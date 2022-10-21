Надежда Михалкова
Никита Михалков: биография, интересные факты и лучшие фильмы
Драматург, режиссер, бизнесмен, общественный деятель и телеведущий. Все о Никите Сергеевиче Михалкове, которому исполняется 77 лет.21 окт 2022 09:49
На благотворительном аукционе Светланы Бондарчук собрали 80 миллионов
Ведущей мероприятия выступила Ксения Собчак.7 дек 2021 10:44
«Король эпизодов»: чем запомнился умерший Владимир Кузнецов из «Гардемаринов» и «12 стульев»
Знаменитый и любимый россиянами актер скончался в Москве.25 ноя 2021 09:31
Сколько частей у фильма «Батя» 2021 с Вдовиченковым?
“Батя” - российская кинокомедия, которая рассказывает об отношениях отца и сына в суровые 90-е.22 окт 2021 16:35
Свет! Камера! Мотор! Пересильд, Бурковский, Мороз и другие отметили День кино
Актеры поздравили коллег и зрителей с творческим праздником.27 авг 2021 17:00
«Что-то Самбурская постарела»: фанаты не узнали Елену Лядову на фото с Бородиной
Поклонники перепутали звезду нового фильма «Батя» с героиней сериала «Универ. Новая общага».18 фев 2021 10:12
«Самая крутая семья»: жена Михалкова показала, как отпраздновала день рождения в кругу близких и друзей
Знаменитой артистке исполнилось 74 года.16 фев 2021 12:46
«Так похожи друг на друга»: Надежда Михалкова очаровала фанатов редким фото с мамой, братом и сестрой
Знаменитые дети трогательно поздравили маму с днем рождения.15 фев 2021 11:05
«Зажать и не отпускать»: Надежда Михалкова показала повзрослевшего сына
Актриса поделилась снимком из постели.9 фев 2021 09:05
«Похожи на цыганский табор»: Анна Михалкова поделилась забавным пляжным фото сестры Надежды
Артистка удивилась гламурным снимкам коллег.25 янв 2021 12:37
«Вместе вы банда»: Надежда Михалкова поделилась редким фото с сестрой Анной и братом Артемом
Михалковская родная «банда» на одно лицо.9 дек 2020 15:27
«Чудеса генетики»: дочь Анны Михалковой поражает фанатов сходством со своей тетей Надеждой
Сестры Михалковы показали подросших наследников.18 ноя 2020 10:06
«До мурашек!»: Евгений Пронин и Татьяна Волосожар восхитили сеть необычными образами
Актер исполнил давнюю мечту и сыграл своего известного тезку.21 окт 2020 12:56
«Удивительная красота»: фото Лянки Грыу в откровенном комбинезоне восхитило фанатов
32-летняя актриса похвасталась селфи с Дмитрием Нагиевым.9 окт 2020 09:23
«Золотая пара»: Евгений Пронин поразил фанатов кадрами с «Ледникового периода» с Татьяной Волосожар
Актер напомнил о скорой премьере спортивно-развлекательного шоу.1 окт 2020 11:59
«Классные сестренки-девчонки»: совместное видео Надежды и Анны Михалковых растрогало фанатов
Старшая сестра трогательно поздравила младшую с днем рождения.30 сен 2020 12:34
«Молодцом держитесь без партнера!»: видео Ирины Пеговой с тренировки на льду потрясло фанатов
Актриса показала, чему научилась на проекте «Ледниковый период».29 сен 2020 15:21
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