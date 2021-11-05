Рина Гришина – актриса не только с ярким именем, но и ярким талантом. Она успела заявить о себе ролями в сериалах «Кухня» и «Отель «Элеон», но самый сильный скачок ее карьера совершила после комедийного детектива «Полицейский с Рублевки».

Биография

Источник фото: Legion-Media

Рина родилась 16 августа 1987 года в подмосковном Наро-Фоминске. Вскоре родители перевезли дочерей Рину и Лизу в Петропавловск-Камчатский. Будущая звезда с малых лет была очень энергичной и творческой натурой. Кроме основного образования она успевала получать знания в музыкальной школе и заниматься балетом.

Последнее у Гришиной получалось так хорошо, что девочка всерьез подумывала стать танцовщицей. Но после 10 лет обучения искусству танцев все решилось в один миг: девочка порвала связки под коленом. Гипс наложили на всю ногу от стопы до бедра, и Рина пропустила целый год в балетном классе – на карьере пришлось поставить крест.

Вскоре в семье случилось несчастье посерьезнее: умер глава семейства, и мама с девочками переехала в Санкт-Петербург.

В 13 лет Рина отлично играла на фортепиано и скрипке, знала жизнь танцовщиц изнутри, поэтому решила записаться в студию при музыкальном театре «Зазеркалье». За без малого шесть лет будущая артистка привыкла к сцене и научилась азам театрального искусства.

Как воспитанница детско-юношеской студии в 2001 году Гришина прошла кастинг на эпизодическую роль в криминальной драме «По имени барон». Она сыграла одну из героинь в детстве. В следующем году она появилась в образе поющей нищенки в британской картине «Преступление и наказание. Этот опыт только укрепил желание Рины стать актрисой, и после школы она поступила в Петербургскую театральную академию на курс Черкасского. В 2012 году Гришина стала дипломированной актрисой.

Рост и вес

Оставшиеся после балетной школы привычки помогают актрисе не набирать лишний вес. При росте в 161 см ее вес не превышает 44 кг.

Личная жизнь

Рина Гришина бережет личную жизнь от публики с усилиями, достойными голливудских див. Долгое время о сердечных делах актрисы вообще не было никакой информации. Даже поклонники не судачили о возможных романах звезды.

Весной 2018 года артистка обмолвилась в соцсети, что ее сердце не свободно. Она не называла имени избранника, и предположения появлялись одно за другим. Чаще всего Рине приписывали отношения с катером Филиппом Бледным, партнером по «Отелю «Элеон», и участником шоу «Stand Up» Максом Пономаревым.

Поговаривали, что Гришина давно тайно вышла замуж, но слухи не подтвердились.

В конце 2019 года правда о романе Гришиной открылась. Ее избранником оказался румынский режиссер Алекс Настой. Они долгое время просто дружески общались, временами пересекаясь на международных кинособытиях. Но постепенно молодые люди поняли, что их симпатия имеет более глубокие корни.

При этом влюбленные продолжали жить в разных странах, и только в конце 2019 года Алекс переехал в Москву, чтобы жить вместе с Риной.

Татуировки Рины Гришиной

В «Полицейском с Рублевки» Гришина играет решительную сотрудника полиции, чье тело украшено татуировками. Поклонники долго гадали, настоящие ли они, и актриса в конце концов призналась, что рисунки на ее кожу наносили гримеры.

Героиня Рины в сериале «Агентство О.К.О.» тоже носит крупные татуировки. Актриса не раз задумывалась о том, чтобы на самом деле украсить свое тело символичным рисунком, но так и не смогла выбрать. Каждый раз ее решимость нанести татуировку испарялась вместе с финалом съемок, во время которых ее тело раскрашивали гримеры.

Рина Гришина в фотосесии для MAXIM

В 2017 году Гришина появилась на страницах мужского глянцевого журнала MAXIM. Она выбрала образ соблазнительной домохозяйки, позируя в прозрачном белье у плиты, рядом с холодильником и даже лежа на накрытом столе.

Фильмы и сериалы с Риной Гришиной в главной роли

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

В фильмографии Гришиной уже 60 работ, и у актрисы большие творческие планы.

После дебютной роли в возрасте 13 лет Рина стала частой гостьей на съемочной площадке. В 2004 году, в 16-летнем возрасте, она получила главную роль в остросюжетном детективе «SOS». Она и Дмитрий Рудков сыграли подростков, решившихся на воровство.

Следующая главная роль досталась Гришиной уже на последних курсах вуза. В 2011 году ее пригласили сыграть дочь хозяйки конюшни в психологической драме «Игры детей взрослого возраста».

По сюжету, девушка становится предметом страсти состоявшегося мужчины, но не отвечает ему взаимностью.

В следующие годы актриса появляется в эпизодах и небольших ролях в детективных сериалах и мелодрамах, пока в 2015 году не соглашается на роль портье Светланы в пятом сезоне сериала «Кухня». Проект стал значимым для ее карьеры, поскольку после появления в рейтинговом сериале Рину действительно запомнили и зрители, и режиссеры. Вместе с остальным актерским составом Гришина перешла в сериал «Отель «Элеон», который выходил на экраны три сезона.

Следующим проектом Гришиной стала социальная драма «Линия света» о девушке из религиозной секты. А в 2018 году на экраны вышел третий сезон комедийного детектива «Полицейский с Рублевки», где актриса сыграла самоуверенную оперативницу Алису. Партнерами Рины по площадке стали Александр Петров, Софья Каштанова, Сергей Бурунов, Татьяна Бабенкова.

Инстаграм

На свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/rinagrishina/) Гришина не жалеет времени. Она много общается с подписчиками, отвечает на их вопросы и рассказывает факты о себе на темы, которые выбирают фанаты.

Рина публикует в своем аккаунте не только снимки из профессиональных фотосессий и кадры из фильмов со своим участием. Она часто делает селфи во время прогулок и занятий йогой.

