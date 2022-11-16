Все новости Наталия Орейро

Наталия Орейро

Звезды
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Это сейчас Марго Робби одна из самых высокооплачиваемых актрис в кино, а также звезда голливудских фильмов. Но было время, когда она мечтала о другой профессии.
Кино
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Уругвайская красотка с российским паспортом снимется в новогодней комедии, которая выйдет в 2025 году. Наши соотечественники по привычке называют ее Наталья Орейро.
Путешествия Общество
Надо торопиться: в России изменятся условия оформления загранпаспортов
Новые правила вступят в силу уже 1 января. 
Звезды
Наталия Орейро призналась в желании иметь дачу в России на старости лет
Звезда «Дикого ангела» рассказала о любимом месте в России.
Звезды
Гражданка России Наталия Орейро сообщила, что ее сыну нравятся русские девушки
Россиянки целовали звездного наследника.
Звезды
Получившая российское гражданство Наталия Орейро вакцинировалась от COVID-19 «Спутником V»
Звезда потихоньку привыкает к российским реалиям.
Звезды
На чистую воду: зачем Орейро, Сигалу и другим звездам российское гражданство
Тенденция признаваться в любви ко всему русскому набирает популярность у иностранных актеров и певцов. Порой страсть к низкой налоговой ставке скрывается под маской искренних чувств.
Звезды
Интересный поворот: разведенная Ивлеева встречается с Кридом?
В сети обсуждают появление новой звездной пары.
Звезды
«Наша!»: уругвайская актриса Наталия Орейро получила российский паспорт
Теперь звезда может зарегистрироваться на «Госуслугах».
Звезды
Наталья Орейро получила гражданство России
Артистке пора начинать учить российский гимн.
Мода и красота
От копии Джонни Деппа до роковой блондинки: стилист оценила преображение звезд
Эксперт прокомментировала образы Асмус, Билана, Проскуряковой и других.  
Звезды в соцсетях
«Идеальная»: Наталия Орейро в прозрачном наряде из пленки подразнила фанатов
Артистка стала героиней фотосессии, посвященной проблемам с экологией.
Звезды в соцсетях
Декольте до талии: Наталия Орейро показала смелый образ в наряде без бра
Звезда «Дикого ангела» очаровала фанатов пикантным снимком.
Мода и красота
«Красота в каждой линии»: Наталия Орейро привлекла внимание мужчин чувственным нарядом без белья
Звезда «Дикого ангела» владеет дизайнерской линией одежды.
Звезды в соцсетях
«На Орейру нет денег»: Стас Костюшкин иронично прокомментировал слухи о новом романе
Поклонники предложили скинуться «на Наташку».
Мода и красота
«Взгляд начинает бегать»: стилист разобрал смелый наряд 43-летней Наталии Орейро
Звезда «мыльных опер» впечатлила зрителей, но не экспертов
Звезды
«Волочкова позавидует»: 43-летняя Наталья Орейро удивила фанатов шпагатом
Актриса продемонстрировала растяжку в новой яркой фотосессии для журнала.
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«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
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