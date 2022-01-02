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Стася Милославская

Стася Милославская в школе слыла белой вороной и до сих пор старается оставаться незаметной. Но перед камерой она словно расцветает и способна удивить и режиссеров, и зрителей.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Анастасия родилась 4 мая 1995 года в Москве. Ее отец был музыкантом и вел передачи на радио, а мать работала переводчиком и моделью, любила петь. Творческие гены перешли и Стасе, она с детства занималась рисованием, пела в хоре и училась играть на фортепиано. В числе интересов будущей звезды были и танцы: акробатический рок-н-ролл и балет. Благодаря постоянным физическим нагрузкам и привычке следить за питанием Стася и теперь сохраняет спортивную форму (рост 167 см, вес 50 кг).

В подростковом возрасте подруга убедила Милославскую записаться в театр-студию «Рампа». И там Стася поняла, чем по-настоящему хочет заниматься.

На второй план отошли и учеба, и обиды одноклассников – будущую актрису интересовали только роли и спектакли.

После школы в 2013 году Милославская поступила в Школу-студию МХАТ. Ей нравилось участвовать в учебных постановках, дополнительно начинающая актриса подрабатывала в Театре имени Марии Ермоловой, куда позже дипломированную актрису приняли официально.

Личная жизнь

Первая любовь пришла к Стасе в 16 лет. Ее избранник был на семь лет старше, но девушке казалось, что он – ее судьба. Молодые люди познакомились с семьями друг друга и уже поговаривали о свадьбе, но Милославская поступила в вуз, погрузилась в учебу, и отношения закончились.

В студенческие годы она несколько раз начинала новые романы, но они были недолгими. После недолгих отношений с сокурсником девушка решила больше никогда не вступать в романтическую связь с коллегами. Она заявила, что рядом ей нужен не романтик, а приземленный, надежный мужчина.

Стася Милославская и Александр Петров

Актриса нарушила собственное правило в 2019 году. Тогда стало известно о расставании Александра Петрова и Ирины Старшенбаум из-за нового романа актера. Новой пассией Петрова стала Милославская, с которой тот познакомился на съемках биографической картины «Стрельцов». Стася сыграла жену легендарного футболиста, и с экрана теплые отношения перешли в реальность. В ноябре 2019 года звезды впервые вышли в свет вместе.
Ни Анастасия, ни Александр не любят рассказывать о личной жизни, и многие сведения об их романе строятся на слухах и домыслах. Так, некоторые СМИ сообщили, что актер уже сделал избраннице предложение руки и сердца и девушка ответила согласием.

Радостное событие произошло в Таиланде, где пара отдыхала в январе 2020 года.

Фильмы и сериалы со Стасей Милославской в главной роли

Кадр из фильма "Стрельцов"

Анастасия дебютировала в 2015 году в спортивном фильме «Коробка». И в том же году получила первую главную роль в драме «Красные браслеты» о группе подростков, которые даже в больнице продолжают дружить, любить и взрослеть. Кристина, героиня Стаси, страдает анорексией и должна выбрать из двух парней, которые за короткий срок успели влюбиться в нее. Оба фильма оказались успешными, и молодую актрису начали узнавать на улице.
Через два года актриса получила роль Кати Королевой в драме «Дом фарфора». Ее героиня мечтает стать профессиональной спортсменкой, но вынуждена бросить все и скрываться от следствия по сфабрикованному делу. Партнерами молодой актрисы на площадке стали Анатолий Белый, Наталия Вдовина.

В марте 2020 года на экраны вышла спортивная драма «На острие», где Милославская сыграла провинциалку Киру Егорову, вмиг покорившую Москву.

Девушка намерена стать лучшей саблисткой мира, потеснив Александру Покровскую, но та не желает просто так уступать свой титул.

В сентябре 2020 года планируется премьера фильма «Стрельцов», в которой Стася работала с Александром Петровым, сыгравшим легендарного футболиста.

Инстаграм

Милославская не слишком регулярно обновляет свою страницу в соцсети (https://www.instagram.com/milostasii/). Чаще всего она делится с поклонниками моментами повседневной жизни: снимками с кошкой, с Петровым и друзьями. Иногда она показывает кадры профессиональных фотосессий и фото со съемочной площадки.

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