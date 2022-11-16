Наталия Орейро
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Это сейчас Марго Робби одна из самых высокооплачиваемых актрис в кино, а также звезда голливудских фильмов. Но было время, когда она мечтала о другой профессии.16 ноя 2022 17:58
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Уругвайская красотка с российским паспортом снимется в новогодней комедии, которая выйдет в 2025 году. Наши соотечественники по привычке называют ее Наталья Орейро.16 ноя 2022 13:11
Надо торопиться: в России изменятся условия оформления загранпаспортов
Новые правила вступят в силу уже 1 января.3 ноя 2022 16:53
Наталия Орейро призналась в желании иметь дачу в России на старости лет
Звезда «Дикого ангела» рассказала о любимом месте в России.6 янв 2022 15:42
Гражданка России Наталия Орейро сообщила, что ее сыну нравятся русские девушки
Россиянки целовали звездного наследника.5 янв 2022 11:11
Получившая российское гражданство Наталия Орейро вакцинировалась от COVID-19 «Спутником V»
Звезда потихоньку привыкает к российским реалиям.22 ноя 2021 09:03
На чистую воду: зачем Орейро, Сигалу и другим звездам российское гражданство
Тенденция признаваться в любви ко всему русскому набирает популярность у иностранных актеров и певцов. Порой страсть к низкой налоговой ставке скрывается под маской искренних чувств.15 ноя 2021 15:24
Интересный поворот: разведенная Ивлеева встречается с Кридом?
В сети обсуждают появление новой звездной пары.11 ноя 2021 12:31
«Наша!»: уругвайская актриса Наталия Орейро получила российский паспорт
Теперь звезда может зарегистрироваться на «Госуслугах».11 ноя 2021 08:39
Наталья Орейро получила гражданство России
Артистке пора начинать учить российский гимн.26 окт 2021 14:24
От копии Джонни Деппа до роковой блондинки: стилист оценила преображение звезд
Эксперт прокомментировала образы Асмус, Билана, Проскуряковой и других.27 авг 2021 15:00
«Идеальная»: Наталия Орейро в прозрачном наряде из пленки подразнила фанатов
Артистка стала героиней фотосессии, посвященной проблемам с экологией.29 янв 2021 16:07
Декольте до талии: Наталия Орейро показала смелый образ в наряде без бра
Звезда «Дикого ангела» очаровала фанатов пикантным снимком.6 янв 2021 10:52
«Красота в каждой линии»: Наталия Орейро привлекла внимание мужчин чувственным нарядом без белья
Звезда «Дикого ангела» владеет дизайнерской линией одежды.22 дек 2020 15:18
«На Орейру нет денег»: Стас Костюшкин иронично прокомментировал слухи о новом романе
Поклонники предложили скинуться «на Наташку».17 дек 2020 16:01
«Взгляд начинает бегать»: стилист разобрал смелый наряд 43-летней Наталии Орейро
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