериала «Харли Квинн» Джеймс Ганн сыграет анимационную версию самого себя Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» вновь встретится с Харли Квинн – на этот раз непосредственно на экране. 18 мар 2022 17:35

Кино На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы. 11 окт 2021 12:00

Кино Реге-Жан Пейдж опередил Тома Харди в качестве фаворита на роль нового Джеймса Бонда Харди, судя по пользовательским ставкам, был главным претендентом последние несколько лет. 7 окт 2021 15:14

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Кино Марго Робби не хотела, чтобы Харли Квинн была центральным персонажем «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Это помогло Джеймсу Ганну выстроить структуру фильма. 17 авг 2021 13:30

Кино Генри Голдинг готов стать преемником Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда Осталось дождаться предложения от продюсеров. 27 июл 2021 12:37

Кино Джеймс Ганн поделился новым кадром из «Отряда самоубийц: Миссия навылет» На нем можно в деталях рассмотреть образы злодеев, отправившихся на вечеринку. 31 май 2021 10:49

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Кино Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто». 23 апр 2021 10:22

Кино Джеймс Ганн сообщил, что фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на 100% готов Режиссер изначально планировал завершить процесс на таком этапе. 20 апр 2021 13:11

Кино Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007. 16 апр 2021 14:10

Кино Джордж Клуни считает, что он слишком стар для роли Джеймса Бонда Актер хотел бы видеть в образе 007 темнокожего британца Идриса Эльбу. 17 дек 2020 15:19

Кино Слух: Warner Bros планирует вернуть Дэдшота в исполнении Уилла Смита Он может отправиться как на съемки третьего «Отряда самоубийц», так и на съемки сольника. 12 ноя 2020 15:38

Кино Черный Адам действительно должен был появиться в сиквеле «Отряда самоубийц» Когда проектом занимался режиссер «Расплаты». 3 ноя 2020 14:51

Звезды Кевин Харт объяснил, почему никому не рассказал про диагностированный у него коронавирус Комик сообщил о борьбе с опасным заболеванием. 8 сен 2020 15:14

ТВ и сериалы Роберт Паттинсон, Марго Робби, Галь Гадот и другие звезды поучаствуют в DC FanDome 22 августа Мероприятие от компании собирается восполнить ту пустоту, которая образовалась после прошедшего урезанного Comic-Con. 10 авг 2020 16:14