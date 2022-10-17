Райан Джонсон
Вокруг продолжения «Достать ножи» вспыхнул скандал из-за роли Дэниела Крейга
Герой Бенуа Бланк подвергся критике со стороны поклонников.17 окт 2022 11:59
Хлоя Севиньи пополнила актерский состав детективного сериала от создателя «Достать ножи»
Зрителей ждет процедурал в духе криминальных драм 70-80-х годов, но не лишенный оригинального шарма.8 июн 2022 18:52
Кэтрин Хан обещает «олдскульный ансамбль» в сиквеле «Достать ножи»
Работа над лентой напомнила актрисе ее юность.27 фев 2022 15:10
Продюсер «Красного уведомления» не исключает выпуск сиквела, если того потребуют фанаты
У создателей уже есть идеи насчет продолжения.8 янв 2022 12:14
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором.21 дек 2021 15:26
Райан Рейнольдс рассказал о своей самой первой роли: «Мне тогда было лет 18–19»
От краха актера спасла лишь импровизация.19 ноя 2021 15:45
«Лучше смотреть, занимаясь другими делами»: за что критики обругали «Красное уведомление»
Новый комедийный боевик не спасла даже звездная тройка в лице актеров Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.12 ноя 2021 15:05
Дэйв Батиста хотел бы сыграть в «Звездном пути»
Актер считает, что он рожден для роли Клингонца.28 июн 2021 16:53
Дуэйн Джонсон показал пару новых фото со съемок «Красного уведомления»
Также актер намекнул, когда ждать премьеру.22 июн 2021 17:16
Лесли Одом — младший рассказал, чего ждать от «Достать ножи 2»
Райан Джонсон собирается превзойти самого себя.25 май 2021 15:50
Райан Джонсон не знал, какая судьба постигнет Бена Соло в «Звездных войнах: Скайуокер. Восход»
У фильмов финальной трилогии не было заранее продуманной сюжетной линии.5 мар 2021 16:19
Слух: Студия Lucasfilm отойдет от формата кинотрилогий и сосредоточится на отдельных фильмах
Тем не менее Райан Джонсон продолжает работу над собственной трилогией.5 мар 2021 12:59
Дуэйн Джонсон показал кадр из «Красного уведомления» с драгоценным артефактом
Именно эту вещь попытается украсть героиня Галь Гадот.17 ноя 2020 13:12
Ной Сентинео похвастался впечатляющей мускулатурой для роли в «Черном Адаме»
Молодой актер усиленно готовится к роли Атома.13 авг 2020 14:30
Дуэйн Джонсон подшутил над слухами о камео Райана Рейнольдса в «Черном Адаме»
Только недавно Райан опроверг новости об участии в комикс-экранизации.6 авг 2020 15:54
Райан Рейнольдс опроверг слухи о появлении в «Черном Адаме»
Актер не будет играть Человека-ястреба в будущей комикс-экранизации.5 авг 2020 15:49
«Великолепный 7-часовой фильм»: режиссер «Последних джедаев» встал на защиту приквелов Джорджа Лукаса
Райан Джонсон признался, что считает работу Лукаса важной с точки зрения морали и технической составляющей.3 июл 2020 06:25
Новая трилогия Райана Джонсона по «Звездным войнам» по-прежнему в работе
Источник подтверждают, что в Lucasfilm рассматривают возможность сотрудничества с режиссером в будущем.24 июн 2020 12:02
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