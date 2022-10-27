Все новости Идрис Эльба

Идрис Эльба

Кино
Российский режиссер снимет фильм для Amazon с голливудскими звездами
Илья Найшуллер станет рулевым нового проекта, где снимутся Идрис Эльба и Джон Сина.
Кино
В постели с русской: непростой тест для Джеймса Бонда
Оказалось, что всем кандидатам на роль Джеймса Бонда необходимо проходить сложный тест, который связан с фильмом «Из России с любовью».
Кино
Дочь Идриса Эльбы не сумела получить роль в триллере «Зверь» из-за «плохой химии» с отцом
Дочка центральной звезды участвовала в пробах, но в фильм не попала.
Кино
В третьем сезоне мультсериала «Харли Квинн» Джеймс Ганн сыграет анимационную версию самого себя
Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» вновь встретится с Харли Квинн – на этот раз непосредственно на экране.
Кино
На фоне прощания с агентом-007: 3 самых желанных Джеймса Бонда
Бондиана – своего рода феномен в мире кино. И то, что одного человека играют разные актеры, стало фишкой франшизы.
Кино
Реге-Жан Пейдж опередил Тома Харди в качестве фаворита на роль нового Джеймса Бонда
Харди, судя по пользовательским ставкам, был главным претендентом последние несколько лет.
Кино
Уилл Смит рад, что в новом «Отряде самоубийц» роль Дэдшота не отдали другому актеру
Исполнитель дал понять, что все еще может вернуться к своему образу. 
Кино
Марго Робби не хотела, чтобы Харли Квинн была центральным персонажем «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Это помогло Джеймсу Ганну выстроить структуру фильма. 
Кино
Генри Голдинг готов стать преемником Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда
Осталось дождаться предложения от продюсеров. 
Кино
Джеймс Ганн поделился новым кадром из «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
На нем можно в деталях рассмотреть образы злодеев, отправившихся на вечеринку.
Кино
По словам Джеймса Ганна, он не пытался противопоставить свой «Отряд самоубийц» версии Дэвида Эйра
Задача была придерживаться концепции комикса.
Кино
Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга
Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто».
Кино
Джеймс Ганн сообщил, что фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на 100% готов
Режиссер изначально планировал завершить процесс на таком этапе.
Кино
Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда
Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007.
Кино
Джордж Клуни считает, что он слишком стар для роли Джеймса Бонда
Актер хотел бы видеть в образе 007 темнокожего британца Идриса Эльбу.
Кино
Слух: Warner Bros планирует вернуть Дэдшота в исполнении Уилла Смита
Он может отправиться как на съемки третьего «Отряда самоубийц», так и на съемки сольника.
Кино
Черный Адам действительно должен был появиться в сиквеле «Отряда самоубийц»
Когда проектом занимался режиссер «Расплаты».
Звезды
Кевин Харт объяснил, почему никому не рассказал про диагностированный у него коронавирус
Комик сообщил о борьбе с опасным заболеванием. 
ТВ и сериалы
Роберт Паттинсон, Марго Робби, Галь Гадот и другие звезды поучаствуют в DC FanDome 22 августа
Мероприятие от компании собирается восполнить ту пустоту, которая образовалась после прошедшего урезанного Comic-Con.
Кино
Джеймс Ганн покажет первый тизер своего «Отряда самоубийц» на DC FanDome 22 августа
Осталось подождать совсем немного. 
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